https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/konstantin-akhba-zavoeval-serebro-na-turnire-po-boksu-v-peterburge-1048839667.html
Константин Ахба завоевал "серебро" на турнире по боксу в Петербурге
Константин Ахба завоевал "серебро" на турнире по боксу в Петербурге
В турнире, который проходил в северной столице с 24 по 28 октября, участвовали около 250 спортсменов из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга... 29.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-29T13:43+0300
2023-10-29T13:43+0300
2023-10-29T13:43+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Константин Ахба завоевал "серебро" на региональном турнире памяти заслуженного тренера России Леонида Пивоварова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Константин Ахба - воспитанник гудаутской спортивной школы имени Михаила Чачба, бронзовый призер первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. На соревнованиях он представлял Школу олимпийских надежд Санкт-Петербурга.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/abkhazskie-karatisty-zanyali-19-prizovykh-mest-na-pervenstve-rostovskoy-oblasti-1048623975.html
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бокс, спорт, новости
Константин Ахба завоевал "серебро" на турнире по боксу в Петербурге
В турнире, который проходил в северной столице с 24 по 28 октября, участвовали около 250 спортсменов из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Норильска, а также представители Беларуси.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik
. Константин Ахба завоевал "серебро" на региональном турнире памяти заслуженного тренера России Леонида Пивоварова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Ахба выступал в весовой категории 52 килограмма и в финале уступил боксеру из северной столицы Максиму Воронцову.
Константин Ахба - воспитанник гудаутской спортивной школы имени Михаила Чачба, бронзовый призер первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. На соревнованиях он представлял Школу олимпийских надежд Санкт-Петербурга.