https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/yurchik-v-prayde-persidskiy-leopard-melanist-poyavilsya-v-aatsynskom-parke-lvov-1048571181.html
Юрчик в прайде: персидский леопард-меланист появился в Аацынском парке львов
Юрчик в прайде: персидский леопард-меланист появился в Аацынском парке львов
Молодой самец персидского леопарда был выкуплен у фотографов в Гагре дирекцией парка Львов "Прайде" в селе Аацы. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T18:15+0300
2023-10-11T18:15+0300
2023-10-11T18:15+0300
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леопарды
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Персидский леопард-меланист по кличке Юрчик появился в парке Львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.По рассказу Кононова, для пантеры созданы комфортные условия содержания. По дороге к его вольеру посадили финиковые пальмы и магнолии, а его деревянный дом в вольере обеспечен электрическим теплым полом, ванной с проточной водой, мягким лежаком.Как уточнил Кононов, руководство парка планирует также завезти самку пантеры для получения потомства.Юрчик содержится поодаль от львов и пока соседствует с верблюдом Ромео. Размеры его вольера 12 на шесть метров, но его намерены расширить еще больше и застеклить. Молодой хищник не отличается покладистым характером. Он подпускает к себе только Олега Кононова и еще одного смотрителя парка. Иногда даже дает им себя погладить.Строительство парка "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района началось около пяти лет назад. Официально свои двери для посетителей парк открыл летом 2021 года.В парке живут взрослые особи львов и их детеныши, а также верблюд, тигр, буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/polosatyy-pups-amurskiy-tigr-poselilsya-v-parke-lvov-v-gudautskom-rayone-1042605251.html
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львы, тигры, абхазия, леопарды
львы, тигры, абхазия, леопарды
Юрчик в прайде: персидский леопард-меланист появился в Аацынском парке львов
Молодой самец персидского леопарда был выкуплен у фотографов в Гагре дирекцией парка Львов "Прайде" в селе Аацы.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Персидский леопард-меланист по кличке Юрчик появился в парке Львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.
"Юрчику 2,5 года. У него опыт трудовой "фотомодели". Он работал в Гагре на колоннаде. Мы его купили у фотографов. Он находится у нас с 30 августа, но мы этого не афишировали, так как ему нужно было привыкнуть к людям, к сотрудникам. Сейчас, когда он уже привык к новому месту и всем созданным для него условиям, мы решили показать леопарда посетителям", - отметил он.
По рассказу Кононова, для пантеры созданы комфортные условия содержания. По дороге к его вольеру посадили финиковые пальмы и магнолии, а его деревянный дом в вольере обеспечен электрическим теплым полом, ванной с проточной водой, мягким лежаком.
Как уточнил Кононов, руководство парка планирует также завезти самку пантеры для получения потомства.
"Для того чтобы было потомство, ему подойдет любой вид самки леопарда. При этом неизвестно, в каких пропорциях будет окрас потомства, но чаще всего черный цвет преобладает. То есть, два из трех котят будут черными, как папа. Также мы подали заявки в зоопарки России для приобретения пары верблюду и тигру", - сказал он.
Юрчик содержится поодаль от львов и пока соседствует с верблюдом Ромео. Размеры его вольера 12 на шесть метров, но его намерены расширить еще больше и застеклить. Молодой хищник не отличается покладистым характером. Он подпускает к себе только Олега Кононова и еще одного смотрителя парка. Иногда даже дает им себя погладить.
Строительство парка "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района началось около пяти лет назад. Официально свои двери для посетителей парк открыл летом 2021 года.
В парке живут взрослые особи львов и их детеныши, а также верблюд, тигр, буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.