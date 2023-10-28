https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/modernizirovat-infrastrukturu-i-ustanovit-schetchiki-kak-rabotaet-chernomorenergo----1048836404.html

Модернизировать инфраструктуру и установить счетчики: как работает “Черноморэнерго"

Модернизировать инфраструктуру и установить счетчики: как работает “Черноморэнерго"

Как в “Черноморэнерго” готовятся к зиме, что делается для улучшения ситуации в энергоотрасли, как совершенствуется инфраструктура, какие меры помогают снизить... 28.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-28T20:25+0300

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В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом и частыми авариями на линиях и подстанциях. Для того, чтобы улучшить ситуацию в этой отрасли в компании “Черноморэнерго” еще весной наметили ряд мероприятий. “Это, в первую очередь, расчистка трассы наших линий 220 и 110 киловольт и 10-киловольтных внутренних линий, которые находятся в районах. Работы проведено очень много. На сегодняшний день у нас задействовано порядка 30-35 человек, которые постоянно находятся на этих линиях. Протяженность (трассы - прим.) очень большая, объем работ тоже очень большой. К сожалению, до зимы весь объем работ завершить не успеем, но большую часть, мы постараемся выполнить”, - рассказал гендиректор “Черноморэнерго” Тимур Джинджолия. Энергетики проводят профилактические работы и на подстанциях. На некоторых из них завершился капитальный ремонт. Так, например, на ПС “Бзыбь” были заменены силовые трансформаторы. Трансформаторные мощности были усилены и на подстанциях “Гудаута-110”, “Гудаута-тяга”, Афон-110” и на “Сухум-1”. Дефицит электроэнергии в зимний период напрямую зависит от уровня воды в Джварском водохранилище. Сейчас уже, по словам гендиректора “Черноморэнерго”, уровень воды у критического порога. “Мы наблюдаем за уровнем воды (в Джварском водохранилище - прим.). Для нас это очень важно. Если сравнивать с прошлым годом, то приток среднемесячный в прошлом году составлял порядка 160 кубических метров в секунду. В этом году - 50. Идет маленький приток. Сегодняшний уровень воды - порядка 422 метра. Мы у порога”, - отметил Джинджолия и добавил, что на выработке одной ИнгурГЭС Абхазия не переживет зиму.

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