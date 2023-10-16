https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/okolo-700-grammov-metadona-izyali-u-dvoikh-rossiyan-v-abkhazii-1048639632.html

Около 700 граммов метадона изъяли у двоих россиян в Абхазии

Около 700 граммов метадона изъяли у двоих россиян в Абхазии

Один из задержанных, помимо распространения запрещенных веществ, занимался еще и вербовкой наркокурьеров. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T17:38+0300

2023-10-16T17:38+0300

2023-10-16T17:38+0300

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Около 700 граммов сильнодействующего наркотика метадон было изъято у двух жителей Санкт-Петербурга, временно проживающих в Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.При личном досмотре 28-летнего Артуша Казаряна сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его сумке пластиковую бутылку, полную заизолированных свертков с наркотиками - всего в ней хранилась 141 закладка. В автомобиле, за рулем которого в момент задержания управлял Артуш Казарян, обнаружили еще четыре аналогичные бутылки, в них хранилось 548 свертков с метадоном.По признанию самого Артуша Казаряна, он делал крупные закладки, которые потом находили наркокурьеры, занимавшиеся дальнейшим распространением запрещенных веществ. За свою работу он должен был получить 400 тысяч рублей.Две такие закладки он уже успел сделать в селе Отхара Гудаутского района. Одну бутылку, в которой лежало 164 свертка, изъяли правоохранители, вторую уже забрал курьер. По словам начальника УКОН МВД Астамура Пачалия, закладки были предназначены для другого россиянина - Романа Тумина, который, как установлено следствием, был одним из организаторов наркоканала "Череп" и занимался вербовкой курьеров для осуществления закладок.Тумин, который должен был забрать все бутылки, был задержан с поличным, у него изъяли бутылку с заизолированными свертками. При этом россиянин рассказал, что успел сделать "штучные закладки" в селе Каман Сухумского района - они были обнаружены сотрудниками МВД.За каждую закладку Тумин должен был получить 1200 рублей, за всю работу - около миллиона. Деньги должен был бы привезти курьер.Согласно решению суда, Артуш Казарян и Роман Тумин были заключены под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/zhitel-sela-baslata-zaderzhan-po-podozreniyu-v-vvoze-narkotikov-v-abkhaziyu-1048537525.html

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