https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/tsakhal-nanes-udary-po-bolee-chem-450-voennym-obektam-khamas-1048837943.html
ЦАХАЛ нанес удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС
ЦАХАЛ нанес удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС
В рамках операции "Железные мечи" израильская армия наносит удары по объектам, в том числе, гражданским, в секторе Газа. 29.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-29T12:00+0300
2023-10-29T12:00+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 450 военным объектам Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.Также сообщается, что были нанесены удары по "террористическим ячейкам", которые пытались атаковать израильскую армию и планировали запускать противотанковые ракеты. Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.В пятницу 27 октября Израиль объявил о расширении наземных операций. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу выходить на демонстрации и вступать в бои с израильскими военными.По последним данным, в результате боевых действий погибли более восьми тысяч жителей Газы. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе, около 300 военных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/glava-minoborony-izrailya-zayavil-o-nachale-novoy-fazy-voennykh-deystviy-1048833857.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/bayden-etogo-tochno-ne-khochet-k-chemu-gotovyatsya-na-blizhnem-vostoke-1048831706.html
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израиль, палестина, новости, сектор газа, хамас
израиль, палестина, новости, сектор газа, хамас
ЦАХАЛ нанес удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС
В рамках операции "Железные мечи" израильская армия наносит удары по объектам, в том числе, гражданским, в секторе Газа.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 450 военным объектам Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в секторе Газа, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
"За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, в том числе по операционным командным центрам, наблюдательным пунктам и пунктам запуска противотанковых ракет", — говорится в релизе.
Также сообщается, что были нанесены удары по "террористическим ячейкам", которые пытались атаковать израильскую армию и планировали запускать противотанковые ракеты.
Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
В пятницу 27 октября Израиль объявил о расширении наземных операций. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу выходить на демонстрации и вступать в бои с израильскими военными.
По последним данным, в результате боевых действий погибли более восьми тысяч жителей Газы. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе, около 300 военных.