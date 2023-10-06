https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/sovremennoe-vooruzhenie-abkhazii-kak-sozdavalas-eskadrilya-bespilotnikov--1048477417.html

Современное вооружение Абхазии: как создавалась эскадрилья беспилотников

Современное вооружение Абхазии: как создавалась эскадрилья беспилотников

На параде Победы 30 сентября впервые Минобороны Абхазии представило авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента... 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T10:44+0300

2023-10-06T10:44+0300

2023-10-06T11:34+0300

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СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал о том, как в республике создавалась эскадрилья беспилотных летательных аппаратов. В Абхазии есть подготовленные специалисты, которые могут собирать беспилотники, и с учетом того, что они приобретают все большее значение в современных боевых действиях, их использование будет расширяться, добавил министр обороны. "Беспилотные летательные аппараты использовались в военных учениях, которые проходили ранее, руководство имело возможность ознакомиться с их работой, у нас есть соглашение с руководством, по нему мы проводим эту работу", – рассказал Владимир Ануа. Он отметил, что представители Минобороны ездили в Россию для изучения принципов создания беспилотных летательных аппаратов, этот опыт используется для пополнения эскадрильи. Необходимые комплектующие для создания аппаратов есть, при работе учитывается и то обстоятельство, что дроны модернизируются, становятся совершеннее, добавил министр. В целом, обороноспособность республики за последние годы выросла, и создание пункта постоянного базирования кораблей ВМФ России, укрепит безопасность страны перед внешней угрозой. К тому же в Абхазии построено немало оборонительных сооружений. Эта работа не останавливается, процесс военной и технической подготовки проходит практически непрерывно, отметил Владимир Ануа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/punkt-postoyannogo-bazirovaniya-vmf-rossii-poyavitsya-v-ochamchyrskom-rayone-1048458650.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/1048343110.html

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