https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/konstantin-akhba-zavoeval-serebro-na-turnire-po-boksu-v-peterburge-1048839667.html

Константин Ахба завоевал "серебро" на турнире по боксу в Петербурге

Константин Ахба завоевал "серебро" на турнире по боксу в Петербурге

В турнире, который проходил в северной столице с 24 по 28 октября, участвовали около 250 спортсменов из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга... 29.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-29T13:43+0300

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2023-10-29T13:43+0300

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Константин Ахба завоевал "серебро" на региональном турнире памяти заслуженного тренера России Леонида Пивоварова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Константин Ахба - воспитанник гудаутской спортивной школы имени Михаила Чачба, бронзовый призер первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. На соревнованиях он представлял Школу олимпийских надежд Санкт-Петербурга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/abkhazskie-karatisty-zanyali-19-prizovykh-mest-na-pervenstve-rostovskoy-oblasti-1048623975.html

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