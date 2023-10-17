https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/popytka-povtornoy-ekspertizy-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1048654717.html

Попытка повторной экспертизы: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Попытка повторной экспертизы: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 17... 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T19:03+0300

2023-10-17T19:03+0300

2023-10-17T19:03+0300

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дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikХодатайство о повторной экспертизеСогласно материалам дела, Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, подойдя на расстояние не более двух метров к столику, за которым сидели Шамба и Авидзба, обстреляли мужчин из двух автоматов Калашникова. Защищаясь, Алхас Авидзба выстрелил в сторону Бганба не менее шести раз, из-за чего тот получил "слепое огнестрельное ранение наружной боковой поверхности правого бедра".Адвокат Беслана Бганба Автандил Чкадуа не раз заявлял ходатайство о назначении повторной комплексной независимой экспертизы, несколько раз оно было отклонено в суде. На заседании 17 октября он вновь заявил ходатайство о назначении дополнительной экспертизы в центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.Чкадуа напомнил, что после очередного отказа суда, защита провела экспертизу по собственной инициативе. Специалист дал заключение, что повреждение на бедре Бганба не имеет признаков, характерных для огнестрельного ранения, в том числе, из пистолета "Glock 17".Адвокаты Бганба считают, что повреждение на правом бедре появилось раньше ноября 2019 года, так как существует фото от 2018 года, где рубец от шрама на правой ноге есть. Кроме того, по словам Чкадуа, приглашенный ранее в суд врач Кесоу Гургулия при осмотре раны Бганба подтвердил, что на правом бедре имеется одно повреждение округлой формы и, что оно похоже на три остальных повреждения на ноге.Дополнительная независимая экспертиза, по мнению защиты, должна ответить на вопросы:В распоряжение экспертам защита ходатайствовала отправить самого Бганба и предоставить материалы уголовного дела.Позиция обвиненияНачальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба выступил против удовлетворения ходатайства. Он напомнил, что не раз обращал внимание на процессуальные ошибки, допущенные независимым экспертом со стороны защиты, в том числе, ссылки на законы России, которые не действуют в Абхазии, и отсутствие в его заключении ответа на вопрос о наличии на теле повреждений.Амичба подчеркнул, что между судами Абхазии и России нет договоров о назначении экспертиз, а отправить Бганба для освидетельствования в России и вовсе невозможно.Адвокат потерпевших Инга Габилая также напомнила, что суд ранее не приобщил независимую экспертизу, проведенную по запросу стороны защиты, так как она не соответствовал законам Абхазии, не был допрошен и эксперт, хотя такое ходатайство поступало.ИтогХодатайство защиты судом удовлетворено не было. Председательствующая судья Майя Квициния отметила, что повторная экспертиза действительно может назначаться, если две ранее проведенные экспертизы противоречат друг другу или у суда есть основания не доверять выводам эксперта.Она добавила, что суд оценит достоверность выводов изначальной экспертизы о возможных причинах и механизмах появления повреждений на теле Бганба, их допустимости и достаточности. Квициния напомнила, что были допрошены эксперты, изучен сам документ и даны ответы на все вопросы.Суд, по ее словам, не считает основанием для повторной экспертизы и результаты освидетельствования Бганба врачом Кесоу Гургулия.Следующее заседание суда состоится 24 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/issledovanie-shramov-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1048474217.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/takie-obstoyatelstva-amichba-i-khutaba-ob-amnistii-v-abkhazii--1048640040.html

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