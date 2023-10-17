https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-chetyre-ukrainskie-upravlyaemye-bomby-glsdb-1048653262.html

Средства ПВО России перехватили четыре украинские управляемые бомбы GLSDB

Средства ПВО России перехватили четыре украинские управляемые бомбы GLSDB

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражена живая сила и... 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T18:30+0300

2023-10-17T18:30+0300

2023-10-17T18:31+0300

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили четыре украинские управляемые бомбы GLSDB и пять оперативно-тактических ракет, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки отражены семь атак противника, поражены до 270 солдат ВСУ, танк, десять боевых бронированных машин, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки Krab и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражены две атаки, нанесено поражение живой силе и военной технике противника. Киев потерял до 115 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б".На Донецком направлении за сутки было отражено девять атак ВСУ, суточные потери противника: до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 150 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20.На Запорожском направлении отражены четыре атаки за сутки, Киев потерял до 110 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы М109 Paladin и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Херсонском направлении за сутки были уничтожены до 45 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/tri-ukrainskikh-voennykh-samoleta-byli-sbity-sredstvami-pvo-rossii-za-sutki-1048636211.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/putin-rasskazal-ob-ogromnykh-poteryakh-kieva-v-khode-kontrnastupleniya-1048625314.html

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