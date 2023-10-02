https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/osen-vstupila-v-prava-kakoy-budet-pogoda-v-abkhazii-v-oktyabre-1048416301.html

Осень вступила в права: какой будет погода в Абхазии в октябре

Осень вступила в права: какой будет погода в Абхазии в октябре

Купальный сезон в Абхазии продолжается и закроется ближе к концу месяца - 20 октября. Сейчас же температура морской воды достигает 25 градусов тепла. 02.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-02T17:11+0300

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2023-10-02T17:11+0300

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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Осень в Абхазии вступила в свои права, это ясно по дождливой и прохладной погоде на улице, сказала в интервью радио Sputnik специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш.Дождливая погода сохранится до 3 октября, и в этом месяце погода еще порадует жителей и гостей страны солнечными и теплыми днями, когда температура воздуха будет доходить от 19 до 24, а иногда и до 27 градусов тепла. "В отдельные дни, когда будет происходить смена воздушных масс с теплой на более прохладную, ночью температура воздуха будет достигать 14-15 градусов тепла", - отметила Трапш.Купальный сезон в Абхазии закроется 20 октября, сейчас температура морской воды достигает 25 градусов тепла, подчеркнула она. Сила ветра в октябре будет колебаться от слабого до умеренного, в некоторые дни порывы могут достигать 12-17 метров в секунду, и шторм может помешать людям купаться в море.Местами в Абхазии пройдут ливневые дожди, также возможен град, в горах может пойти снег - первый выпал еще 9 сентября. Относительная влажность воздуха в октябре – 60-80%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/trapsh-o-pogode-v-oktyabre-preimuschestvenno-dozhdi-no-esche-poraduet-teplom--1048414812.html

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