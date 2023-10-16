https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/tri-ukrainskikh-voennykh-samoleta-byli-sbity-sredstvami-pvo-rossii-za-sutki-1048636211.html

Три украинских военных самолета были сбиты средствами ПВО России за сутки

Три украинских военных самолета были сбиты средствами ПВО России за сутки

Также средства ПВО за сутки перехватили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 31 украинский беспилотник. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T15:29+0300

2023-10-16T15:29+0300

2023-10-16T15:49+0300

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Миг-29 и штурмовик Су-25 в небе над Херсонской и Днепропетровской областями, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива в районе Хмельницкого и на аэродроме Староконстантинов, узел связи на аэродроме Миргород.На Купянском направлении были отражены девять штурмовых атак ВСУ, противник потерял до 85 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".На Краснолиманском направлении Киев потерял до 65 солдат, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-30.На Донецком направлении отражены десять штурмовых атак ВСУ, поражены до 460 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Krab", два орудия Д-20, самоходная гаубица "Акация", склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожены более 70 украинских солдат, два автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б", гаубица "Мста-Б", два склада боеприпасов, на Запорожском направлении – до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка "Krab", самоходная гаубица "Гвоздика", на Херсонском направлении – до 65 бойцов ВСУ, 12 автомобилей, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/putin-rasskazal-ob-ogromnykh-poteryakh-kieva-v-khode-kontrnastupleniya-1048625314.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/rossiyskie-voska-porazili-uzel-svyazi-radiotekhpodrazdeleniya-vsu-na-aerodrome-dnepr-1048622127.html

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