https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-chetyre-ukrainskikh-samoleta-za-sutki-1048744197.html

Российские средства ПВО сбили четыре украинских самолета за сутки

Российские средства ПВО сбили четыре украинских самолета за сутки

Также было перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО "Ураган", уничтожены 30 беспилотников. 22.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-22T15:21+0300

2023-10-22T15:21+0300

2023-10-22T15:21+0300

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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три украинских самолета МиГ-29 и один штурмовик Су-25, сообщает российское Министерство обороны. Также уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ, на аэродроме Староконстантинов уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины, поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Подлимана.Ведомство сообщает, что на Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады. За сутки Киев потерял до 60 солдат, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку "Krab", артиллерийскую систему М777. На Херсонском направлении в районах пресечены попытки диверсионных групп ВСУ форсировать реку Днепр. На этом направлении за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, орудие Д-20. На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Донецком направлении ВСУ потеряли более 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", на Южно-Донецком направлении - до 105 солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, установку РСЗО "Град", склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklady-boepripasov-na-aerodrome-dolgintsevo-1048738722.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/putin-rasskazal-ob-ogromnykh-poteryakh-kieva-v-khode-kontrnastupleniya-1048625314.html

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