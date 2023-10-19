https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/mini-futbolnyy-turnir-sredi-komand-ministerstv-i-vedomstv-otkrylsya-v-sukhume-1048703225.html

Мини-футбольный турнир среди команд министерств и ведомств открылся в Сухуме

Мини-футбольный турнир среди команд министерств и ведомств открылся в Сухуме

В групповом этапе турнира будут участвовать 18 команд, они разделены на шесть групп по три команды. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T19:43+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турнир по мини-футболу среди команд министерств и ведомств республики открылся в Сухуме в четверг, 19 октября. В матчах будет два тайма по 15 минут, одновременно на поле могут находиться по пять игроков от каждой команды. Занявшие первые места в своих группах продолжат выступление в турнире, две команды с лучшими показателями, ставшие вторыми в своих группах также продолжат выступления в соревнованиях. На открытии турнира присутствовал легендарный абхазский футболист Ахрик Цвейба, он пожелал участникам соревнований красивых и результативных матчей. "Хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что они пропагандируют футбол, это дорогого стоит. Самое главное в наше время, чтобы была здоровая нация, чтобы люди занимались спортом. Сегодня поле хорошее, погода хорошая, позволяет вам сыграть на высоком уровне. Самое главное - чтобы обошлось без травм. Желаю вам успехов всем", - сказал Цвейба. С открытием соревнований игроков также поздравили советник президента по спорту Ахра Ашуба и знаменитый игрок сухумского "Динамо" Георгий Чалигава. В первом матче встретились команды РУП "Черноморэнерго" и Госкомитет по репатриации. Все матчи будут проходить на мини-футбольном поле по улице Генерала Дбар, недалеко от столичного бассейна. Турнир завершится 24 октября. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха молодых специалистов министерств и ведомств, популяризации соревнований по мини-футболу, совершенствования форм организации физкультурно-спортивной работы. В турнире не могут участвовать игроки профессиональных клубов.Организатор соревнований - Государственный комитет по делам молодежи и спорту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/xi-turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-nachalsya-v-sukhume-1048669623.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/zrelischnoe-shou-kak-abkhazskie-futbolisty-vstretilis-s-fk-10-1048614444.html

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