https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/zalog-edinstva-konferentsiya-russkikh-sootechestvennikov-sostoyalas-v-sukhume-1048722195.html

Залог единства: конференция русских соотечественников состоялась в Сухуме

Залог единства: конференция русских соотечественников состоялась в Сухуме

IV страновая конференция Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) "Традиционные российские ценности – залог единства" состоялась в... 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T17:04+0300

2023-10-20T17:04+0300

2023-10-20T17:53+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikВызовы перед РоссиейОткрывая мероприятие, председатель КСОРС в Абхазии Олег Юрченко предоставил возможность первого приветственного выступления послу России в республике Михаилу Шургалину. От имени Посольства России в Абхазии он выразил благодарность организации за весомый вклад в укреплении русского мира, что выражается в проведении целого ряда тематических мероприятий. Шургалин поблагодарил и органы власти Абхазии за внимание к проблемам русских соотечественников и поддержку их деятельности.Общественная деятельность в условиях современных геополитических реалиях, приобретает особое значение, так как Россия находится в авангарде борьбы за формирование нового и более справедливого миропорядка, добавил дипломат."Нашим оппонентом является коллективный Запад во главе с Соединениями Штатами Америки, которые ради сохранения своего доминирования стремятся нанести поражение нашей родине – России. Разворачивающееся противостояние с Западом носит для России одновременно и вынужденный, и бескомпромиссный характер", – заметил Михаил Шургалин.Продолжая свою мысль, он подчеркнул, что грубые и циничные попытки Вашингтона и его союзников по вмешательству во внутренние дела целого ряда стран подаются "под соусом" защиты демократии. Те, кто оказывает сопротивление внешним попыткам расшатать государственные устои, подвергаются давлению, разнообразным санкциям, а то и прямой военной агрессии. В пример он привел Сирию, Иран, Венесуэлу."Последние события в секторе Газа показывают, что Запад не годится ни во властелины мира, ни даже не может быть простым жандармом. Англосаксы бросили нам вызов, мы этот вызов приняли и последовательно побеждаем. Настоящим шоком для них стало признание независимости Абхазии и Южной Осетии, 15-летний юбилей которого мы отметили в текущем году", – заявил посол России в Абхазии.Стремление России к созданию многополярного мира не устраивает Запад, он продолжают гнуть свою линию, старается создать вокруг России пояс недружественных государств, добавил Шургалин.Это подтверждается, в том числе организацией майдана на Украине в феврале 2014 года. Попытки России дипломатическими методами отстоять интересы русского мира на востоке Украины ни к чему не привели, поскольку Запад лицемерно нарушает собственные обязательства, в том числе и письменные, сказал дипломат."В конце 2021- начале 2022 года были высокомерно отвергнуты наши предложения заключить договор с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе, включая гарантии внеблокового статуса Украины. В результате Россия, вынужденная начать специальную военную операцию, будет продолжать ее, пока не будет обеспечена безопасность всех россиян", – заявил посол.Михаил Шургалин выразил признательность абхазским союзникам и проживающим в республике соотечественникам за твердую поддержку специальной военной операции, за солидарность с Россией в отстаивании общих интересов, заботу о беженцах и оказание гуманитарной помощи жителям новых российских регионов.После речи посла перед участниками конференции выступил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. Он отметил плодотворность сотрудничества с Координационным союзом организаций русских соотечественников в Абхазии по многим направлениям."В рамках нашей работы выделена отдельная линия по оказанию поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом", – сказал Федотов.КСОРС объединяет все организации, которые готовы представлять интересы России в стране пребывания, отметил Федотов и выразил надежду на то, что в дальнейшем она будет развиваться и укрепляться.Абхазия – надежный союзникСледующим в рамках конференции выступил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. Он сказал, что в республике понимают сложность происходящих в мире событий и то, насколько важно единство народов Абхазии и России."Абхазия всегда была надежным другом и союзником братской России. Если взять нашу историю, со времен вхождения Абхазии в состав Российской империи, то были разные события, которые показывали, что абхазы всегда честно и мужественно боролись за наши общие интересы. Это было и в период Первой мировой войны, когда абхазская сотня отличалась на фронтах", – подчеркнул он.Выходцы из Абхазии показывали примеры храбрости и во время Второй мировой войны. События, которые происходят в современном мире, не могут не тревожить Абхазию, поэтому граждане республики участвуют в специальной военной операции и добросовестно выполняют свой долг, подчеркнул секретарь Совбеза."Мы являемся частью этого мира, потому что мы вышли из одной страны – из Советского Союза, и у нас была общая история, общий язык, на котором мы сегодня говорим все", – рассказал Шамба.Секретарь Совбеза напомнил, что в результате голосования, которое прошло в республике перед развалом СССР, большинство граждан Абхазии высказались за сохранение Союза. В результате распада великой страны республике пришлось с оружием в руках отстаивать свое право на жизнь и свободу. В 2008 году, после признания независимости Абхазии со стороны России, наступила новая эра во взаимоотношениях –стратегический союз, который объединяет народы двух стран и дает надежные гарантии безопасности, добавил он.Директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава зачитал приветственный адрес правительства российской столицы. В тексте, в частности, отмечается, что регулярные форумы и встречи, которые проходят в Сухуме, свидетельствует о высоком уровне доверия между двумя городами.Председатель КСОРС Олег Юрченко также рассказал присутствующим о работе, которая была проведена в нынешнем году. Так, с января было организовано более ста мероприятий – это мастер-классы, круглые столы, семинары, тренинги на различные темы и многое другое.

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