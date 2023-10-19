https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/delo-po-faktu-ubiystva-dzhero-marganiya-peredano-v-voennyy-sud-1048675250.html

Дело по факту убийства Джеро Маргания передано в Военный суд

Дело по факту убийства Джеро Маргания передано в Военный суд

В совершении преступления подозревается военнослужащий погранзаставы "Цандрипш" СГБ Абхазии, прапорщик Давид Ахиба, он заключен под стражу. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T12:13+0300

2023-10-19T12:13+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Расследование дела по факту убийства Джеро Маргания завершено, материалы переданы в Военный суд для рассмотрения по существу, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Согласно материалам дела, Давид Ахиба хотел убить гражданина Акмаля Худойбердиева. 28 апреля 2023 года, в период времени с 17:30 до 18:30, Ахиба назначил Худойбердиеву встречу в безлюдном месте - на территории нефункционирующей птицефабрики в Алахадзы якобы для того, чтобы вернуть 200 тысяч рублей за купленную у Худойбердиева машину марки BMW E60.Однако вместо Акмаля Худойбердиева на встречу, для того чтобы помочь зарядить аккумулятор машины и забрать деньги прибыл его друг Джеро Маргания. После того как аккумулятор был заряжен, Давид Ахиба, не желая возвращать долг, десять раз выстрелил в него из автомата Калашникова. Маргания скончался на месте. После совершения убийства Ахиба отогнал машину Маргания к заброшенному зданию, расположенному примерно в 500 метрах от места убийства, спрятал тело убитого под брезентом в груде строительного мусора, и уехал с места преступления.Также Давид Ахиба обвиняется в том, что приобрел при неустановленных следствием обстоятельствах автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметра и не менее 15 патронов к нему, которые незаконно перевозил в автомобиле, использовал для совершения убийства, а после выбросил оружие в канал на пустыре в селе Алахадзы, где его и обнаружили сотрудники прокуратуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-romana-dzhugeliya-1048586291.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/podozrevaemyy-v-ubiystve-dzhero-maganiya-zaklyuchen-pod-strazhu-1045628819.html

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