https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/bolee-60-bespilotnikov-sbili-rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-1048692582.html

Более 60 беспилотников сбили российские средства ПВО за сутки

Более 60 беспилотников сбили российские средства ПВО за сутки

Также средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, вертолет Ми-8, перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM, две переоборудованные для ударов по... 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T17:28+0300

2023-10-19T17:28+0300

2023-10-19T17:28+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотник за сутки, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154 районах, уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщает ведомство.Истребительная авиация России сбила истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.На Купянском направлении отражено 11 атак штурмовых групп ВСУ, Киев потерял до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражены шесть атак подразделений ВСУ, противник потерял более 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа. На Донецком направлении общие потери противника за сутки составили до 260 солдат убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия "Мста-Б", орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица М119 производства США. На Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении – до 40 солдат, два танка, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Panzerhaubitze 2000, орудие "Мста-Б", гаубицу М119, на Херсонском направлении – до 40 солдат, четыре автомобиля, орудие Д-20.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-aviatsionnykh-sredstv-porazheniya-vsu-na-aerodrome-lozovoe-1048667518.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-chetyre-ukrainskie-upravlyaemye-bomby-glsdb-1048653262.html

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