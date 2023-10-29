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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatr-i-druzhba-narodov-1048839241.html
Культурная афиша Абхазии: театр и дружба народов
Культурная афиша Абхазии: театр и дружба народов
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 29.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-29T14:51+0300
2023-10-29T14:51+0300
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О том, какие культурные события пройдут в республике с 30 октября по 5 ноября, читайте в материале Sputnik.РУСДРАМПоследние два дня месяца, 30 и 31 октября, в 19:00 театр имени Фазиля Искандера порадует зрителей спектаклем "Рассказ мула старого Хабуга" по произведениям бессмертного классика. Самая абхазская постановка РУСДРАМа получилась жизнеутверждающей, это настоящая энциклопедия абхазской жизни.Режиссер-постановщик спектакля, родившегося из эскиза режиссерской лаборатории "Сандро" - Антон Корнилов.2 и 3 ноября в 19:00 в театре покажут спектакль "Мама" по пьесе современного драматурга Флориана Зеллера. Спектакль поставили в рамках совместного проекта ГИТИСа и Росконцерта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в Русских театрах в зарубежных странах". В спектакле поднимаются вопросы семьи и того, что скрывается за казалось бы "благополучным фасадом".5 ноября в 19:00 в РУСДРАМе можно будет посмотреть "Ревизора" по одноименному произведению Николая Гоголя, не утратившему своей актуальности и сегодня. СухумЛюбители народных танцев могут посетить концерт "Дружба народов" в воскресенье, в 17:00. На сцене Абхазской госфилармонии свое мастерство покажут два коллектива - Ансамбль кавказского танца "Ритмы Кавказа" под руководством Заслуженного артиста Абхазии Ахры Саманджия и ансамбль адыгского танца "Молодость Адыгеи" под руководством Заслуженного артиста Кубани Мурата Хашукоева.А в первый день ноября в Центральном выставочном зале откроется новая персональная выставка. На ней будут представлены работы художника-графика, портретиста, члена Союза художников Абхазии и России Руслана Чхамалия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/obyavleny-pobediteli-muzykalnogo-konkurs-alisy-gitsba-1048810354.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/vystavka-uchastnikov-art-plenera-kraski-oseni-proshla-v-sukhume-1048807574.html
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культура, абхазия, новости, выставка, музыка, театр
культура, абхазия, новости, выставка, музыка, театр

Культурная афиша Абхазии: театр и дружба народов

14:51 29.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Показ эскиза спектакля в РУСДРАМе " Рассказ мула старого Хабуга"
Показ эскиза спектакля в РУСДРАМе Рассказ мула старого Хабуга - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок.
О том, какие культурные события пройдут в республике с 30 октября по 5 ноября, читайте в материале Sputnik.

РУСДРАМ

Последние два дня месяца, 30 и 31 октября, в 19:00 театр имени Фазиля Искандера порадует зрителей спектаклем "Рассказ мула старого Хабуга" по произведениям бессмертного классика. Самая абхазская постановка РУСДРАМа получилась жизнеутверждающей, это настоящая энциклопедия абхазской жизни.
Режиссер-постановщик спектакля, родившегося из эскиза режиссерской лаборатории "Сандро" - Антон Корнилов.
2 и 3 ноября в 19:00 в театре покажут спектакль "Мама" по пьесе современного драматурга Флориана Зеллера. Спектакль поставили в рамках совместного проекта ГИТИСа и Росконцерта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в Русских театрах в зарубежных странах".
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В спектакле поднимаются вопросы семьи и того, что скрывается за казалось бы "благополучным фасадом".
5 ноября в 19:00 в РУСДРАМе можно будет посмотреть "Ревизора" по одноименному произведению Николая Гоголя, не утратившему своей актуальности и сегодня.

Сухум

Любители народных танцев могут посетить концерт "Дружба народов" в воскресенье, в 17:00. На сцене Абхазской госфилармонии свое мастерство покажут два коллектива - Ансамбль кавказского танца "Ритмы Кавказа" под руководством Заслуженного артиста Абхазии Ахры Саманджия и ансамбль адыгского танца "Молодость Адыгеи" под руководством Заслуженного артиста Кубани Мурата Хашукоева.
А в первый день ноября в Центральном выставочном зале откроется новая персональная выставка. На ней будут представлены работы художника-графика, портретиста, члена Союза художников Абхазии и России Руслана Чхамалия.
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