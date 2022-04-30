https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/golos-abkhazii-90-let-pervomu-radio-strany-1038896288.html

Голос Абхазии: 90 лет первому радио страны

Голос Абхазии: 90 лет первому радио страны

30 апреля 1932 года принято считать днем создания Абхазского радио. Хотя вещание в Абхазии началось задолго до этого. 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T11:46+0300

2022-04-30T11:46+0300

2022-04-30T11:46+0300

в абхазии

абхазское радио

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Еще в начале 1920-х годов в Сухуме была установлена приемно-передающая радиостанция. Она обеспечивала прием информации Кавказского отделения Российского телеграфного агентства. А в 1926 году создали "Общество друзей радио", на базе которого позже сформировалось Абхазское радио.Первый эфир30 апреля 1932 года состоялся первый эфир. Вещание велось из Остроумовского ущелья, ныне здесь располагается турбаза "Айтар" и резиденция президента республики.Своих тематических передач изначально у Абхазского радио не было, вещание шло в форме радиогазеты. На абхазском языке звучали статьи из газеты "Апсны капщ" (Красная Абхазия - прим.), на русском – из "Советской Абхазии".Изначально на радио было две программы - "Говорит Сухум" и "Атыпанти аамта" (местное время - ред.). Тогда слушать радио могли жители Сухума - на улицах были установлены репродукторы, через которые несколько раз в день транслировались передачи. Через год после создания радио по всей Абхазии установили более полутора тысяч репродукторов и построили новую радиостанцию, охватывавшую почти всю республику. Инициатором всего этого был глава Абхазской АССР Нестор Лакоба.Репрессии и оттепельАбхазское радио прошло тяжелый путь становления. По словам его директора Адгура Гунба, темными стали сначала годы репрессии, а затем и Великой Отечественной войны.“Тяжелыми для Абхазского радио были годы репрессии. Один-два сотрудника были репрессированы. А когда началась Великая Отечественная война, в 1941 году грузинское руководство посчитало, что в Абхазии не нужно радио, и вещание на территории республики приостановили”, - отмечает он.С 1941 года из книги приказов Радиокомитета исчезли все абхазские фамилии, все абхазы были уволены под предлогом закрытия редакции.13 лет на Абхазском радио не звучал абхазский язык. Он вновь появился в эфире лишь после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.Но и после возобновления вещания начались другие проблемы. Радиожурналистов и технических работников радио было мало, а стиль речи и язык были несовершенны. Основные руководящие должности по-прежнему занимали грузины, у сотрудников Абхазского радио не было возможности спокойно и полноценно работать. Переломный момент наступил после расстрела Берия.Повлияло на ситуацию и письмо представителей интеллигенции Георгия Дзидзария, Баграта Шинкуба и Константина Шакрыл в высшие партийные инстанции. Они подробно рассказали о притеснении коренного народа. Во второй половине 50-х годов из Москвы приехала специальная комиссия, которая разбиралась в фактах нарушений в национальной политике. Тогда Абхазское радио получило больше свободы, хотя грузинская цензура все еще сохранялась.В 1970-е годы появились новые циклы передач и на радио пришло много новых сотрудников: главный редактор Константин Герхелия, редактор музыкальных передач Элеонора Барциц, редакторы Тина Корсая и Владимир Хашба, дикторы Иван Садзба и Владимир Зантария, корреспондент Семен Адлейба и многие другие.Незадолго до Отечественной войны народа Абхазии на радио начинает работать корреспондентом Этери Кация. Сегодня она редактор русской службы.“Я и до этого я работала в газете, журналистика для меня не была чуждой. Но на радио работа имеет свою специфику, она связана с техникой и меня это, честно говоря, немного пугало. Когда глава русской редакции Владимир Юрьевич Цвижба уговаривал меня перейти на радио, я не соглашалась”, - признается она.Но позже Кация все же решилась и стала работать на радио. Первое свое интервью для эфира она записала с писательницей Нелли Тарба.“Я хоть и волновалась, но мне показалось, что я и с техникой справилась. Дальше уже надо было монтировать это в студии. Моим монтажером была Назия Армазан. Я с такой завистью смотрела на то, как она вырезает ненужные словечки, как монтирует, как склеивает запись. Мне она казалась какой-то волшебницей, - вспоминает Кация. - Тогда русскую редакцию возглавлял Владимир Юрьевич Цвижба. Коллектив был небольшой, но очень дружный, слаженный, дисциплинированный. В редакции все, начиная от машинисток, очень хорошо справлялись со своей работой. Сам редактор был человеком высокопрофессиональным, очень ответственно относился к слову. К этому ответственному отношению он приучил и меня тоже. До сих пор стараюсь этого придерживаться”.Война и мирСложно переоценить роль Абхазского радио в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Тогда оно было фактически единственным ресурсом, с помощью которого жители разделенных частей Абхазии - Восточной и Западной, - узнавали о судьбе членов семьи, родных и близких.Во время войны сотрудники радио вынуждены были работать в новых условиях. После захвата Сухума грузинскими гвардейцами, вещать из столицы было уже невозможно.Редакция переместилась в Гудауту, которая изначально находилась в блокаде. Здесь инженеры абхазского радио смогли наладить вещание с помощью мощного радиопередатчика из Гудаутской российской военной базы. Благодаря этому Абхазское радио могли слушать и в Европе, и в Турции, и даже в Америке. Радио вещало на разных языках: абхазском, русском, турецком. На турецком языке велась передача "Голос родины", ее готовил Саим Авидзба.“Эфир выходил несколько раз в день, не было даже четкой сетки вещания. Приходила информацию, которую надо было дать здесь и сейчас, и мы не ждали когда наступит время эфира. Нашим диктором был Владимир Никонов, наш известный абхазский Левитан, как мы тогда его называли. Он выходил в эфир. С радио во время войны сотрудничали очень многие, кто даже не состоял в его штате. Кто-то приносил свой стишок, кто-то рассказ, кто-то фельетон. У нас был большой круг людей, которые помогали радио. Но среди них я бы хотела отметить особо Джуму Ахуба, который во время войны сотрудничал с нашей редакцией, Владимира Кецба, Константина Гулиа. Мы работали с таким энтузиазмом. Но, наверное, в этом ничего удивительного нет. Мы понимали, что каждый должен делать то, что у него лучше всего получается для того, чтобы помочь нашему народу выжить и вселить веру и надежду”, - отмечает Этери Кация.После освобождения Сухума выяснилось, что редакция Абхазского радио в здании Совмина сгорела. Архивы были потеряны, а оборудование непригодно.По словам Адгура Гунба, это был тяжелейший период в истории радио. Сотрудникам СМИ пришлось приложить много усилий для возобновления вещания из Сухума.Сначала эфир вели из старой студии по улице Фрунзе. Позже коллектив перешел в новое здание, появилось современное техническое оснащение, эфирная сетка расширилась, стали появляться новые передачи.Абхазское радио вещало только в пределах Абхазии, но редакция получала множество писем из разных стран мира, где программы ловили на свою аппаратуру радиолюбители.Сегодня Абхазское радио можно слушать в любой точки земли благодаря интернету и социальным сетям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/rabotniki-abkhazskogo-radio-udostoilis-zvaniya-zasluzhennykh-zhurnalistov-1038895896.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/puteshestvie-vo-vremeni-vystavka-k-yubileyu-abkhazskogo-radio-otkrylas-v-sukhume-1038866789.html

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абхазское радио, история, сми, журналисты