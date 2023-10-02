https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/operatsiya-burya-kak-abkhazskie-voyska-osvobozhdali-gagrskiy-rayon-1048418041.html

Операция "Буря": как абхазские войска освобождали Гагрский район

Операция "Буря": как абхазские войска освобождали Гагрский район

Операция по освобождению Гагрского района под названием "Буря" началась 2 октября 1992 года. Победа на Западном фронте стала первым крупным военным успехом... 02.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-02T18:38+0300

2023-10-02T18:38+0300

2023-10-02T19:51+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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В этой операции погибли 117 ополченцев — жителей районов Абхазии и добровольцев с Северного Кавказа и Юга России.6 октября 1992 года народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.SputnikНа Западном фронтеСпустя менее месяца с начала Отечественной войны народа Абхазии, 3 сентября 1992 года, в Москве была достигнута трехсторонняя договоренность между Абхазией, Грузией и Россией, которая предусматривала прекращение боевых действий. Западная Абхазия оказалась в тяжелейшей блокаде. Вопрос о выживании в тот период стоял как никогда серьезно. Для выхода из блокады были необходимы наступательные действия.Командующим Вооруженными силами Абхазии полковником Валерием Аршба, начальником штаба Госкомитета обороны полковником Султаном Сосналиевым и исполняющим обязанности командующего Гагрским фронтом полковником Сергеем Дбар был разработан план наступательной операции по освобождению Гагрского района.Полковник Дбар сразу же приступил к укреплению Гагрского оборонительного рубежа, занялся выравниванием линии фронта, обеспечением формирований вооружением, питанием и обмундированием, установлением связи с местным населением. Заместителем командующего по работе с личным составом был назначен Левантий Гицба, заместителем командующего по тылу – капитан Артур Конджария. Гагрский батальон возглавил командир Геннадий Чанба.Награжденный орденом Леона Роберт Когония воевал в составе экипажа боевой машины пехоты. "Наш экипаж располагался в районе села Алахадзы, с нами были Рафик Ампар, Шамиль Адзинба, Аслан Агумава, наводчиком был Лаврик Базба. 2 октября нам дали задание освободить Гагру, с этого началось наступление", – отмечал ветеран в интервью Sputnik.Наступление на Гагру проводилось по различным направлениям, а экипаж Роберта Когония направлялся вдоль побережья. Наступление было тяжелым, перестрелки были постоянными, но, несмотря на численное меньшинство, абхазские бойцы брали храбростью."У врага было очень много вооружения. Мы думали, что их сопротивление окажется еще более жестоким, так как раньше, если мы выпускали несколько снарядов, то в нас летело несоизмеримо больше. При этом, повторюсь, наши бойцы на характере, на своем бесстрашии продвигались вперед", - говорит он.Военный историк Валико Пачулия пишет, что Гагрский оборонительный рубеж в сентябре достаточно укрепили, произвели выравнивание линии фронта. Он проходил от морского берега села Алахадзыхь через территорию Гагрской птицефабрики, "Горгаз", эвкалиптовую рощу, железную дорогу и шоссейную трассу, местечко под названием Красный Крест, Псахару, через Арасадзыхь и Мамзыщху.Первая позиция фронта размещалась на берегу моря в селе Алахадзыхь, где дислоцировалась группа Алика Ажиба. Там же в районе птицефабрики размещалась группа Нугзара Багателия. За 10-15 дней до Гагрской операции в левом крыле птицефабрики расположилась кабардинская группа Ибрагима Яганова.Абхазские группы заняли также и другие стратегические локации, в частности, в районе "Горгаза", эвкалиптовой рощи, в селе Бзыбь, в селе Колхида, под горой Мамзыщха, выше республиканской трассы.Строительство гагрского оборонительного рубежа завершилось в середине сентября. Существенный вклад в обустройство этого рубежа внесла инженерно-саперная группа под командованием Рудольфа Алшундба.Наступление на ГагруПредседатель Государственного комитета обороны Владислав Ардзинба утвердил план Гагрской наступательной операции. Планировалось, что она начнется во второй половине дня 30 сентября 1992 года, но пришлось ее отложить в связи с неподготовленностью техники и личного состава. Полковник Дбар приостановил наступление.Наступательная операция состояла из множества направлений, задач и действий абхазской армии и добровольцев. Остановимся на основных из них. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские "гвардейцы". В этом бою погиб боец Завер Тванба из Эшеры и были ранены Зурик Хварцкия и Леонид Цкуя.Кавалер ордена Леона Рафаэль Ампар до операции по освобождению Гагрского района воевал на Гумистинском фронте. "Мы прибыли на двух машинах БМП в Бзыбь 26 августа, насколько помню, приняли первый бой, так продлился практически весь сентябрь. Расчет боевых машин насчитывал около тридцати человек, мы сменяли друг друга, выезжали на позиции и несли боевую службу", — вспоминает Ампар.По его словам, все понимали, что если абхазским войскам удастся оттеснить противника до реки Псоу, то это будет существенным событием для исхода войны в целом.Дополнительные силы по 30–40 человек под командованием Зурика Хварцкия и Джонджика Тванба были переброшены туда на правый фланг с Гумистинского фронта. Наступавшие группы к сумеркам с боем вышли к развилке на Ольгинское ущелье и закрепились там, а некоторые бойцы даже заняли позицию над объездным мостом. По центральной трассе наступал Гагрский батальон под командованием Геннадия Чанба, пишет военный историк Валико Пачулия.4 октября в Гагре состоялось совещание полевых командиров, где обсуждался вопрос о продолжении наступательной операции с выходом к реке Псоу. Было решено сформировать два горнострелковых отряда под командованием для переброски их в горы.Между тем, противник в эти дни получал подкрепление и боеприпасы. 5 октября войска госсовета Грузии подтянули технику и живую силу к переднему краю боевых порядков. Позиции абхазских войск были атакованы у санатория "Украина". Используя танковый и артиллерийский огонь, противник смог продвинуться вперед, но вскоре был контратакован и отброшен на свои прежние позиции.Отряды с добровольцами с Северного Кавказа и Капш были переброшены на автомашинах от санатория "Тбилиси" через Мамзыщху к перевалу Ашхабаш. Оттуда пешком они отправились на горное пастбище Газли. Преодолев 80-километровый путь, эти отряды стали с боями двигаться по разным маршрутам. Сложный горный рельеф не позволял обеспечить здесь связь. Отряды шли более 30 часов.С 5-го на 6 октября утром отряд Капш стал спускаться к реке Хашупсе, чтобы выйти к Цандрипшскому мосту. К 5 часам 6 октября отряд с добровольцами с Северного Кавказа вышел к Холодной речке. В район населенного пункта Гребешок вышла группа Шакрыл."Противник бежал, бросая танки, вооружение и боеприпасы, в сторону Гечрипша. Затем одна его часть скрылась в ближайших лесах, а другая, побросав оставшееся оружие, бежала из Абхазии через Псоу", - отмечает военный историк.6 октября 1992 года в 6:40 минут знамя Республики Абхазия взвилось на абхазо-российской границе по реке Псоу, что позволило стране выйти из блокады и получить выход в Россию. С абхазской стороны на Гагрском фронте в ходе боев общие потери составили 108 человек, из них 15 добровольцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/damenia-i-taniya-o-pobede-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-sokhranenii-pamyati--1048375715.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/na-zaschite-informatsionnogo-tyla-kak-rabotala-gazeta-bzyb-v-gody-voyny-s-gruziey-1048031565.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/schaste-vopreki-vsemu-poslednyaya-pobeda-v-posledney-voyne-1048345280.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993)