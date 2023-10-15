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Израильская наземная операция в Газе была отложена из-за погодных условий
Израильская наземная операция в Газе была отложена из-за погодных условий
Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на израильские источники, ранее сообщил, что Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM в воскресенье... 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T12:30+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Наземная операция Армии Израиля в секторе Газа, которая планировалась в эти выходные, сдвинулась на несколько дней из-за погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.Журналисты New York Times сообщают, что ЦАХАЛ готовится войти в сектор Газа в ближайшие дни, а "десяткам тысяч солдат отдан приказ захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство анклава". В операции, помимо пехоты, будут задействованы танки, саперы и спецназ.Эта операция, сообщается в материале, может стать крупнейшей операцией Израия с момента вторжения в Ливан в 2006 году и ввергнуть страну в "многомесячные кровопролитные городские бои". Что планирует делать Тель-Авив после захвата Газы, неясно. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Ранее в Израиль заявлял, что более миллиона жителей сектора должны переместиться на юг в течение суток "для безопасности". В субботу и воскресенье ЦАХАЛ также предоставил жителям Газы гуманитарные коридоры для эвакуации.Ответные удары израильская армия наносит не только по сектору Газа, где находятся бойцы ХАМАС, но и по близлежащим странам - Сирии и Ливану, откуда обстреливаются израильские территории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/nebenzya-blizhniy-vostok-nakhoditsya-na-grani-polnomasshtabnoy-voyny-1048601647.html
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израиль, ближний восток, новости, в мире
Израильская наземная операция в Газе была отложена из-за погодных условий
Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на израильские источники, ранее сообщил, что Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM в воскресенье или понедельник.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik.
Наземная операция Армии Израиля в секторе Газа, которая планировалась в эти выходные, сдвинулась на несколько дней из-за погодных условий, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету New York Times.
"Вторжение изначально планировалось осуществить в выходные, но оно было отложено на несколько дней, по крайней мере - частично из-за облачности, которая затруднила бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха", - говорится в материале.
Журналисты New York Times сообщают, что ЦАХАЛ готовится войти в сектор Газа в ближайшие дни, а "десяткам тысяч солдат отдан приказ захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство анклава". В операции, помимо пехоты, будут задействованы танки, саперы и спецназ.
Эта операция, сообщается в материале, может стать крупнейшей операцией Израия с момента вторжения в Ливан в 2006 году и ввергнуть страну в "многомесячные кровопролитные городские бои". Что планирует делать Тель-Авив после захвата Газы, неясно.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Ранее в Израиль заявлял, что более миллиона жителей сектора должны переместиться на юг в течение суток "для безопасности". В субботу и воскресенье ЦАХАЛ также предоставил жителям Газы гуманитарные коридоры для эвакуации.
Ответные удары израильская армия наносит не только по сектору Газа, где находятся бойцы ХАМАС, но и по близлежащим странам - Сирии и Ливану, откуда обстреливаются израильские территории.