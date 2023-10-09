https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/aslan-bzhaniya-v-abkhazii-sozdayutsya-neplokhie-usloviya-dlya-investorov-1048540014.html

Аслан Бжания: в Абхазии создаются неплохие условия для инвесторов

Аслан Бжания: в Абхазии создаются неплохие условия для инвесторов

Основные отрасли, в которые предпочитают вкладываться иностранные граждане - это туризм и сельское хозяйство. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T21:43+0300

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абхазия

аслан бжания

новости

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Законодательство в Абхазии меняется с учетом того, чтобы инвесторам было выгодно развивать проекты в республике, заявил в интервью "Россия 1" президент Аслан Бжания. По словам Аслана Бжания, помимо туризма, иностранные инвесторы интересуются сельскохозяйственной отраслью Абхазии. Так, в Галском районе планируется создать два крупных цитрусовых хозяйства - инвесторы уже готовят стратегию развития предприятий с применением новых технологий.Президент добавил, что в Абхазии начали выращивать голубику очень хорошего качества, которая, к тому же, созревает гораздо раньше, чем в Польше, и в ближайшее время республика планирует заполнить наиболее близкие ей регионы собственной продукцией. Кроме того, развиваются и привычные для Абхазии сельскохозяйственные культуры - киви, хурма, сливы, развивается виноделие, которое распространено по всей республике и находится на хорошем уровне. Аслан Бжания выразил надежду, что благодаря инвестициям возродятся и чайные плантации, которыми раньше славилась Абхазия.

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