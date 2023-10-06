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Современное вооружение Абхазии: как создавалась эскадрилья беспилотников
Современное вооружение Абхазии: как создавалась эскадрилья беспилотников
На параде Победы 30 сентября впервые Минобороны Абхазии представило авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента... 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T10:44+0300
2023-10-06T10:44+0300
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СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал о том, как в республике создавалась эскадрилья беспилотных летательных аппаратов. В Абхазии есть подготовленные специалисты, которые могут собирать беспилотники, и с учетом того, что они приобретают все большее значение в современных боевых действиях, их использование будет расширяться, добавил министр обороны. "Беспилотные летательные аппараты использовались в военных учениях, которые проходили ранее, руководство имело возможность ознакомиться с их работой, у нас есть соглашение с руководством, по нему мы проводим эту работу", – рассказал Владимир Ануа. Он отметил, что представители Минобороны ездили в Россию для изучения принципов создания беспилотных летательных аппаратов, этот опыт используется для пополнения эскадрильи. Необходимые комплектующие для создания аппаратов есть, при работе учитывается и то обстоятельство, что дроны модернизируются, становятся совершеннее, добавил министр. В целом, обороноспособность республики за последние годы выросла, и создание пункта постоянного базирования кораблей ВМФ России, укрепит безопасность страны перед внешней угрозой. К тому же в Абхазии построено немало оборонительных сооружений. Эта работа не останавливается, процесс военной и технической подготовки проходит практически непрерывно, отметил Владимир Ануа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/punkt-postoyannogo-bazirovaniya-vmf-rossii-poyavitsya-v-ochamchyrskom-rayone-1048458650.html
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абхазия, новости, министерство обороны абхазии
абхазия, новости, министерство обороны абхазии
Современное вооружение Абхазии: как создавалась эскадрилья беспилотников
10:44 06.10.2023 (обновлено: 11:34 06.10.2023)
На параде Победы 30 сентября впервые Минобороны Абхазии представило авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента страны.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал о том, как в республике создавалась эскадрилья беспилотных летательных аппаратов.
"У нас была встреча с главой государства, где было принято решение о создании авиационной эскадрильи беспилотных летательных аппаратов. Изначально было закуплено несколько беспилотников, но появилась необходимость в приобретении более мощных аппаратов. Их стоимость высока, и не было гарантии, что нам удастся их заполучить, поэтому было решено производить беспилотные летательные аппараты самостоятельно", – подчеркнул он.
В Абхазии есть подготовленные специалисты, которые могут собирать беспилотники, и с учетом того, что они приобретают все большее значение в современных боевых действиях, их использование будет расширяться, добавил министр обороны.
"Беспилотные летательные аппараты использовались в военных учениях, которые проходили ранее, руководство имело возможность ознакомиться с их работой, у нас есть соглашение с руководством, по нему мы проводим эту работу", – рассказал Владимир Ануа.
Он отметил, что представители Минобороны ездили в Россию для изучения принципов создания беспилотных летательных аппаратов, этот опыт используется для пополнения эскадрильи.
Необходимые комплектующие для создания аппаратов есть, при работе учитывается и то обстоятельство, что дроны модернизируются, становятся совершеннее, добавил министр.
В целом, обороноспособность республики за последние годы выросла, и создание пункта постоянного базирования кораблей ВМФ России, укрепит безопасность страны перед внешней угрозой. К тому же в Абхазии построено немало оборонительных сооружений. Эта работа не останавливается, процесс военной и технической подготовки проходит практически непрерывно, отметил Владимир Ануа.