https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/vystavka-pamyati-zasluzhennogo-artista-abkhazii-raufa-dasania-otkrylas-v-gudaute-1048823724.html

Выставка памяти Заслуженного артиста Абхазии Рауфа Дасаниа открылась в Гудауте

Выставка памяти Заслуженного артиста Абхазии Рауфа Дасаниа открылась в Гудауте

Кавалеру ордена Леона, Заслуженному артисту Абхазии Рауфу Дасаниа исполнилось бы 70 лет 29 октября 2023 года. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T18:10+0300

2023-10-27T18:10+0300

2023-10-27T18:24+0300

гудаута

гудаутский район

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ГУДАУТА, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Десятидневная фотовыставка памяти кавалера ордена Леона, Заслуженного артиста Абхазии Рауфа Дасаниа открылась в Гудаутском музее в пятницу, 27 октября.По словам супруги Рауфа Дасаниа Нателлы Бигуаа, на выставке представлено 70 снимков из семейного архива, которые отбирались членами семьи совместно с дирекцией музея. На них Дасаниа запечатлен во время выступлений на сцене, рядом с близкими родственниками, друзьями и коллегами, на гастролях в Германии, Греции, Турции, странах Африки, городах России."Прежде он на своей машине проехал по всему городу и предупредил людей о том, что началась война. Затем вернулся домой, достал оружие, почистил его и направился к Гагре. Из общего количества погибших в той войне 31 человек были выходцами из села Звандрипш. Его родной брат Борис Дасаниа, пройдя всю войну, погиб в 1994 году при выполнении служебных обязанностей в Гале во время подрыва автобуса, в котором он был", – вспомнила Джикирба.Эдуард Нанба был одним из близких друзей Рауфа Дасаниа. Он поделился с присутствующими тем, что не только работал вместе с Дасаниа, но и жил в одном доме в Сухуме.Рауф Дасаниа погиб 18 сентября 1993 года, меньше чем за две недели до победы над захватчиками. По словам Гугуцы Джикирба, он был пленен при операции по занятию стратегически важной высоты Цугуровки.Во время боя был ранен один из его товарищей по фамилии Саркисян. Раненый просил о помощи, но из-за шквальной стрельбы никто не мог к нему подойти. Несмотря на всю опасность, Дасаниа ползком добрался до товарища и почти дотащил его до своих, но в этот момент в него выстрелил снайпер.Дасаниа еще живым попал в руки врага. На выставке не прозвучали шокирующие детали, чтобы снова не травмировать родственников, но доподлинно известно о том, что грузины связали ноги Дасаниа и привязали его к танку. Подвесив, кричали: "Заберите вашего артиста". Истерзанное тело абхазского бойца удалось вернуть лишь спустя несколько дней.Последний раз Рауф Дасаниа приехал к себе домой 12 сентября 1993 года. Он тогда оставил письмо, которое обнаружили уже после его гибели. В письме он обратился к супруге Нателле Бигуаа, которую ласково называл Маджа, к сыновьям, Алхасу и Аслану. Он попросил их не падать духом, больше улыбаться и стать счастливыми. Своих детей он попросил оставаться дружными и быть хорошими людьми, слушаться маму.Односельчанин Рауфа Дасаниа Джума Габниа в своем выступлении подчеркнул, что Дасаниа всегда гордился своим селом и не раз привозил туда отдыхать своих товарищей. От имени жителей Звандрипша он выразил благодарность всем присутствующим за то, что нашли время и посетили это мероприятие, а также его организаторов. Он также добавил, что испытывает сожаление по поводу того, что Дасаниа так и не было присвоено звание "Герой Абхазии".Заслуженный артист Абхазии Арвелод Тарба рассказал, что познакомился с Рауфом Дасаниа в молодости, и они много раз делили вместе сцену в составе Государственного ансамбля песен и плясок Абхазии.При этом, добавил он, Дасаниа не терпел случая, когда кто-то пытался задеть абхазов или же принизить значимость его Родины. Он моментально вспыхивал, как пламя, и мог обрушить на обидчика все свое негодование.Кавалер ордена Леона Леонид Какачиа поделился характеризующей Рауфа Дасаниа историей, которая произошла на гастролях в западном Берлине. По его словам, во время третьего концерта Дасаниа неудачно травмировал палец на ноге, которая посинела и опухла. Более того, с пальца сошел ноготь."Он не мог даже встать на эту ногу, но мы не могли его одного оставить в гостинице, и наш руководитель распорядился взять Рауфа на концерт. Выбрали другого артиста, который должен был исполнить танец на пальцах, но разве Рауф позволил бы. Он тогда сказал: "Как я могу опозорить нашу Абхазию?" – Он вышел на сцену", – рассказал Какачиа.Директор Гудаутского районного телевидения Нателла Чанба рассказала о том, что познакомилась с Рауфом Дасаниа во время учебы в Ленинграде, куда он с коллегами приехал на гастроли. Студенты из Абхазии тепло приняли артистов и организовали для них застолье.После окончания учебы Чанба вернулась в Абхазию. Так совпало, что в этот период Рауф Дасаниа вместе с Львом Кецба создавали гудаутский ансамбль "Рица", в составе которого Чанба научилась традиционным танцам.Заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени и ордена Леона Нури Кварчия прошел Отечественную войну народа Абхазии бок о бок с Рауфом Дасаниа.В частности он вспомнил, что Дасаниа всегда выражал обеспокоенность за судьбу республики, за сына Алхаса и близких родственников, которые тоже взяли в руки оружие и встали на защиту страны."В одном из разговоров, будто он чувствовал приближающуюся гибель, он сказал мне о том, что думает, не сделал ли он долгов, что не хочет умирать с долгами. Подумайте только, о чем он думал. Переживал за свою супругу и детей", – отметил Кварчиа.Первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба подчеркнул, что Рауф Дасаниа погиб как герой, и память о нем никогда не будет утрачена. Он также поблагодарил Нателлу Бигуаа за то, что сумела преодолеть все тяготы жизни и вырастила двоих сыновей.На церемонии открытия выставки прозвучали песни, посвященные войне и защитникам Родины в исполнении ансамбля "Рица", в котором солирует супруга Рауфа Дасаниа Нателла Бигуаа. Также ученики Звандрипшской школы прочитали стихотворения на абхазском языке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/lyubya-i-umru-posledniy-podvig-raufa-dasaniya-1048032794.html

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