https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/yurchik-v-prayde-persidskiy-leopard-melanist-poyavilsya-v-aatsynskom-parke-lvov-1048571181.html

Юрчик в прайде: персидский леопард-меланист появился в Аацынском парке львов

Юрчик в прайде: персидский леопард-меланист появился в Аацынском парке львов

Молодой самец персидского леопарда был выкуплен у фотографов в Гагре дирекцией парка Львов "Прайде" в селе Аацы. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-11T18:15+0300

2023-10-11T18:15+0300

2023-10-11T18:15+0300

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Персидский леопард-меланист по кличке Юрчик появился в парке Львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.По рассказу Кононова, для пантеры созданы комфортные условия содержания. По дороге к его вольеру посадили финиковые пальмы и магнолии, а его деревянный дом в вольере обеспечен электрическим теплым полом, ванной с проточной водой, мягким лежаком.Как уточнил Кононов, руководство парка планирует также завезти самку пантеры для получения потомства.Юрчик содержится поодаль от львов и пока соседствует с верблюдом Ромео. Размеры его вольера 12 на шесть метров, но его намерены расширить еще больше и застеклить. Молодой хищник не отличается покладистым характером. Он подпускает к себе только Олега Кононова и еще одного смотрителя парка. Иногда даже дает им себя погладить.Строительство парка "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района началось около пяти лет назад. Официально свои двери для посетителей парк открыл летом 2021 года.В парке живут взрослые особи львов и их детеныши, а также верблюд, тигр, буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/polosatyy-pups-amurskiy-tigr-poselilsya-v-parke-lvov-v-gudautskom-rayone-1042605251.html

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