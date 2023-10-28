https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/bayden-etogo-tochno-ne-khochet-k-chemu-gotovyatsya-na-blizhnem-vostoke-1048831706.html
"Байден этого точно не хочет": к чему готовятся на Ближнем Востоке
"Байден этого точно не хочет": к чему готовятся на Ближнем Востоке
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. США всерьез допускают, что израильско-палестинский конфликт может вызвать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И уже строят планы... 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T12:35+0300
2023-10-28T12:35+0300
2023-10-28T12:37+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. США всерьез допускают, что израильско-палестинский конфликт может вызвать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И уже строят планы по эвакуации граждан — по данным СМИ, спасать придется 600 тысяч человек. Насколько велика вероятность наихудшего сценария — в материале Давида Нармания для РИА Новости.Кандидат номер одинЕсли бои выйдут за пределы сектора Газа, на сцене театра военных действий тут же появится "Хезболла"."Хезболла" — куда более грозный противник, чем ХАМАС. Глава организации Хасан Насралла утверждает, что в его распоряжении свыше ста тысяч штыков. Это больше, чем в армии Ливана (85 тысяч), отмечает газета Times of Israel. И у "Хезболлы" богатый боевой опыт — группировка воевала в Сирии на стороне Башара Асада.По данным израильского издания Haaretz, главный козырь шиитской организации — колоссальный запас ракет и снарядов, до 150 тысяч единиц. Не всякое государство может похвастаться таким арсеналом. Значительная его часть — боеприпасы для систем РСЗО, однако имеется и оружие посерьезнее: десятки тысяч баллистических ракет класса "земля — земля" дальностью до 300 километров. То есть под угрозой абсолютно вся территория Израиля.Есть и противокорабельные ракеты, и средства ПВО. И конечно же, разного рода ПТУРы, ПТРК. Которые уже успели применить против ЦАХАЛ: как утверждают в "Хезболле", ее бойцы на прошлой неделе подбили танк "Меркава".Обмен трансграничными ударами начался на следующий день после атаки ХАМАС. "Хезболла" готова вступить в полномасштабную войну в случае вторжения израильтян в сектор Газа. По мнению аналитиков The New York Times, удар с севера очень опасен.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил: это приведет к "небывалым разрушительным последствиям" для Ливана. Министр экономики и промышленности Нир Баркат пригрозил и Тегерану: "Если мы поймем, что они ("Хезболла". — Прим. ред.) намерены атаковать Израиль, то ударим по голове этой змеи — Ирану".А что Иран?Сама исламская республика действует неоднозначно. С одной стороны, вроде бы стремится уклониться от прямого столкновения с заклятым врагом. Как заверили в постпредстве в ООН, этого не произойдет "при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан". Кроме того, по данным портала Axios, Тегеран сообщил Тель-Авиву о необходимости избежать дальнейшей эскалации конфликта.Однако министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в случае продолжения операции в Газе возможны все варианты ответа.Израиль несколько раз атаковал Сирию — в том числе международные аэропорты в Дамаске и Алеппо. Также ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск в южной провинции Дераа: погибли восемь человек, еще семь получили ранения. Дальнейшие события такого рода тоже могут послужить поводом для вовлечения в конфликт Ирана.Демонстрация поддержкиТем временем США, главный союзник Израиля, направил в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы (АУГ) с флагманами "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр". В Пентагоне пояснили: это для того, чтобы удержать "радикальные силы" в регионе от военного вмешательства.По мнению эксперта, если это все же случится, то США, скорее всего, победят, сколотив вокруг себя международную коалицию. Однако это чревато колоссальными издержками и точно не закончится до ноября следующего года, до президентских выборов. Такой расклад администрацию Байдена наверняка не устраивает.Но военно-морские силы есть не только у американцев. В конце прошлой недели в регион направилась китайская оперативная группа из шести вымпелов: эсминцы "Цзыбо" и "Урумчи", фрегаты "Цзинчжоу" и "Линьи", корабли снабжения "Цяньдаоху" и "Дунпинху"."Пекин быстрее всех в мире наращивает флот, собираясь достичь вскоре паритета с Вашингтоном. У КНР уже есть морские базы в Африке, и отправка кораблей на Ближний Восток — способ заявить о себе, ведь раньше на такое были способны одни американцы. Однако Пекин не станет ввязываться в активное противостояние, скорее попытается добиться политической выгоды, "играя мускулами", — рассуждает Корнев.Угроза на землеАмериканцы сталкиваются еще с проблемой безопасности собственных баз в Сирии и Ираке. Как сообщили в Пентагоне, за неделю на военные объекты США в регионе нападали минимум 19 раз.Больше других досталось иракской базе Айн Аль-Асад: ее атаковали несколько дней подряд — с 20 по 22 октября — ударными дронами и ракетами. Ответственность взяла на себя шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке".Также нападениям подверглись базы в Сирии:Белый дом обвинил в этом Иран — мол, тот хочет втянуть США в конфликт. Однако эксперты считают, что Тегеран тоже не заинтересован в этом."Они готовы действовать только руками прокси, и то весьма ограниченно. При этом иранские ракетные арсеналы могут доставить неприятности и американцам, и Израилю — это гораздо более серьезное оружие, чем то, что применялось в нападениях на базы в Сирии и Ираке", — отмечает Корнев.Похоже, ни один из региональных и глобальных игроков не хочет полномасштабной войны с участием нескольких государств. Однако эскалация нарастает. И каждый следующий шаг может спровоцировать цепную реакцию, которая неминуемо приведет к трагичным последствиям. Сейчас многое зависит от того, какой будет наземная операция ЦАХАЛ в Газе и решится ли на нее Израиль вообще.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/armiya-izrailya-zayavila-chto-za-noch-udarila-po-150-tselyam-v-sektore-gaza-1048830780.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/izrail-vzryvaet-evropu-kto-v-es-vystupaet-v-zaschitu-palestiny-1048812657.html
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Давид Нармания
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Давид Нармания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg
палестина, израиль, сша, колумнисты, политика, в мире
палестина, израиль, сша, колумнисты, политика, в мире
СУХУМ, 28 окт - Sputnik.
США всерьез допускают, что израильско-палестинский конфликт может вызвать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И уже строят планы по эвакуации граждан — по данным СМИ, спасать придется 600 тысяч человек. Насколько велика вероятность наихудшего сценария — в материале Давида Нармания для РИА Новости.
Если бои выйдут за пределы сектора Газа, на сцене театра военных действий тут же появится "Хезболла".
Израиль неоднократно проводил операции против этой шиитской группировки, созданной в 1980-х. Последняя — "Достойное возмездие" в 2006-м — и вовсе переросла во Вторую ливанскую войну, в которой ЦАХАЛ занял южную часть страны. Войска вывели только после резолюции Совбеза ООН.
"Хезболла" — куда более грозный противник, чем ХАМАС. Глава организации Хасан Насралла утверждает, что в его распоряжении свыше ста тысяч штыков. Это больше, чем в армии Ливана (85 тысяч), отмечает газета Times of Israel. И у "Хезболлы" богатый боевой опыт — группировка воевала в Сирии на стороне Башара Асада.
По данным израильского издания Haaretz, главный козырь шиитской организации — колоссальный запас ракет и снарядов, до 150 тысяч единиц. Не всякое государство может похвастаться таким арсеналом. Значительная его часть — боеприпасы для систем РСЗО, однако имеется и оружие посерьезнее: десятки тысяч баллистических ракет класса "земля — земля" дальностью до 300 километров. То есть под угрозой абсолютно вся территория Израиля.
Есть и противокорабельные ракеты, и средства ПВО. И конечно же, разного рода ПТУРы, ПТРК. Которые уже успели применить против ЦАХАЛ: как утверждают в "Хезболле", ее бойцы на прошлой неделе подбили танк "Меркава".
Обмен трансграничными ударами начался на следующий день после атаки ХАМАС. "Хезболла" готова вступить в полномасштабную войну в случае вторжения израильтян в сектор Газа. По мнению аналитиков The New York Times, удар с севера очень опасен.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил: это приведет к "небывалым разрушительным последствиям" для Ливана. Министр экономики и промышленности Нир Баркат пригрозил и Тегерану: "Если мы поймем, что они ("Хезболла". — Прим. ред.) намерены атаковать Израиль, то ударим по голове этой змеи — Ирану".
Сама исламская республика действует неоднозначно. С одной стороны, вроде бы стремится уклониться от прямого столкновения с заклятым врагом. Как заверили в постпредстве в ООН, этого не произойдет "при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан". Кроме того, по данным портала Axios, Тегеран сообщил Тель-Авиву о необходимости избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Однако министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в случае продолжения операции в Газе возможны все варианты ответа.
Израиль несколько раз атаковал Сирию — в том числе международные аэропорты в Дамаске и Алеппо. Также ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск в южной провинции Дераа: погибли восемь человек, еще семь получили ранения. Дальнейшие события такого рода тоже могут послужить поводом для вовлечения в конфликт Ирана.
Тем временем США, главный союзник Израиля, направил в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы (АУГ) с флагманами "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр". В Пентагоне пояснили: это для того, чтобы удержать "радикальные силы" в регионе от военного вмешательства.
"Для США, как и для Израиля, нынешние события, судя по всему, стали сюрпризом, — говорит военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Вашингтон действительно стремится купировать угрозу эскалации. Конечно, двух АУГ достаточно, чтобы разрушить логистику иранских прокси. Но к полномасштабной войне против Тегерана с наземной фазой Вашингтон не готов".
По мнению эксперта, если это все же случится, то США, скорее всего, победят, сколотив вокруг себя международную коалицию. Однако это чревато колоссальными издержками и точно не закончится до ноября следующего года, до президентских выборов. Такой расклад администрацию Байдена наверняка не устраивает.
Но военно-морские силы есть не только у американцев. В конце прошлой недели в регион направилась китайская оперативная группа из шести вымпелов: эсминцы "Цзыбо" и "Урумчи", фрегаты "Цзинчжоу" и "Линьи", корабли снабжения "Цяньдаоху" и "Дунпинху".
"Пекин быстрее всех в мире наращивает флот, собираясь достичь вскоре паритета с Вашингтоном. У КНР уже есть морские базы в Африке, и отправка кораблей на Ближний Восток — способ заявить о себе, ведь раньше на такое были способны одни американцы. Однако Пекин не станет ввязываться в активное противостояние, скорее попытается добиться политической выгоды, "играя мускулами", — рассуждает Корнев.
Американцы сталкиваются еще с проблемой безопасности собственных баз в Сирии и Ираке. Как сообщили в Пентагоне, за неделю на военные объекты США в регионе нападали минимум 19 раз.
Больше других досталось иракской базе Айн Аль-Асад: ее атаковали несколько дней подряд — с 20 по 22 октября — ударными дронами и ракетами. Ответственность взяла на себя шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке".
Также нападениям подверглись базы в Сирии:
у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке страны;
в Эш-Шаддад на юге провинции Хасеке;
в пограничном городе Эт-Танф;
авиабаза в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии;
форпост у месторождения Конико в Дейр-эз-Зоре.
Белый дом обвинил в этом Иран — мол, тот хочет втянуть США в конфликт. Однако эксперты считают, что Тегеран тоже не заинтересован в этом.
"Они готовы действовать только руками прокси, и то весьма ограниченно. При этом иранские ракетные арсеналы могут доставить неприятности и американцам, и Израилю — это гораздо более серьезное оружие, чем то, что применялось в нападениях на базы в Сирии и Ираке", — отмечает Корнев.
При этом в пятницу американские F-16 нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые, как считают в Пентагоне, используются КСИР и иранскими прокси. Американское военное ведомство отметило, что если нападения на их базы продолжатся, то будут приняты "необходимые меры для защиты".
Похоже, ни один из региональных и глобальных игроков не хочет полномасштабной войны с участием нескольких государств. Однако эскалация нарастает. И каждый следующий шаг может спровоцировать цепную реакцию, которая неминуемо приведет к трагичным последствиям. Сейчас многое зависит от того, какой будет наземная операция ЦАХАЛ в Газе и решится ли на нее Израиль вообще.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.