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Аслан Бжания: в Абхазии создаются неплохие условия для инвесторов
Аслан Бжания: в Абхазии создаются неплохие условия для инвесторов
Основные отрасли, в которые предпочитают вкладываться иностранные граждане - это туризм и сельское хозяйство. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T21:43+0300
2023-10-09T21:43+0300
2023-10-09T21:43+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Законодательство в Абхазии меняется с учетом того, чтобы инвесторам было выгодно развивать проекты в республике, заявил в интервью "Россия 1" президент Аслан Бжания. По словам Аслана Бжания, помимо туризма, иностранные инвесторы интересуются сельскохозяйственной отраслью Абхазии. Так, в Галском районе планируется создать два крупных цитрусовых хозяйства - инвесторы уже готовят стратегию развития предприятий с применением новых технологий.Президент добавил, что в Абхазии начали выращивать голубику очень хорошего качества, которая, к тому же, созревает гораздо раньше, чем в Польше, и в ближайшее время республика планирует заполнить наиболее близкие ей регионы собственной продукцией. Кроме того, развиваются и привычные для Абхазии сельскохозяйственные культуры - киви, хурма, сливы, развивается виноделие, которое распространено по всей республике и находится на хорошем уровне. Аслан Бжания выразил надежду, что благодаря инвестициям возродятся и чайные плантации, которыми раньше славилась Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/ozgan-zayavila-chto-privlechenie-investitsiy-dolzhno-stat-klyuchevym-napravleniem-gospolitiki-1044065487.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/kukuruznyy-krizis-i-golubichnyy-bum-kak-razvivaetsya-selskoe-khozyaystvo-v-gale-1047910431.html
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абхазия, аслан бжания, новости
абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания: в Абхазии создаются неплохие условия для инвесторов
Основные отрасли, в которые предпочитают вкладываться иностранные граждане - это туризм и сельское хозяйство.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Законодательство в Абхазии меняется с учетом того, чтобы инвесторам было выгодно развивать проекты в республике, заявил в интервью "Россия 1" президент Аслан Бжания.
"Мы меняем законодательство для того, чтобы инвесторам было выгодно. Мы создаем очень неплохие, на мой взгляд, условия. В ближайшее время мы намерены подписать межправительственное соглашение об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии. Это уже для российских юридических лиц не просто льготы, а существенные преференции, это больше, чем льготы, для того, чтобы совместно мы развивали экономику", - рассказал он.
По словам Аслана Бжания, помимо туризма, иностранные инвесторы интересуются сельскохозяйственной отраслью Абхазии. Так, в Галском районе планируется создать два крупных цитрусовых хозяйства - инвесторы уже готовят стратегию развития предприятий с применением новых технологий.
Президент добавил, что в Абхазии начали выращивать голубику очень хорошего качества, которая, к тому же, созревает гораздо раньше, чем в Польше, и в ближайшее время республика планирует заполнить наиболее близкие ей регионы собственной продукцией.
Кроме того, развиваются и привычные для Абхазии сельскохозяйственные культуры - киви, хурма, сливы, развивается виноделие, которое распространено по всей республике и находится на хорошем уровне. Аслан Бжания выразил надежду, что благодаря инвестициям возродятся и чайные плантации, которыми раньше славилась Абхазия.