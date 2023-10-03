https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/dopolnitelnye-pokazaniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1048430606.html

Дополнительные показания: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве в Сухуме

Дополнительные показания: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 3... 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T19:10+0300

2023-10-03T19:10+0300

2023-10-03T19:10+0300

абхазия

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikЯвка невозможнаПо версии следствия, во время вооруженного нападения убитый Алхас Авидзба не менее шести раз выстрелил из своего пистолета в сторону Беслана Бганба, из-за чего тот получил слепое огнестрельное ранение в области бедра.На одном из прошлых судебных заседаний адвокат Бганба Марина Тания заявила ходатайство о необходимости освидетельствования ее подзащитного для доказательства того, что рубец на его бедре – это не след от ранения, и подобные следы есть и на других участках тела. Кроме того, Беслан Бганба и его адвокат утверждают, что на бедре подсудимого только один рубец, а не три, как описывается в материалах дела.Начало заседания 3 октября задержалось на полтора часа. По словам судьи Майи Квициния, ожидалось прибытие специалиста, но в очередной раз суду сообщили, что "явка специалиста невозможна".Ходатайство защитыРанее адвокат обвиняемого Дато Ахалая Скнарин выступил с ходатайством об осмотре телефона его подзащитного для подтверждения показаний. Суд ходатайство Скнарина не удовлетворил и объяснил это тем, что телефон не признан вещественным доказательством. Судья сообщила, что о месте нахождения телефона сообщит Генпрокуратура, для этого на имя генпрокурора будет направлено письмо. По мере поступления информации суд перейдет к рассмотрению ходатайства.В этот раз Скнарин выступил с ходатайством о проведении повторного допроса его подзащитного. Ходатайство не было поддержано стороной обвинения, адвокат и гособвинение сослались на то, что желание Ахалая дать дополнительные показания не обосновано.Скнарин объяснил, что во время допроса хочет предоставить Ахалая его личный мобильный телефон, с помощью которого он подтвердит данные им раньше показания. Ахалая уточнил, что хочет предоставить суду переписку, которую вел в день убийства. С кем именно, подсудимый не уточнил.Заместитель генпрокурора Руслан Тыркба отметил, что телефон был ранее осмотрен, но органам не был предоставлен код доступа для его разблокировки. Он выступил против того, чтобы телефон передавался в руки обвиняемого без привлечения специалиста.Ахалая объяснил, что планирует для начала дать показания и лишь затем подтвердить сказанное данными из телефона. Он подчеркнул, что сам не будет прикасаться к аппарату, разблокирует его с помощью третьего лица и добавил, что не хочет давать показаний заранее, так как не доверяет следствию, которое может "подчистить" информацию в телефоне.Суд, совещаясь на месте, определил истребовать из следственного управления Генпрокуратуры Абхазии телефон Дато Ахалая, пригласить на следующее судебное заседание специалиста, провести дополнительный допрос обвиняемого, по результатам которого принять решение об исследовании телефона.Следующее судебное заседание состоится 5 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/osvidetelstvovaniya-ne-sluchilos-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1048060813.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/ni-motiva-ni-dokazatelstv-sud-doprosil-obvinyaemogo-po-delu-o-troynom-ubiystve-1047948662.html

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абхазия, верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума