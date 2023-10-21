https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/razvitie-gornogo-turizma-v-abkhazii-vygodno-no-est-riski-1048727771.html

Развитие горного туризма в Абхазии: выгодно, но есть риски

Развитие горного туризма в Абхазии: выгодно, но есть риски

В Абхазии долгие годы туротрасль развивалась в прибрежных районах. Но в последнее время все большую популярность получает отдых на особо охраняемых природных... 21.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-21T09:00+0300

2023-10-21T09:00+0300

2023-10-21T09:00+0300

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О том, как развивать туризм в горной Абхазии какие ошибки нельзя допускать, и как привлекать туристов, рассказал в программе "Турбаза" на радио Sputnik директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.SputnikВ Абхазии морской туризм уже развит довольно хорошо, и самое время посмотреть в сторону гор, считает Лев Шагаров.“Потому что на самом деле инфраструктура на Красной поляне создавалась довольно быстро, в период подготовки к Олимпийским играм. И поэтому природе местами был нанесен серьезный урон, сейчас приходится заниматься восстановлением. Это долго и дорого. Довольно большая работа направлена на то, чтобы снизить негативное воздействие на животных и растительный мир, которая оказывалась в период создания крупных курортов. Всего этого можно если даже не избежать, то свести к минимуму”, - пояснил Шагаров.В Абхазии сейчас уже идет массовая застройка на особо охраняемых природных территориях. По мнению Шагарова, проблема республики в том, что пока еще эти вопросы законодательно не урегулированы. Государству необходимо разработать требования к объектам строительства.Одно из самых популярных направлении в Абхазии - Рицинский реликтовый национальный парк. По словам Льва Шагарова, основная задача национальных парков - отдых людей на природе.При этом, эксперт считает, что какие бы “крутые отели и рестораны” там ни были, туристы, в первую очередь, едут туда знакомиться с природой и культурой страны. Поэтому бизнесу, в долгосрочной перспективе, выгодно сохранять природу, культуру и историю, “потому что это главное что привлекает людей в Абхазию”.“Поэтому нужно, в соответствии с этим, разрабатывать правила игры для всех участников рынка”, - считает он.При этом директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Красной поляны" уверен, что и на таких особо охраняемых природных территориях можно организовывать массовый туризм. Но главное условие - грамотная организация, которая минимизирует нагрузки антропогенного характера.“Надо изучать природу, и с учетом этих знаний организовывать туризм в горах. Когда грамотно подходишь к этому вопросу, то можно найти баланс”, - подчеркнул он.Устойчивый туризмНужно учитывать три основных аспекта для развития туротрасли Абхазии, считает Шагаров, - изучение опыта коллег из других стран, подготовку кадров и сохранение самобытности. И международные стандарты нужно применять таким образом, чтобы человек, приезжая сюда, мог почувствовать абхазский колорит.Эксперт считает, что Абхазии необходимо сконцентрировать внимание на устойчивом туризме. Он позволяет минимально воздействовать на природу, но в то же время приносит выгоду не только туротрасли, но и местному населению, которое занимается производством собственной продукции.“Допустим путем закупки местной продукции, еды. В Абхазии с этим все классно. Мы на курорте "Красная поляна" смогли довести долю местных продуктов, продуктов всего нашего Краснодарского края, до 98 %. Мы местной продукции в прошлом году закупили на 580 миллионов рублей, из них 458 миллионов - у субъектов малого предпринимательства. То есть, грубо говоря, развивая туризм на природных территориях Абхазии, нужно вплетать туда не только знакомство с природой, но еще и знакомство с культурой, в том числе, с нематериальным наследием в виде кухни. Есть местные блюда, сезонные продукты, это должно предлагаться на постоянной основе на всех объектах туризма и в сельских территориях. И здесь, на мой взгляд, есть огромный потенциал к развитию”, - подчеркнул Шагаров.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/gospodderzhka-i-investitsii-kak-pomoch-razvitiyu-turizma-v-abkhazii-1048620576.html

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