https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/bayden-etogo-tochno-ne-khochet-k-chemu-gotovyatsya-na-blizhnem-vostoke-1048831706.html

"Байден этого точно не хочет": к чему готовятся на Ближнем Востоке

"Байден этого точно не хочет": к чему готовятся на Ближнем Востоке

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. США всерьез допускают, что израильско-палестинский конфликт может вызвать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И уже строят планы... 28.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-28T12:35+0300

2023-10-28T12:35+0300

2023-10-28T12:37+0300

палестина

израиль

сша

колумнисты

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1c/1048831536_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2dacda9710b618b04951023f186fca91.jpg

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. США всерьез допускают, что израильско-палестинский конфликт может вызвать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И уже строят планы по эвакуации граждан — по данным СМИ, спасать придется 600 тысяч человек. Насколько велика вероятность наихудшего сценария — в материале Давида Нармания для РИА Новости.Кандидат номер одинЕсли бои выйдут за пределы сектора Газа, на сцене театра военных действий тут же появится "Хезболла"."Хезболла" — куда более грозный противник, чем ХАМАС. Глава организации Хасан Насралла утверждает, что в его распоряжении свыше ста тысяч штыков. Это больше, чем в армии Ливана (85 тысяч), отмечает газета Times of Israel. И у "Хезболлы" богатый боевой опыт — группировка воевала в Сирии на стороне Башара Асада.По данным израильского издания Haaretz, главный козырь шиитской организации — колоссальный запас ракет и снарядов, до 150 тысяч единиц. Не всякое государство может похвастаться таким арсеналом. Значительная его часть — боеприпасы для систем РСЗО, однако имеется и оружие посерьезнее: десятки тысяч баллистических ракет класса "земля — земля" дальностью до 300 километров. То есть под угрозой абсолютно вся территория Израиля.Есть и противокорабельные ракеты, и средства ПВО. И конечно же, разного рода ПТУРы, ПТРК. Которые уже успели применить против ЦАХАЛ: как утверждают в "Хезболле", ее бойцы на прошлой неделе подбили танк "Меркава".Обмен трансграничными ударами начался на следующий день после атаки ХАМАС. "Хезболла" готова вступить в полномасштабную войну в случае вторжения израильтян в сектор Газа. По мнению аналитиков The New York Times, удар с севера очень опасен.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил: это приведет к "небывалым разрушительным последствиям" для Ливана. Министр экономики и промышленности Нир Баркат пригрозил и Тегерану: "Если мы поймем, что они ("Хезболла". — Прим. ред.) намерены атаковать Израиль, то ударим по голове этой змеи — Ирану".А что Иран?Сама исламская республика действует неоднозначно. С одной стороны, вроде бы стремится уклониться от прямого столкновения с заклятым врагом. Как заверили в постпредстве в ООН, этого не произойдет "при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан". Кроме того, по данным портала Axios, Тегеран сообщил Тель-Авиву о необходимости избежать дальнейшей эскалации конфликта.Однако министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в случае продолжения операции в Газе возможны все варианты ответа.Израиль несколько раз атаковал Сирию — в том числе международные аэропорты в Дамаске и Алеппо. Также ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск в южной провинции Дераа: погибли восемь человек, еще семь получили ранения. Дальнейшие события такого рода тоже могут послужить поводом для вовлечения в конфликт Ирана.Демонстрация поддержкиТем временем США, главный союзник Израиля, направил в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы (АУГ) с флагманами "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр". В Пентагоне пояснили: это для того, чтобы удержать "радикальные силы" в регионе от военного вмешательства.По мнению эксперта, если это все же случится, то США, скорее всего, победят, сколотив вокруг себя международную коалицию. Однако это чревато колоссальными издержками и точно не закончится до ноября следующего года, до президентских выборов. Такой расклад администрацию Байдена наверняка не устраивает.Но военно-морские силы есть не только у американцев. В конце прошлой недели в регион направилась китайская оперативная группа из шести вымпелов: эсминцы "Цзыбо" и "Урумчи", фрегаты "Цзинчжоу" и "Линьи", корабли снабжения "Цяньдаоху" и "Дунпинху"."Пекин быстрее всех в мире наращивает флот, собираясь достичь вскоре паритета с Вашингтоном. У КНР уже есть морские базы в Африке, и отправка кораблей на Ближний Восток — способ заявить о себе, ведь раньше на такое были способны одни американцы. Однако Пекин не станет ввязываться в активное противостояние, скорее попытается добиться политической выгоды, "играя мускулами", — рассуждает Корнев.Угроза на землеАмериканцы сталкиваются еще с проблемой безопасности собственных баз в Сирии и Ираке. Как сообщили в Пентагоне, за неделю на военные объекты США в регионе нападали минимум 19 раз.Больше других досталось иракской базе Айн Аль-Асад: ее атаковали несколько дней подряд — с 20 по 22 октября — ударными дронами и ракетами. Ответственность взяла на себя шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке".Также нападениям подверглись базы в Сирии:Белый дом обвинил в этом Иран — мол, тот хочет втянуть США в конфликт. Однако эксперты считают, что Тегеран тоже не заинтересован в этом."Они готовы действовать только руками прокси, и то весьма ограниченно. При этом иранские ракетные арсеналы могут доставить неприятности и американцам, и Израилю — это гораздо более серьезное оружие, чем то, что применялось в нападениях на базы в Сирии и Ираке", — отмечает Корнев.Похоже, ни один из региональных и глобальных игроков не хочет полномасштабной войны с участием нескольких государств. Однако эскалация нарастает. И каждый следующий шаг может спровоцировать цепную реакцию, которая неминуемо приведет к трагичным последствиям. Сейчас многое зависит от того, какой будет наземная операция ЦАХАЛ в Газе и решится ли на нее Израиль вообще.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/armiya-izrailya-zayavila-chto-za-noch-udarila-po-150-tselyam-v-sektore-gaza-1048830780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/izrail-vzryvaet-evropu-kto-v-es-vystupaet-v-zaschitu-palestiny-1048812657.html

палестина

израиль

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

палестина, израиль, сша, колумнисты, политика, в мире