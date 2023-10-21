https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/razvitie-gornogo-turizma-v-abkhazii-vygodno-no-est-riski-1048727771.html
Развитие горного туризма в Абхазии: выгодно, но есть риски
Развитие горного туризма в Абхазии: выгодно, но есть риски
В Абхазии долгие годы туротрасль развивалась в прибрежных районах. Но в последнее время все большую популярность получает отдых на особо охраняемых природных... 21.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-21T09:00+0300
2023-10-21T09:00+0300
2023-10-21T09:00+0300
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О том, как развивать туризм в горной Абхазии какие ошибки нельзя допускать, и как привлекать туристов, рассказал в программе "Турбаза" на радио Sputnik директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.SputnikВ Абхазии морской туризм уже развит довольно хорошо, и самое время посмотреть в сторону гор, считает Лев Шагаров.“Потому что на самом деле инфраструктура на Красной поляне создавалась довольно быстро, в период подготовки к Олимпийским играм. И поэтому природе местами был нанесен серьезный урон, сейчас приходится заниматься восстановлением. Это долго и дорого. Довольно большая работа направлена на то, чтобы снизить негативное воздействие на животных и растительный мир, которая оказывалась в период создания крупных курортов. Всего этого можно если даже не избежать, то свести к минимуму”, - пояснил Шагаров.В Абхазии сейчас уже идет массовая застройка на особо охраняемых природных территориях. По мнению Шагарова, проблема республики в том, что пока еще эти вопросы законодательно не урегулированы. Государству необходимо разработать требования к объектам строительства.Одно из самых популярных направлении в Абхазии - Рицинский реликтовый национальный парк. По словам Льва Шагарова, основная задача национальных парков - отдых людей на природе.При этом, эксперт считает, что какие бы “крутые отели и рестораны” там ни были, туристы, в первую очередь, едут туда знакомиться с природой и культурой страны. Поэтому бизнесу, в долгосрочной перспективе, выгодно сохранять природу, культуру и историю, “потому что это главное что привлекает людей в Абхазию”.“Поэтому нужно, в соответствии с этим, разрабатывать правила игры для всех участников рынка”, - считает он.При этом директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Красной поляны" уверен, что и на таких особо охраняемых природных территориях можно организовывать массовый туризм. Но главное условие - грамотная организация, которая минимизирует нагрузки антропогенного характера.“Надо изучать природу, и с учетом этих знаний организовывать туризм в горах. Когда грамотно подходишь к этому вопросу, то можно найти баланс”, - подчеркнул он.Устойчивый туризмНужно учитывать три основных аспекта для развития туротрасли Абхазии, считает Шагаров, - изучение опыта коллег из других стран, подготовку кадров и сохранение самобытности. И международные стандарты нужно применять таким образом, чтобы человек, приезжая сюда, мог почувствовать абхазский колорит.Эксперт считает, что Абхазии необходимо сконцентрировать внимание на устойчивом туризме. Он позволяет минимально воздействовать на природу, но в то же время приносит выгоду не только туротрасли, но и местному населению, которое занимается производством собственной продукции.“Допустим путем закупки местной продукции, еды. В Абхазии с этим все классно. Мы на курорте "Красная поляна" смогли довести долю местных продуктов, продуктов всего нашего Краснодарского края, до 98 %. Мы местной продукции в прошлом году закупили на 580 миллионов рублей, из них 458 миллионов - у субъектов малого предпринимательства. То есть, грубо говоря, развивая туризм на природных территориях Абхазии, нужно вплетать туда не только знакомство с природой, но еще и знакомство с культурой, в том числе, с нематериальным наследием в виде кухни. Есть местные блюда, сезонные продукты, это должно предлагаться на постоянной основе на всех объектах туризма и в сельских территориях. И здесь, на мой взгляд, есть огромный потенциал к развитию”, - подчеркнул Шагаров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/otdykh-kruglyy-god-kak-raskrutit-turisticheskuyu-otrasl-v-abkhazii-1048640706.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/gospodderzhka-i-investitsii-kak-pomoch-razvitiyu-turizma-v-abkhazii-1048620576.html
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абхазия, отдых в абхазии, курорты, туризм
абхазия, отдых в абхазии, курорты, туризм
Развитие горного туризма в Абхазии: выгодно, но есть риски
В Абхазии долгие годы туротрасль развивалась в прибрежных районах. Но в последнее время все большую популярность получает отдых на особо охраняемых природных территориях, которые, в основном, сконцентрированы в горах.
О том, как развивать туризм в горной Абхазии какие ошибки нельзя допускать, и как привлекать туристов, рассказал в программе "Турбаза" на радио Sputnik
директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.
В Абхазии морской туризм уже развит довольно хорошо, и самое время посмотреть в сторону гор, считает Лев Шагаров.
По его словам, развитие курортов на особо охраняемых природных территориях может снизить сезонный фактор, и увеличить доходы всей отрасли. Но здесь важно изучить опыт, накопленный тем же Сочи, чтобы не допустить тех ошибок, которые были сделаны при строительстве курорта "Красная поляна".
“Потому что на самом деле инфраструктура на Красной поляне создавалась довольно быстро, в период подготовки к Олимпийским играм. И поэтому природе местами был нанесен серьезный урон, сейчас приходится заниматься восстановлением. Это долго и дорого. Довольно большая работа направлена на то, чтобы снизить негативное воздействие на животных и растительный мир, которая оказывалась в период создания крупных курортов. Всего этого можно если даже не избежать, то свести к минимуму”, - пояснил Шагаров.
В Абхазии сейчас уже идет массовая застройка на особо охраняемых природных территориях. По мнению Шагарова, проблема республики в том, что пока еще эти вопросы законодательно не урегулированы. Государству необходимо разработать требования к объектам строительства.
Одно из самых популярных направлении в Абхазии - Рицинский реликтовый национальный парк. По словам Льва Шагарова, основная задача национальных парков - отдых людей на природе.
При этом, эксперт считает, что какие бы “крутые отели и рестораны” там ни были, туристы, в первую очередь, едут туда знакомиться с природой и культурой страны. Поэтому бизнесу, в долгосрочной перспективе, выгодно сохранять природу, культуру и историю, “потому что это главное что привлекает людей в Абхазию”.
“Поэтому нужно, в соответствии с этим, разрабатывать правила игры для всех участников рынка”, - считает он.
При этом директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Красной поляны" уверен, что и на таких особо охраняемых природных территориях можно организовывать массовый туризм. Но главное условие - грамотная организация, которая минимизирует нагрузки антропогенного характера.
“Надо изучать природу, и с учетом этих знаний организовывать туризм в горах. Когда грамотно подходишь к этому вопросу, то можно найти баланс”, - подчеркнул он.
Нужно учитывать три основных аспекта для развития туротрасли Абхазии, считает Шагаров, - изучение опыта коллег из других стран, подготовку кадров и сохранение самобытности. И международные стандарты нужно применять таким образом, чтобы человек, приезжая сюда, мог почувствовать абхазский колорит.
Эксперт считает, что Абхазии необходимо сконцентрировать внимание на устойчивом туризме. Он позволяет минимально воздействовать на природу, но в то же время приносит выгоду не только туротрасли, но и местному населению, которое занимается производством собственной продукции.
“Допустим путем закупки местной продукции, еды. В Абхазии с этим все классно. Мы на курорте "Красная поляна" смогли довести долю местных продуктов, продуктов всего нашего Краснодарского края, до 98 %. Мы местной продукции в прошлом году закупили на 580 миллионов рублей, из них 458 миллионов - у субъектов малого предпринимательства. То есть, грубо говоря, развивая туризм на природных территориях Абхазии, нужно вплетать туда не только знакомство с природой, но еще и знакомство с культурой, в том числе, с нематериальным наследием в виде кухни. Есть местные блюда, сезонные продукты, это должно предлагаться на постоянной основе на всех объектах туризма и в сельских территориях. И здесь, на мой взгляд, есть огромный потенциал к развитию”, - подчеркнул Шагаров.