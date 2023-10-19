https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/voennye-dnevniki-veterana-schaziny-dzhapua-predstavili-v-sukhume-1048692028.html

Военные дневники ветерана Щазины Джапуа представили в Сухуме

Военные дневники ветерана Щазины Джапуа представили в Сухуме

“Дневники” кавалера ордена Леона Щазины Джапуа посвящены Отечественной войне народа Абхазии, свои записи она вела с первых дней войны. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T16:41+0300

2023-10-19T16:41+0300

2023-10-19T20:20+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Военные дневники ветерана, кавалера ордена Леона Щазины Джапуа представили в Абхазском институте гуманитарных исследований в Сухуме в четверг, 19 октября.Директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба отметил, что автор долгое время не хотела публиковать свои дневники, поэтому они увидели свет лишь спустя 30 лет.“Щазина Джапуа вела дневники не для того, чтобы потом сделать из этого книгу, а для того, чтобы сохранить память о тех, кому она оказывала помощь. Записи она вела на листочках, это даже блокнотом невозможно назвать. Я уверен, что человек, который прочтет эту книгу, поймет, какое горе смогла перебороть автор, чтобы выпустить историю, свидетелем которой она стала", – сказал Джапуа.Ученый Аслан Авидзба отметил, что дневниковые записи Щазины Джапуа имеют огромное значение для изучения истории Отечественной войны Абхазии, для сохранения памяти народа."Книга показывает не только путь, который прошла Щазина Джапуа. Она раскрывает смысл всей войны, какая цель была у абхазского народа в то время. Часто в записях автор ставит вопрос: "Какими мы будем спустя годы?". Люди, которые принесли нам победу, уже тогда думали о будущем нашего народа, о будущем страны. И сегодня, спустя 30 лет, нам важно задуматься, какими мы будем спустя еще 30 лет. Поэтому нам важно понимать, что без знания прошлого невозможно и будущее. А настоящее выступает мостом между прошлым и будущим. Мы должны не забывать, благодаря кому мы сегодня живем в свободной стране", – подчеркнул он.Герой Абхазии Батал Кобахия поблагодарил автора за то, что книга была написана без пафоса, который присущ многим изданиям, посвященным Отечественной войне народа Абхазии."За эти 30 лет много всего писалось о войне, издавались книги. Некоторые я читал, некоторые перелистывал. Но никак я не мог понять о какой войне идет речь, я никогда не чувствовал свою сопричастность с теми событиями, которые описываются. Я считаю, что эта книга очень важна, и она должна быть переведена и на русский, чтобы все могли ее прочитать. Такие книжки дадут возможность людям получать информацию о войне без пафоса. Спасибо за мягкие, легкие и личные воспоминания о войне", – сказал он.На презентации также была представлена книга с дневниковыми записями сестры Щазины Джапуа – Героя Абхазии Тали Джапуа "Еибашьран" ("Шла война" - прим.).Обе книги изданы Абхазским институтом гуманитарных исследований тиражом в 300 экземпляров.От имени министра обороны Абхазии сестры Щазина и Тали Джапуа были награждены медалями "30 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/sestry-voyny-kak-tali-i-schazina-dzhapua-popali-na-front-1048334555.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/dnevnik-voyny-schaziny-dzhapua-1048032237.html

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