https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/armeniya-prisoedinilas-k-okhotnikam-za-putinym-1048444957.html

Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"

Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"

Все последние действия нынешнего руководства Армении полностью укладываются в две пословицы: "Горбатого могила исправит" и "Не плюй в колодец: вылетит — не... 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T14:25+0300

2023-10-04T14:25+0300

2023-10-04T14:36+0300

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Вчера армянский парламент официально ратифицировал так называемый Римский статут Международного уголовного суда (МУС), при этом голосование было чистой формальностью: представители правящей (пропашиняновской) партии "Гражданский договор" заранее объявили, что будут голосовать за, а немногочисленные парламентарии от оппозиционных партий и фракций "Армения" и "Честь имею" объявили голосованию бойкот, хотя на его результат это повлиять не могло, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Напомним, что в марте этого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России, в рамках которого при любом визите Владимира Путина в Армению его теперь должны будут арестовать и доставить в Гаагу. В Госдуме России считают, что Владимиру Путину фактически закрыт въезд в Армению, а в Совфеде отметили, что вчерашнее решение — выпад именно лично против российского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение парламента Армении — "чрезвычайно враждебное".Тем не менее власти Армении сознательно пошли на обострение, прекрасно зная позицию России, но теперь театрально делают вид, что Москва тут ни при чем, и округляют глаза, которые не могут врать.По версии армянского руководства, ратификация Римского статута МУС "никак не связана с отношениями Армении с Россией", при принятии данного решения они "руководствуются исключительно государственными интересами". В частности, представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что вопрос ратификации стал актуален после нападения азербайджанских ВС на территорию Армении и совершения ими военных преступлений, а признание Римского статута "позволит привлечь к ответственности азербайджанских военных и предупредить подобные преступления в будущем, тем более что на территории Армении остаются вооруженные подразделения Азербайджана". В свою очередь, глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, член правящей фракции Владимир Варданян сообщил: "Произошедшее в Арцахе, то, что мы называем этнической чисткой, на языке международного права называется преступлением против человечности".Дело не в том, что Россия страшно боится МУС, который является бесполезной политизированной и коррумпированной организацией. МУС давно доказал свою абсолютную никчемность и политическую ангажированность: вспомним хотя бы его приговор после атаки Грузии на российских миротворцев и мирных жителей Южной Осетии, когда вместо Саакашвили гаагская тусовка предъявила обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих. Любые решения МУС для нас юридически и практически ничтожны, так как Россия никогда не ратифицировала вхождение в Римский статут, а в 2016 году полностью вышла из соглашения по Международному уголовному суду.А дело в том, что действия команды Пашиняна и Ко идут точно по методичке, которая из кармана молдавско-румынской Майи Санду перекочевала в карман премьера Армении, но чуток в помятом виде. Усиливающаяся антироссийская риторика, поощрение русофобии, преследование "пророссийских" активистов, клевета на российских миротворцев, эскапады против международных структур, куда входят Россия и Армения, — галочки ставятся прилежно, одна за другой. Следующая галочка — ратификация Римского статута МУС.И похоже, что она может стать последней соломинкой на горбатой спине армянского верблюда.Процитируем слова главы МИД Сергея Лаврова, который сказал, что в Армении "есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей" (например, США), но напомнил: в "новейшей истории" тех, кого Вашингтон брал "под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира", ждала "незавидная" судьба.Да, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "Армения — это наш союзник, это дружественное нам государство, партнер, и, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом, и у нас нет сомнения, что будет объединять нас всегда". Что есть, то есть.Но Россия никогда не будет терпеть ударов в спину, даже от самых любимых и дорогих союзников, наше покровительство может в один прекрасный момент рассеяться, как дым Арцаха.Но что-то подсказывает, что у армянского руководства свой взгляд на мир? и даже самые кровавые уроки им усваиваются крайне плохо.А это значит, что их ждет много сюрпризов и разочарований, за которые придется отвечать перед своим народом.Если, конечно, он не будет митинговать только по субботам.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/1048303193.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/pereslegin-armeniya-snyala-s-sebya-otvetstvennost-za-zhiteley-karabakha-1048290388.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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колумнисты, армения, в мире, политика