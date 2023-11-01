https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/izrailskiy-kapkan-dlya-ssha-1048879977.html

Израильский капкан для США

Израильский капкан для США

Соединенные Штаты обречены на длительную конфронтацию с арабским миром, пишет военный обозреватель Александр Хроленко. 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T08:55+0300

2023-11-01T08:55+0300

2023-11-01T08:55+0300

палестина

израиль

сша

аналитика

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Израильская армия с точки зрения глобальной геополитики является хорошо вооруженным прокси-формированием Вашингтона, изначально созданным для защиты американских интересов на Ближнем Востоке. Вопреки воле и национальным интересам Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, Йемена и других государств региона. Отсюда – десятилетия нестабильности, перманентных арабо-израильских войн, которые начались буквально со дня провозглашения государства Израиль.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военную операцию в секторе Газа, сухопутные войска продвигаются в двух направлениях вокруг города Газа, танки огнем блокируют транспортное сообщение по шоссе Салах ад-Дин. ЦАХАЛ стремится окружить главный город Газы и уничтожить боевые отряды ХАМАС вместе с обширной сетью тоннелей в городской застройке.За минувшие сутки израильская авиация атаковала около 600 целей, включая территорию Ливана и Сирии. Оккупированный Израилем Западный Берег также подвергся авиаударам израильских ВВС. С другой стороны, ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы. Продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля. Военизированная ливанская политическая партия Хезболла сообщила об ударе 16 ракетами по израильскому городу Нагария.В секторе Газа за три недели боевых действий погибли более 8000 человек, половина из которых – дети. В Израиле погибли более 1400 человек. Около 200 израильтян находятся в плену у палестинского движения ХАМАС. Масштабы гуманитарной катастрофы в регионе оценке не поддаются. Блокированным в Газе двум миллионам мирных жителей остро не хватает медикаментов, воды и продовольствия.Вашингтон в очередной раз оказался в капкане собственной "исключительности" – стремится "предотвратить региональную эскалацию" и одновременно нарастить военный потенциал израильской армии истощенными на украинском ТВД арсеналами Пентагона.Быстрого наступления мира не ожидается. Новый виток палестино-израильского вооруженного конфликта связан с невыполнением старой резолюции ООН 181 (от 29 ноября 1947 года) о разделении территории Палестины на два самостоятельных государства – арабское и еврейское.Крах мифов и репутацийЗа счет десятилетий кропотливой работы разведки, тайных и высокотехнологичных операций против отрядов палестинского сопротивления силовые ведомства Израиля заслужили репутацию могучих и непобедимых. Премьер Нетаньяху убедил сограждан и Вашингтон, что палестинцы – второстепенная проблема, а мирные переговоры о создании палестинского государства вообще не нужны.По информации агентства Associated Press, руководители израильской военной разведки и службы внутренней безопасности признали свой провал. После завершения войны, "когда уляжется пыль", их ожидают отставки и увольнения.Армия обороны Израиля запоздало начала операцию "Железные мечи", и министр обороны Йоав Галант торжественно заявил: "Мы победим, потому что другого выхода не существует. Либо мы, либо ХАМАС". Премьер Нетаньяху предупредил: "Война внутри Газы будет долгой". Вашингтон начал осознавать стратегический провал своей политики "управления конфликтами" на Ближнем Востоке, которая фактически поощряла бессрочную военную оккупацию Израилем чужих территорий.Американский президент Джо Байден заявил: "Когда этот кризис закончится, необходимо иметь представление о том, что будет дальше". Однако Вашингтон не знает, что делать дальше, кроме поставок Израилю оружия и боеприпасов на 14,3 млрд долларов. Поставками американского оружия и ударами Израиля, Турции, США по ХАМАС и союзникам этого движения в Сирии и Южном Ливане организовать "хирургическую" военную кампанию, и вернуть региональный мир весны 1949 года практически невозможно.Мы наблюдаем начало нового арабо-израильского конфликта, который "добродетельное" участие США сделает более длительным, ожесточенным и разрушительным. Израиль мобилизовал более 300 тысяч резервистов и за три недели нанес тысячи авиаударов. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади прямо обвинил Израиль в развязывании наземной войны в Газе.Пентагон бросает все доступные ресурсы на борьбу с ХАМАС, однако количества 155-мм артиллерийских снарядов и качества ЗРК Patriot явно не хватает. Приоритетная поддержка Израиля показывает военно-технологическую уязвимость США. По данным Пентагона, в период 17 – 30 октября американские военные базы подвергались атакам беспилотников и ракетным ударам 14 раз в Ираке и девять раз в Сирии.Правительство США считает Иран основной силой, стоящей за боевыми возможностями ХАМАС и других группировок, которые наносят удары по американским военным базам в регионе. Будто бы Иран создает сеть угроз, которая охватывает морское, воздушное и наземное пространство, снабжает "доверенных лиц" оружием и дронами. Военное присутствие США на территории Сирии нелегитимно, да и в Ираке американцы – гости незваные, однако Вашингтону видится угрозой Иран.Напомню, на территории Палестины 14 мая 1948 года было провозглашено образование государства Израиль. На следующий день семь арабских стран – Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен – начали Первую арабо-израильскую войну. За минувшие десятилетия арабское государство Палестина так и не было создано. Палестино-израильский конфликт при активном военно-политическом содействии США остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Благородная идея середины прошлого века – создать на Священной земле "остров безопасности и благоденствия" для многострадального еврейского народа – превратилась в суровое семидесятилетие перманентных войн, уничтожение арабского населения и захват чужих территорий. Фактически – во имя интересов США, и за американские деньги. Однако, мир меняется, сопротивление самопровозглашенной "гегемонии" неизбежно. Прокси-войска Вашингтона в различных регионах планеты обречены на поражение.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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палестина, израиль, сша, аналитика