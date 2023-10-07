https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/v-usloviyakh-voyny-kak-prokhodil-pervyy-vsemirnyy-kongress-abkhazo-abazinskogo-naroda-1048495054.html

В условиях войны: как проходил первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа

В условиях войны: как проходил первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа

Первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа состоялся 7 и 8 октября 1992 года в селе Лыхны. В работе конгресса приняли участие представители... 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T09:50+0300

2023-10-07T09:50+0300

2023-10-07T09:50+0300

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О том, как удалось организовать важное мероприятие в условиях боевых действий в Абхазии, какие цели ставились перед первым съездом конгресса и что удалось в итоге реализовать, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikОрганизация конгрессаРешение о проведении первого Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа было принято еще до начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Президиум Верховного Совета Абхазии наметил провести это мероприятие 28 сентября в Сухуме, однако захватническая война Грузии, начавшаяся 14 августа, сорвала сроки созыва конгресса."После начала войны, многие организаторы предлагали провести конгресс в городе Черкесск, потому что в условиях войны проводить в Абхазии было небезопасно. Но Владислав Ардзинба настоял на том, чтобы первый конгресс провести в Абхазии, это должно было символизировать решимость Абхазии победить в войне и что абхазо-абазинский конгресс должен быть основан именно здесь, поскольку абхазы являются ядром абхазо-абазинского этноса", - отмечает доктор исторических наук Аслан Авидзба в интервью Sputnik.Организаторы также изменили свое решение о проведении конгресса в Пицунде, так как открытие форума приходилось на второй день после освобождения от грузинских войск западной части страны."Безопасность участников обеспечить было тяжело, да и инфраструктура в этом регионе Абхазии была разгромлена, поэтому не было возможности его организовать в Пицунде. Провести конгресс решили в селе Лыхны, в историческом месте, где, как известно, и в XIX и в ХХ веке, обсуждались и решались судьбоносные для абхазского народа вопросы", - отмечает историк.На конгрессе из 140 делегатов присутствовали 125, представляющих разные районы Абхазии и диаспоры таких стран, как Турция, Германия, Франция, Голландия, а также Кабарды, Адыгеи, Шапсугии, Абазашты.На открытии съезда выступал лидер Абхазии Владислав Ардзинба, который осудил агрессию Грузии против Абхазии и предложил конкретные задачи, которые должны были быть решены для укрепления связей с диаспорой и развития республики.Руководитель республики также подчеркнул, что одна из главных целей – строительство в Абхазии демократического государства."Одним из первых документов, принятом парламентом Абхазии, была Всеобщая декларация прав человека. Сегодня уже надо пересмотреть экономическую политику Абхазии. В ее выработке должны принять участие наши братья из-за моря. Наряду с решением вопросов политики и экономики республики надо всемерно укреплять связи с нашими зарубежными братьями", - отмечал Владислав Ардзинба.Какие решения принял конгрессНа первом Всемирном конгрессе абхазо-абазинского (абаза) народа Владислав Ардзинба сделал ряд предложений, которые единогласно были приняты делегатами съезда, отмечает историк Аслан Авидзба."Он предложил дать юридические права изгнанникам с родины – всем потомкам махаджиров, абхазам и абазинам, которые живут по всему миру, по большей части в Турции, в странах Ближнего Востока, в Европе, Америке и так далее", - рассказал ученый.Еще одно предложение лидера Абхазии, которое было воплощено в реальность – создание Комитета по репатриации. Кроме того, Ардзинба обратил внимание на необходимость открытия консульств и представительств Абхазии в странах проживания абхазо-абазинского народа, в первую очередь в Турции и России, в дальнейшем и в других государствах."Также было предложено предоставить гражданство всем представительствам абхазо-абазинского этноса, где бы они ни проживали и это было реализовано в дальнейшем. Согласно закону о гражданстве, абхазы и абазины имеют право быть гражданами нашей страны. А Комитет по репатриации был создан на сессии Верховного Совета Абхазии в самый тяжелый момент – после Мартовского наступления, 23 марта 1993 года. То есть, то, о чем говорил Ардзинба на съезде, фактически все было воплощено в жизнь", - заметил Авидзба.Выступления на первом Всемирном абхазо-абазинском конгрессе связанные с осуждением агрессии Грузии против Абхазии вылились в документы, которые были приняты делегатами.Помимо этого, конгресс обратился к братским народам Северного Кавказа с благодарностью за поддержку Абхазии в борьбе с грузинскими захватчиками. Результатом работы первого Всемирного абхазо-абазинского конгресса стало создание Международной ассоциации абхазо-абазинского народа – МАААН руководителем которого стал Тарас Шамба.Аслан Авидзба отмечает, что конгресс в последующем сыграл важную роль в консолидации абхазо-абазинского народа.*Для подготовки текста были использованы материалы из книги "Наша сила в единстве" - Москва, 1993 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/operatsiya-burya-kak-abkhazskie-voyska-osvobozhdali-gagrskiy-rayon-1048418041.html

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