https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/mirovoy-politseyskiy-soshel-s-uma-a-vinovat-putin-1048848503.html

Мировой полицейский сошел с ума, а виноват Путин

Мировой полицейский сошел с ума, а виноват Путин

Конфликт между Израилем и Палестиной, который длится уже более 70 лет, перерос в очередную горячую фазу в начале октября. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T13:47+0300

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Пятничное голосование по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в Израиле и Палестине, выявило то, о чем все и так давно подозревали, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Суть резолюции, представленной арабскими странами, абсолютно проста. Это просьба ко всем сторонам конфликта прекратить огонь, заключить перемирие, отпустить гражданских заложников и какое-то время не убивать ни в чем не повинных женщин, стариков и детей. Это понятная гуманная идея, и подавляющее большинство стран мира ее одобрило.Против резолюции выступили 14 (прописью: четырнадцать) стран. Список возглавляют США и Израиль, ну кто бы сомневался? Дальше представлены обломки Австро-Венгерской империи — Австрия, Венгрия, Чехия и Хорватия. В завершение идут всеми нами уважаемые Парагвай, Гватемала, Фиджи, Тонга, Маршалловы Острова, Микронезия и Науру. Никого не забыли? Ах, простите, там еще есть Папуа — Новая Гвинея.Это, собственно, и есть те союзники, на которых реально может опираться Вашингтон в своей внешней политике. Не будем иронизировать по поводу их влияния и военной мощи. Отметим лишь, что все ведущие державы современности, представляющие абсолютное большинство жителей Земли, выступили в ООН за то, чтобы на землях Палестины и Израиля перестала литься кровь.На самом деле, истинная история голосований в ООН — очень интересная тема. В 2008 году немецкие ученые опубликовали исследование о том, как американцы на протяжении тридцати лет буквально покупали голоса ста сорока трех стран — членов ООН. Для этого использовались и вливания в госбюджеты, и персональные гранты, и шантаж санкциями.Последние полтора года представители США нереально активничали в кулуарах ООН, добиваясь "правильного" голосования по антироссийским резолюциям. Однако с каждым разом у них получалось все хуже. На палестино-израильском кейсе все сломалось окончательно.Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Ирландия поддержали резолюцию арабских стран о прекращении огня. Британия и Германия воздержались от голосования. Канада, Австралия, Япония — ближе и надежнее союзников у Вашингтона просто нет — тоже воздержались. И даже Украина, которой Штаты оплачивают буквально все — и оружие, и зарплаты, и пенсии, и виллы для Зеленского, и бриллианты для его жены, — не стала голосовать так, как хотелось американским хозяевам.Разумеется, дружными рядами выступила против США вся Латинская Америка — от крошечной Доминиканской Республики до Аргентины и Бразилии.Почему стал возможен такой бунт на корабле? Во-первых, современные конфликты невероятно наглядны. Они снимаются на тысячи камер и транслируются в режиме реального времени. Зрители в любой точке мира могут рассмотреть происходящее в прямом эфире и во всех деталях.Происходящее в Израиле и Палестине сегодня настолько ужасно, что мировая аудитория решительно потребовала это безобразие прекратить. В сущности, именно к этому сводится сегодня вся суть многотысячных митингов, собираются ли они в стамбульском аэропорту или на парижской площади Республики. Человечество криком кричит политикам: сделайте все, чтобы остановить кровопролитие.Проголосовать против резолюции арабских стран сегодня — это настроить против себя массу народа в собственной стране и вписать себя в историю поджигателем войны. Кому это надо?Кроме того, голосование на Генассамблее выявило, что внешняя политика вашингтонского режима всем чрезвычайно надоела. Нельзя десятилетиями носиться по всем горячим точкам мира с канистрой бензина наперевес. Этого больше никто не хочет.Элиты любой страны мира видят сегодня, что завтра американцы с канистрой могут прибежать к ним. Будут гибнуть люди, гореть города, настанет полная нищета. Это безобразие надо останавливать на дальних подступах. Естественно, что мировое большинство захотело поставить Вашингтон на место.Внутри США этот удар воспринимается очень болезненно, но до осознания происходящего там пока далеко. Стоит просто стон ущемленного самолюбия. И вы знаете, кто у них опять виноват? Правильно: Путин."Война в Газе дает русскому Путину то, что он хочет", — печалится The New York Times. Россия, мол, становится "бенефициаром конфликта". Китай тоже набирает очки — ах, какое безобразие. А тут еще Путин съездил в Китай — ну все, пиши пропало, сейчас лидеры России и КНР "перестроят мировой порядок".Слушайте, хочется спросить: у вас совесть есть? Какой мировой порядок? Прямо сейчас, пока я пишу эти строки, в секторе Газа сотнями гибнут дети, женщины, старики. Соцсети облетело видео, на котором измученный медработник падает на землю и плачет навзрыд, — нетрудно представить, чего он насмотрелся. Если ЦАХАЛ решится на полномасштабную наземную операцию, то ХАМАС неизбежно обеспечит ответку. И тогда начнут погибать некомбатанты уже в Израиле. И так по нарастающей.Когда-то США были влиятельным игроком в регионе. Сейчас им следовало бы все свое влияние приложить к тому, чтобы остановить этот ужас. Но нет, в Вашингтоне озабочены только тем, чтобы не допустить к урегулированию Россию и Китай. Не дай бог мистер Блинкен потеряет лицо.Тем временем и Россия, и Китай, и другие глобальные игроки прилагают все усилия просто для того, чтобы в Газе и в Израиле перестали убивать невинных людей. А Вашингтон изо всех сил вставляет палки в колеса — там хотят, чтобы на Ближнем Востоке бесконечно лилась кровь. Так удобнее мистеру Блинкену и мистеру Байдену.Это лично Путин, что ли, изолировал США в ООН? Нет, к этому привела их безумная внешняя политика в стиле "свету ли провалиться, или мне чаю не пить". Но свет не хочет проваливаться, он упирается изо всех сил.У американского классика Стивена Кинга есть роман "Безнадега" (Desperation) про безумного копа. Хорошие писатели видят будущее. Штаты долго строили из себя мирового полицейского, но сегодня всем очевидно, что этот полицейский съехал с катушек. Изолировать его, пока не поздно, — насущная задача мирового сообщества.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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сша, израиль, россия, мнение, авторы, колумнисты