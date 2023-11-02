https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/obrazovatelnye-kursy-po-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-proydut-v-abkhazii-1048913927.html

Образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии

Образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии

Приглашенные российские специалисты проведут мастер-классы для реабилитологов и родителей детей с инвалидностью, а также выступят с докладами по разным... 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T21:00+0300

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2023-11-02T21:00+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" будет реализован в Абхазии с 12 по 15 ноября. Об этом Sputnik рассказала руководитель реабилитационного центра "Мы вместе" Милана Аджба."Цель проекта заключается в обучении специалистов-реабилитологов. Также будут мастер-классы для родителей, чтобы они в домашних условиях могли самостоятельно помогать ребенку, так как не все дети проходят реабилитацию. Бывают периоды, когда они прошли курс лечения и находятся дома", - пояснила она.Аджба напомнила, что в период пандемии коронавируса многие реабилитационные центры не функционировали, и родители были вынуждены самостоятельно заниматься со своими детьми без специальной подготовки. Поэтому, добавила она, подобные курсы помогут им правильно проводить необходимые лечебные занятия на дому.Помимо этого, будут организованы индивидуальные консультации зарубежных психологов для родителей и детей. Приглашенные специалисты поделятся своим опытом и расскажут, как открывать реабилитационные центры, чем должны быть оснащены, что улучшить и развить в подобных центрах, которые уже открыты в Абхазии."Участие в проекте – уникальная возможность для дискуссии и обмена опытом по актуальным вопросам современных методов реабилитации среди экспертов в сфере реабилитации, психологов, студентов медицинских учреждений, родителей детей с инвалидностью", - подчеркнула Аджба.Проект пройдет с 12 по 13 ноября в поселке Цандрыпш и с 14 по 15 ноября в Сухуме. В эти дни также пройдут круглые столы по разным направлениям, где российские специалисты выступят с докладами.По завершении проекта все участники получат специальный доступ к "Библиотеке реабилитолога" от Международной академии медицинской реабилитации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/shans-na-pervye-shagi-ashana-sobiraet-dengi-dlya-detey-s-dtsp-1048722405.html

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