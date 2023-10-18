https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-aviatsionnykh-sredstv-porazheniya-vsu-na-aerodrome-lozovoe-1048667518.html
Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ на аэродроме Лозовое
Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ на аэродроме Лозовое
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение... 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T19:20+0300
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер ВСУ, а средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, уничтожили 51 украинский беспилотник.На Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак ВСУ, противник потерял до 80 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, две боевые бронированные машины и два пикапа, на Донецком направлении - 115 солдат убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б".На Южно-Донецком направлении в результате действий группировки войск "Восток" были уничтожены до 170 украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие "Рапира".На Запорожском направлении была отражена атака штурмового отряда 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области, нанесено огневое поражение 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ. Противник потерял до 85 солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу М119.На Херсонском направлении была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 70 солдат ВСУ, поражены артиллерийская система М777 и две гаубицы Д-30.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-chetyre-ukrainskie-upravlyaemye-bomby-glsdb-1048653262.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ на аэродроме Лозовое
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147 районах.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России.
Также были уничтожены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в ДНР и Запорожской области
Ведомство сообщает, что силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер ВСУ, а средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, уничтожили 51 украинский беспилотник.
На Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак ВСУ, противник потерял до 80 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, две боевые бронированные машины и два пикапа, на Донецком направлении - 115 солдат убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б".
На Южно-Донецком направлении в результате действий группировки войск "Восток" были уничтожены до 170 украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие "Рапира".
На Запорожском направлении была отражена атака штурмового отряда 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области, нанесено огневое поражение 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ. Противник потерял до 85 солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу М119.
На Херсонском направлении была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 70 солдат ВСУ, поражены артиллерийская система М777 и две гаубицы Д-30.