https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/izrailskaya-nazemnaya-operatsiya-v-gaze-byla-otlozhena-iz-za-pogodnykh-usloviy-1048616294.html

Израильская наземная операция в Газе была отложена из-за погодных условий

Израильская наземная операция в Газе была отложена из-за погодных условий

Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на израильские источники, ранее сообщил, что Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM в воскресенье... 15.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-15T12:30+0300

2023-10-15T12:30+0300

2023-10-15T12:30+0300

израиль

ближний восток

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0e/1048606996_0:33:3526:2016_1920x0_80_0_0_deb918553a9aacc848b8198cd5f2cb9f.jpg

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Наземная операция Армии Израиля в секторе Газа, которая планировалась в эти выходные, сдвинулась на несколько дней из-за погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.Журналисты New York Times сообщают, что ЦАХАЛ готовится войти в сектор Газа в ближайшие дни, а "десяткам тысяч солдат отдан приказ захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство анклава". В операции, помимо пехоты, будут задействованы танки, саперы и спецназ.Эта операция, сообщается в материале, может стать крупнейшей операцией Израия с момента вторжения в Ливан в 2006 году и ввергнуть страну в "многомесячные кровопролитные городские бои". Что планирует делать Тель-Авив после захвата Газы, неясно. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Ранее в Израиль заявлял, что более миллиона жителей сектора должны переместиться на юг в течение суток "для безопасности". В субботу и воскресенье ЦАХАЛ также предоставил жителям Газы гуманитарные коридоры для эвакуации.Ответные удары израильская армия наносит не только по сектору Газа, где находятся бойцы ХАМАС, но и по близлежащим странам - Сирии и Ливану, откуда обстреливаются израильские территории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/nebenzya-blizhniy-vostok-nakhoditsya-na-grani-polnomasshtabnoy-voyny-1048601647.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/chislo-pogibshikh-v-izraile-rossiyan-vyroslo-do-16-1048603734.html

израиль

ближний восток

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

израиль, ближний восток, новости, в мире