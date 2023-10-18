https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/obschie-problemy-v-dome-moskvy-obsudili-sotsialnye-aspekty-otnosheniy-abkhazii-i-rossii-1048668623.html

Общие проблемы: в Доме Москвы обсудили социальные аспекты отношений Абхазии и России

Общие проблемы: в Доме Москвы обсудили социальные аспекты отношений Абхазии и России

Круглый стол "Культурно-социальное пространство Абхазии и России" состоялся в Доме Москвы в Сухуме в среду, 18 октября. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T20:08+0300

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Участники круглого стола обсудили сотрудничество двух стран в социальной сфере, ключевые моменты воспитания молодежи с помощью культуры, роль информационных технологий, сохранение культурных и патриотических связей сквозь поколения.Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд "Поддержка", культурный фонд "Платформа", ОО "Гулрыпш. Россодружество", Центр правозащиты российских граждан в Абхазии, ветеранское движение "Надежда", Ассоциация российских соотечественников при поддержке "Дома Москвы" в Абхазии. Асмат Цвижба, SputnikОсобенные проблемыПервой с докладом выступила руководитель благотворительного фонда "Поддержка" Анетта Бганба. Она затронула тему проблемы оказания своевременной и необходимой помощи детям с особенностями развития или проблемами со здоровьем.В среднем в мире около 2,5% детей имеют существенные нарушения здоровья и еще около 8% - трудности с поведением или обучения, пояснила она.Бганба считает, что тенденция роста числа лиц, нуждающихся в поддержке, обуславливает комплексность подхода – медицинского, образовательного и социального.Задача властей - исходя из возможностей ребенка создать полноценного гражданина, забота о котором не ляжет бременем на государство, отметила она. Для этого в республике необходимы реабилитационные центры, специальные школы, коррекционные классы при общеобразовательных школах, дошкольные учреждения коррекционных видов, должна быть разработана система трудоустройства лиц с нарушениями в развитии.В Абхазии же, по словам Бганба, есть всего две специальные школы - в Сухуме и Ткуарчале и один реабилитационный центр на всю республику, школ для детей с нарушением зрения, слуха, речи нет.Существуют частные реабилитационные или вспомогательные центры, однако, по словам специалистов, не у всех родителей есть финансовые возможности, чтобы пользоваться их услугами, ведь пенсия детей-инвалидов в Абхазии - всего 1500 рублей, а эта сумма порой не покрывает и стоимости одного занятия. Как отметила предприниматель, общественный деятель Светлана Габуния, дети, которым необходима помощь, теряют время, подходящее для коррекционной работы - возраст от 3 до 7 лет. Своевременная коррекция помогает в дальнейшей адаптации и социализации ребенка в обществе, а в не осложненных случаях позволяет ребенку достигнуть его возрастных норм, пояснила она.Куратор социальных программ благотворительной организации "Киараз" Камма Гопия рассказала, что с 2022 года совместно с Габуния ведет проект по выявлению детей со сложностями физического и психологического развития. По ее словам, большинство таких детей из социально неблагополучных семей, многие живут в селах, и не всегда имеют возможность получить своевременную и квалифицированную помощь.По мнению Анетты Бганба, выход в этом случае один – необходимо создать единую взаимодополняемую систему реабилитационных центров и разработать общую программу их работы. По ее словам, остро чувствуется и нехватка узких специалистов в республике, и решить эти проблемы Абхазия самостоятельно, без помощи России, не сможет.Пути решенияНачальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация подчеркнул, что ведомство осознает глубину проблемы и оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья всегда в приоритете.Он отметил, что Министерство здравоохранения ведет статистику подобных случаев и при обращении родителей рекомендует им становиться на учет.По словам Кация, Минздрав взаимодействует с частными центрами, в том числе внутри республики, и при обращении оказывает финансовую помощь. Начальник управления согласился с тем, что в Абхазии существует нехватка кадров по работе с детьми с ОВЗ. По его словам, многие не идут в профессию из-за низких заработных плат.Кация подчеркнул, что в обсуждаемом вопросе важна и профилактика. По его словам, к инвалидности приводят не только генетические факторы, но и "неадекватная оценка беременными своего состояния", внутриутробные инфекции.Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия отметила, что зачастую из-за психо-неврологических проблем ребенок действительно выпадает из учебного процесса. По ее словам, при министерстве планируется создание психолого-медико-педагогической комиссии, в которой будут работать дефектологи, логопеды и другие специалисты. Также, добавила она, разрабатывается проект современной школы и детсада смешанного типа, в котором будут коррекционные и общеобразовательные секции.Идеология в новом форматеВ рамках круглого стола обсудили и роль информационных технологий в развитии социума. Исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов рассказал об историко-военно-патриотическом проекте "Кавказский фронт", который посвящен битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.Участники проекта занимались поиском и захоронением останков солдат, которые воевали в Клухорском, Марухском и Санчарском перевалах, пополняли фонды музеев новыми артефактами, при их участии был открыт памятник павшим на перевале Пыв.Целью проекта было внедрение передовых подходов к патриотическому воспитанию молодежи с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействия попыткам искажения исторических фактов борьбы народов России и Абхазии против немецко-фашистских захватчиков.В рамках проекта были проведены поисковые, исследовательские работы, создан цикл фильмов о битве за Кавказ, организованы экскурсии и походы по местам боевой славы, проведены различные тематические мероприятия, ведется съемка фильма об оккупации высокогорного села Псху, проведен молодежный квест.Статейнов отметил важность подобных исторических проектов и предложил ввести в школе уроки информационной безопасности для того, чтобы подрастающее поколение умело отличать правду от лжи.Представитель Россотрудничества в Абхазии Константин Сарваниди согласился с этим мнением и добавил, что в республике можно внедрить уроки аналитического мышления, наподобие уроков о важном в российских школах. Доносить основополагающие идеи до школьников необходимо на их же языке, а не из-под палки, считает он.Во встрече принял участие секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. Он отметил важность общности интересов Абхазии и России и развития стран в одном направлении. Он подчеркнул, что в существующих геополитических условиях, переустройстве мировой системы Абхазия и Россия должны сохранить общность.

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