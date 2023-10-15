https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/rossiyskie-voska-porazili-uzel-svyazi-radiotekhpodrazdeleniya-vsu-na-aerodrome-dnepr-1048622127.html
Российские воска поразили узел связи радиотехподразделения ВСУ на аэродроме Днепр
Российские воска поразили узел связи радиотехподразделения ВСУ на аэродроме Днепр
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и... 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T18:19+0300
2023-10-15T18:19+0300
2023-10-15T18:19+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили узел связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов. На Купянском направлении за сутки было отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На этом направлении Киев потерял более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении суточные потери противника составили до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Донецком направлении за сутки отразили пять атак ВСУ, уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. Общие потери противника составили до 410 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", а также орудия: Д-30 и Д-20. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 155 солдат, две боевые бронированные машины, и три автомобиля, на Запорожском направлении - до 55 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М-777 и гаубицу Д-30, склад боеприпасов, на Херсонском направлении - до 20 украинских солдат и два автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-bolee-30-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1048611315.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/dva-ukrainskikh-bespilotnika-byli-sbity-u-poberezhya-krasnodarskogo-kraya-1048601538.html
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новости, донбасс, украина, россия, министерство обороны рф
новости, донбасс, украина, россия, министерство обороны рф
Российские воска поразили узел связи радиотехподразделения ВСУ на аэродроме Днепр
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили узел связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, в Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Средства ПВО России перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов.
На Купянском направлении за сутки было отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На этом направлении Киев потерял более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении суточные потери противника составили до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении за сутки отразили пять атак ВСУ, уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. Общие потери противника составили до 410 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", а также орудия: Д-30 и Д-20.
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 155 солдат, две боевые бронированные машины, и три автомобиля, на Запорожском направлении - до 55 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М-777 и гаубицу Д-30, склад боеприпасов, на Херсонском направлении - до 20 украинских солдат и два автомобиля.