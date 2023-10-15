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Преобразование и расширение: начался II Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба

Преобразование и расширение: начался II Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба

II Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба будет проходить в Москве и Сухуме с 15 по 26 октября. 15.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-15T11:25+0300

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. В воскресенье, 15 октября, в Москве стартовал II Международный музыкальный конкурс оперной дивы Алисы Гицба.В интервью радио Sputnik Гицба рассказала, что в этом году конкурс ждет много изменений. В том числе, в нем появилась дополнительная номинация."Конкурс частично поменял свое название. Вместо "Вокального конкурса" он теперь называется "Музыкальным", потому что стал включать в себя еще одну номинацию "Искусство ансамбля", в которую входят и вокальные ансамбли, и инструментальные, и камерные, и духовые", - пояснила певица.Существенное отличие от прошлого конкурса также заключается в увеличении количества участников, представляющих регионы России, Абхазию, бывшие республики Советского Союза, добавила она.Конкурс пройдет в двух столицах - в Москве и Сухуме с 15 по 26 октября. По словам Алисы Гицба, он посвящен памятным датам - 15-летию со Дня признания независимости республики со стороны России и 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии."Мы решили все это объединить исторически и культурологически. Конечно, получился очень масштабный конкурс и это немного неожиданно для меня самой. Но почему бы и нет? Это же интересно, в таком ракурсе это представить для того, чтобы российские артисты приехали в Абхазию", - сказала Гицба.В составе жюри будет лично Алиса Гицба, а также именитые артисты и музыканты из Абхазии и России, в их числе Басиния Шульман, Нинель Бжания, бас-баритон Алексей Еник, Заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин, профессор Московской государственной консерватории Александр Соловьев, скрипач, Заслуженный артист Абхазии Виктор Абрамян-Эшба, худрук Воронежской филармонии Ирина Авралева.По словам Гицба, члены жюри находятся в замешательстве из-за высокой конкуренции и профессионализма конкурсантов."Я настаиваю на том, чтобы дать как можно больше шансов участникам для того, чтобы они приехали в Абхазию и отдохнули, посмотрели нашу страну и показали себя. Очень хочется их всех пригласить в Абхазию", - рассказала Гицба.Первый тур конкурса прошел по видеозаписи. Второй этап стартовал 15 октября с регистрации участников и жеребьевки. Прослушивания продлятся с 16 по 18 октября, а третий тур уже начнется в Абхазии 23 октября и завершится 26 октября гала-концертом в Абхазской государственной филармонии, где будут вручены дипломы и денежные премии.За гран-при предусмотрено 200 000 рублей, лауреату первой степени в академическом вокальном исполнении будет вручено 80 000 рублей, победителю среди ансамблей – 120 000 рублей. Также предусмотрены специальные призы от спонсоров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/novye-litsa-i-nominatsii-organizatory-rasskazali-o-vtorom-konkurse-alisy-gitsba-1047418750.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/bolee-sta-millionov-prosmotrov-nabralo-video-s-kitayankoy-spevshey-katyushu-v-mariupole-1048088151.html

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