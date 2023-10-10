Возложение в честь 80-летия победы в Битве за Кавказ прошло на Пыве

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. На перевале Пыв прошло возложение к памятнику советским воинам, приуроченное к 80-летию победы в Битве за Кавказ, сообщает культурный фонд "Платформа".В церемонии приняли участие военнослужащие Минобороны Абхазии, представители "Дома Москвы", фонда "Платформа" и Ассоциации российских соотечественников, а также священнослужители, которые провели заупокойную литию в память о погибших солдатах."Нам хотелось бы напомнить, что одним из основных очагов сопротивления немецко-фашистским войскам на юге СССР стали перевалы абхазского участка Главного Кавказского хребта — Клухорский, Марухский и Санчарский. В ходе боев смертью храбрых пали десятки тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Останки около пятнадцать тысяч из них до сих пор лежат непогребенными на перевалах, в ущельях и на склонах гор", - сказал журналист, исполнительный директор фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов.Кавказская битва стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после 900-дневной обороны Ленинграда.Для гитлеровцев Кавказ имел особое значение. Это нефть, газ, месторождение руд и самые удобные дороги в Иран и Индию. Грозненские, майкопские и бакинские нефтеносные районы обеспечивали порядка 90% добычи нефти в СССР. Регион также располагал стратегически важными для военной промышленности месторождениями вольфрамо-молибденовых руд, а с потерей украинских черноземов возросло значение Кубани и Кавказа в обеспечении страны продовольствием, особенно зерном.Битва началась в июле 1942 года, а отбросить немцев удалось только через 442 дня – 9 октября 1943 года. Абхазский перевал Пыв, на котором установлен памятник погибшим советским воинам, имел большое значение - через него проходили группы войск Санчарского направления, в который входили Сухумский, Гудаутский и Гагрский отряды, а также сводный отряд "Псху".31 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 октября объявлено Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.
Битва за Кавказ – одно из самых продолжительных сражений в Великой Отечественной войне, она началась 25 июля 1942 года и окончилась 9 октября 1943-го.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. На перевале Пыв прошло возложение к памятнику советским воинам, приуроченное к 80-летию победы в Битве за Кавказ, сообщает культурный фонд "Платформа".
В церемонии приняли участие военнослужащие Минобороны Абхазии, представители "Дома Москвы", фонда "Платформа" и Ассоциации российских соотечественников, а также священнослужители, которые провели заупокойную литию в память о погибших солдатах.
На перевале Пыв у памятника советским воинам прошло возложение в честь 80-летия победы в Битве за Кавказ.
"Нам хотелось бы напомнить, что одним из основных очагов сопротивления немецко-фашистским войскам на юге СССР стали перевалы абхазского участка Главного Кавказского хребта — Клухорский, Марухский и Санчарский. В ходе боев смертью храбрых пали десятки тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Останки около пятнадцать тысяч из них до сих пор лежат непогребенными на перевалах, в ущельях и на склонах гор", - сказал журналист, исполнительный директор фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов.
Кавказская битва стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после 900-дневной обороны Ленинграда.
Для гитлеровцев Кавказ имел особое значение. Это нефть, газ, месторождение руд и самые удобные дороги в Иран и Индию. Грозненские, майкопские и бакинские нефтеносные районы обеспечивали порядка 90% добычи нефти в СССР. Регион также располагал стратегически важными для военной промышленности месторождениями вольфрамо-молибденовых руд, а с потерей украинских черноземов возросло значение Кубани и Кавказа в обеспечении страны продовольствием, особенно зерном.
Битва началась в июле 1942 года, а отбросить немцев удалось только через 442 дня – 9 октября 1943 года. Абхазский перевал Пыв, на котором установлен памятник погибшим советским воинам, имел большое значение - через него проходили группы войск Санчарского направления, в который входили Сухумский, Гудаутский и Гагрский отряды, а также сводный отряд "Псху".
31 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 октября объявлено Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.