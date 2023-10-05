https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/issledovanie-shramov-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1048474217.html

Исследование шрамов: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Исследование шрамов: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии в четверг, 5... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T21:16+0300

2023-10-05T21:16+0300

2023-10-05T21:36+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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сухум

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikДоказательство не просмотреноНа прошлом заседании обвиняемый Дато Ахалая заявил, что планирует дать дополнительные показания и подкрепить их данными из его личного телефона, который хранился в Генпрокуратуре. Суд, совещаясь на месте, определил истребовать из следственного управления Генпрокуратуры телефон Дато Ахалая, пригласить на следующее судебное заседание специалиста и провести дополнительный допрос обвиняемого, по результатам которого будет принято решение об исследовании телефона.Ахалая объяснил, что разблокировать телефон ему необходимо для того, чтобы подтвердить, что у него до 2019 года был сохранен номер телефона тонировщика автомобилей Автандила Чолария (у которого, по версии обвинения, была затонирована машина Tayota Mark 2, на которой было совершено убийство – прим.). Ахалая утверждает, что неоднократно пользовался услугами Чолария, звонил ему не раз, хотя тонировщик утверждает, что они не знакомы.Также с помощью телефона Ахалая хотел подтвердить, что в день убийства с 14:00 до 15:00 находился дома, о чем свидетельствует переписка с подругой его жены.Специалист объяснил, что контактные данные, сохраненные на симкарте телефона могут отобразиться на новом, ранее не использованном телефоне. В суде возможности переставить симкарту не возникло.Заключение врачаПо версии следствия, во время вооруженного нападения убитый Алхас Авидзба не менее шести раз выстрелил из своего пистолета в сторону Беслана Бганба, из-за чего тот получил слепое огнестрельное ранение в области бедра.На одном из прошлых судебных заседаний адвокат Бганба Марина Тания заявила ходатайство о необходимости освидетельствования ее подзащитного для доказательства того, что рубец на его бедре – это не след от ранения, и подобные следы есть и на других участках тела.Специалист для освидетельствования и визуального осмотра Бганба прибыл спустя три заседания его ожидания. В суд был приглашен заместитель начальника поликлиники МВД, врач-хирург Кесоу Гургулия. Суд объяснил, что цель освидетельствования – оценка достоверности показаний Бганба, установление факта наличия на бедре рубцов и шрамов, их количества, размеров, формы, цвета.После осмотра в отдельной комнате в присутствии адвоката и представителя Генпрокуратуры, Гургулия зачитал акт освидетельствования.Врач установил, что на уровне средней и нижней третей наружной боковой поверхности правого бедра отмечается "округлой формы участок кожи", глубиной до 0,3 сантиметра, с четкими краями. На нижней трети внутренней поверхности правого бедра врач отметил участок кожи такой же формы, глубиной до 0,2 сантиметра, с четкими краями. На верхней трети правого бедра, по словам Гургулия, отмечается участок кожи овальной формы, глубиной до 0,1 сантиметра, с четкими границами.Следующее заседание по делу состоится 17 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/dopolnitelnye-pokazaniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1048430606.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/grazhdanina-uzbekistana-prigovorili-k-16-godam-tyurmy-v-abkhazii-za-ubiystvo-1048315768.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости, сухум