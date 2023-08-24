https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/pamyatnik-sovetskim-voinam-otkryli-posle-rekonstruktsii-na-perevale-pyv-1047656755.html

Памятник советским воинам открыли после реконструкции на перевале Пыв

Памятник советским воинам открыли после реконструкции на перевале Пыв

Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв проведена в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию... 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T16:40+0300

2023-08-24T16:40+0300

2023-08-24T16:52+0300

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ПЫВ, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Памятник советским воинам открыли после реконструкции на перевале Пыв на высоте 2040 метров над уровнем моря, передает корреспондент Sputnik.В церемонии приняли участие министр обороны Абхазии Владимир Ануа, министр культуры Даур Кове, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа.На открытие также прибыли военнослужащие абхазской армии и Седьмой Российской военной базы. У памятника стоял почетный караул.Прозвучали гимны Абхазии и России, после минуты молчания почтили память защитников Родины, с речью выступили ведущие церемонии директор музея Боевой славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Мзия Бейа и завотделом культуры администрации Гулрыпшского района Валентина Пицевич.Как подчеркнула Мзия Бейа, на защиту Кавказа - перевалов Пыв и Санчара - встали военные отряды Сухума, Гудауты, Гагры и села Псху. В этих боях погибли десятки тысяч человек. Около 15 тысяч из них пропали без вести. Уже после Великой Отечественной войны в местах сражений возвели ряд памятников, но с годами и под влиянием природы, многие из них пришли в упадок.Она также уточнила, что реконструкцию памятника советским воинам на перевале Пыв провели инициативная группа культурного фонда "Платформа" и военнослужащие Минобороны Абхазии под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимира Литвинчука.Поддержку проекту оказало Министерство культуры республики.Министр обороны Владимир Ануа сказал, что защитник Кавказа сумели оказать достойное сопротивление превосходящим силам агрессора.Знаковым событием он назвал открытие памятника на перевале Пыв."Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили головы лучшие сыновья и дочери Абхазии. Они были героями при жизни, такими и останутся в нашей памяти",- уверен Ануа.Он также добавил, что в тот период фашизм не удалось искоренить и в настоящее время Вооруженные силы России ведут борьбу с ним в рамках Специальной военной операции на Украине.Министр культуры Абхазии Даур Кове поблагодарил всех присутствующих за то, что нашли время и стали участниками такого события, а также всех кто сумел восстановить памятник советским воинам.Событие, которое обеспечивает связь времен, так охарактеризовал реконструкцию памятника советник Посольства России в Абхазии Роман Татарка.От имени народа России и посольства он выразил благодарность руководству и народу Абхазии за то, что способствуют подобным мероприятиям и находятся в одной исторической парадигме.Председатель Совета ветеранов Абхазии Закан Нанба отметил, что останки многих защитников Кавказа все еще остаются в горах, за которые они отдали свои жизни. По его мнению, фашизм необходимо добить и СВО направлена именно на это.Почетный консул Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук отметил, что открытию памятника предшествовала огромная работа, и эту идею поддержали руководство страны, ряд ведомств и организаций.Председатель Совета старейшин Аполлон Думава также поблагодарил авторов идеи по реконструкции памятник и всех, кто внес в это свою лепту. Он напомнил, насколько тяжелый и трагичный период пережил советский народ с 1941 по 1945 годы.Исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов рассказал, что изначально, два года назад, идея реконструкции этого памятника казалась невыполнимой, но ее удалось воплотить в жизнь, несмотря на все трудности.Заместитель атамана адлерского казачьего общества, участник СВО Александр Судаков уверен, что открытие такого памятника подтверждает общую историю Абхазии и России, и эти два государства по-прежнему остаются вместе.Президент "Абхазского союза туризма", представитель Координационного союза русских соотечественников в Абхазии Анна Калягина считает, что задача послевоенных поколений заключается в сохранении памяти и передачи правильной истории."Сегодня мы восстанавливаем с вами связь времен. Это полезно для молодежи. Все что сделано людьми, которые восстановили этот памятник, значимо и важно",- сказала Калягина.Представитель ассоциации российских соотечественников в Абхазии, жительница села Псху Елена Жилинская уточнила, что в этот проект вложено много сил и времени и поблагодарила всех от имени псухнцев.Красную ленту перерезали министр обороны Владимир Ануа и почетный консул Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук. Также была заложена "капсула времени" с письмом для потомков. Ее должны будут вскрыть в 2043 года.По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа, медалями "За боевое сотрудничество" за большой вклад в решении вопросов военно-патриотического воспитания, военно-технического сотрудничества были награждены Владимир Медведчук, медалью "30 лет Министерству обороны Республики Абхазия" Владимир Метельков, Алексей Зоров, Николай Астафьев, Андрей Верхов, Руслан Кокоскерия, Осман Кокоскерия, Дмитрий Статейнов, Зейнал Багиров.Владимиру Литвинчука вручили благодарственное письмо от Минобороны и монету Абхазского национального банка "Драндский собор".В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии. Погибли из них более 17 тысяч. 22 уроженцам Абхазии было присвоено звание "Героя Советского союза", три человека были награждены "Орденами славы" трех степеней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/medvenskiy-o-sokhranenii-istoricheskoy-pravdy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046989179.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/chtoby-pomnili-kakim-budet-otkrytie-pamyatnika-na-perevale-pyv-1047612865.html

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