https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/bolee-25-ukrainskikh-soldat-dobrovolno-sdalis-rossiyskim-voyskam-za-nedelyu-1048923711.html

Более 25 украинских солдат добровольно сдались российским войскам за неделю

Более 25 украинских солдат добровольно сдались российским войскам за неделю

Российские войска продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции. 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T16:14+0300

2023-11-03T16:14+0300

2023-11-03T16:31+0300

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. За неделю в плен российским войскам добровольно сдались 28 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что с 28 октября по 3 ноября было нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения военной техники, пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников. Были уничтожены ангары подготовки авиационной техники к вылету, места производства дронов, группы иностранных инструкторов и наемников.Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 украинских самолетов и один вертолет. Также за это время были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 дрона.На Купянском направлении за неделю были отражены 24 контратаки ВСУ, уничтожено более 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО, два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.На Краснолиманском направлении отражены 20 атак штурмовых отрядов, Киев потерял более 920 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий.На Донецком направлении за неделю российские войска отразили шесть атак, уничтожили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО? два склада с боеприпасами и военной техникой. На Южно-Донецком направлении отражено четыре атаки штурмовых отрядов, период потери противника составили свыше 1110 военнослужащих, семь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.На Запорожском направлении потери противника за неделю составили более 760 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО. На Херсонском направлении Киев потерял до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/sledkom-zaochno-obvinil-yatsenyuka-v-ubiystve-lyudey-na-donbasse-1048918423.html

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