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Юрчик в прайде: персидский леопард-меланист появился в Аацынском парке львов
Юрчик в прайде: персидский леопард-меланист появился в Аацынском парке львов
Молодой самец персидского леопарда был выкуплен у фотографов в Гагре дирекцией парка Львов "Прайде" в селе Аацы. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T18:15+0300
2023-10-11T18:15+0300
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Персидский леопард-меланист по кличке Юрчик появился в парке Львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.По рассказу Кононова, для пантеры созданы комфортные условия содержания. По дороге к его вольеру посадили финиковые пальмы и магнолии, а его деревянный дом в вольере обеспечен электрическим теплым полом, ванной с проточной водой, мягким лежаком.Как уточнил Кононов, руководство парка планирует также завезти самку пантеры для получения потомства.Юрчик содержится поодаль от львов и пока соседствует с верблюдом Ромео. Размеры его вольера 12 на шесть метров, но его намерены расширить еще больше и застеклить. Молодой хищник не отличается покладистым характером. Он подпускает к себе только Олега Кононова и еще одного смотрителя парка. Иногда даже дает им себя погладить.Строительство парка "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района началось около пяти лет назад. Официально свои двери для посетителей парк открыл летом 2021 года.В парке живут взрослые особи львов и их детеныши, а также верблюд, тигр, буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/polosatyy-pups-amurskiy-tigr-poselilsya-v-parke-lvov-v-gudautskom-rayone-1042605251.html
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львы, тигры, абхазия, леопарды
львы, тигры, абхазия, леопарды

Юрчик в прайде: персидский леопард-меланист появился в Аацынском парке львов

18:15 11.10.2023
© Foto / парк львов "Прайд"Леопард в парке львов "Прайд" в селе Аацы
Леопард в парке львов Прайд в селе Аацы - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2023
© Foto / парк львов "Прайд"
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Молодой самец персидского леопарда был выкуплен у фотографов в Гагре дирекцией парка Львов "Прайде" в селе Аацы.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Персидский леопард-меланист по кличке Юрчик появился в парке Львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.
"Юрчику 2,5 года. У него опыт трудовой "фотомодели". Он работал в Гагре на колоннаде. Мы его купили у фотографов. Он находится у нас с 30 августа, но мы этого не афишировали, так как ему нужно было привыкнуть к людям, к сотрудникам. Сейчас, когда он уже привык к новому месту и всем созданным для него условиям, мы решили показать леопарда посетителям", - отметил он.
По рассказу Кононова, для пантеры созданы комфортные условия содержания. По дороге к его вольеру посадили финиковые пальмы и магнолии, а его деревянный дом в вольере обеспечен электрическим теплым полом, ванной с проточной водой, мягким лежаком.
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Как уточнил Кононов, руководство парка планирует также завезти самку пантеры для получения потомства.
"Для того чтобы было потомство, ему подойдет любой вид самки леопарда. При этом неизвестно, в каких пропорциях будет окрас потомства, но чаще всего черный цвет преобладает. То есть, два из трех котят будут черными, как папа. Также мы подали заявки в зоопарки России для приобретения пары верблюду и тигру", - сказал он.
Юрчик содержится поодаль от львов и пока соседствует с верблюдом Ромео. Размеры его вольера 12 на шесть метров, но его намерены расширить еще больше и застеклить. Молодой хищник не отличается покладистым характером. Он подпускает к себе только Олега Кононова и еще одного смотрителя парка. Иногда даже дает им себя погладить.
Строительство парка "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района началось около пяти лет назад. Официально свои двери для посетителей парк открыл летом 2021 года.
В парке живут взрослые особи львов и их детеныши, а также верблюд, тигр, буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.
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