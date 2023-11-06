https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/soyuz-tvorcheskoy-molodezhi-abkhazii-vozobnovil-rabotu-v-moskve-1048950592.html

Возрождение Союза: организацию для творческой молодежи из Абхазии создали в Москве

Возрождение Союза: организацию для творческой молодежи из Абхазии создали в Москве

Абхазская молодежь в Москве возродила творческое объединение, которое существовало в 1980-х годах в Абхазии. Инициативу нового поколения поддержали члены... 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T11:15+0300

2023-11-06T11:15+0300

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МОСКВА, 6 ноя – Sputnik, Анжелика Бения. В Москве представили новую организацию "Союз творческой молодежи Абхазии", которая будет реализовывать культурные, социальные и образовательные проекты в Москве, Абхазии и Турции.Подобное творческое объединение с таким же названием впервые было создано в республике еще до организации демократического общественно-политического движения, которое вошло в историю как Народный форум Абхазии "Аидгылара" (1988 год). Многие активисты Союза потом влились в деятельность "Аидгылара".Идея первого Союза возникла в 1980-е годы, когда ныне Народный артист, композитор Нодар Чанба понял, что объединенная талантливая и энергичная молодежь – это свободная сила, способная совершить революцию в развитии абхазского общества.Вновь созданный Союз будет работать как платформа для профессиональных контактов среди молодых людей. Это позволит участникам обмениваться опытом, находить единомышленников для совместных проектов и создавать новые возможности для самореализации. Главная цель Союза — объединить людей с творческим потенциалом и твердым желанием его реализовывать, отметили представители инициативной группы."Мы хотим объединиться, чтобы вместе преодолевать сложности, строить настоящее и планировать будущее. Создание Союза творческой молодежи – это наш шаг к созданию лучшего общества, в котором каждый может проявить свой потенциал и внести свой вклад в развитие нашей страны. Мы хотим стать центром, в котором молодежь будет встречаться и обмениваться идеями, развивать свои навыки и таланты. Союз будет поддерживать и содействовать развитию талантливой молодежи, создавать условия для ее профессионального роста и возрождать ценности апсуара (морально-этический кодекс абхазов - прим.)", – сказал один из инициаторов проекта Абзагу Цвижба.На презентации были определены основные направления деятельности Союза творческой молодежи: изучение абхазского языка, национальные танцы, изобразительное искусство, медиа, дизайн, литература, театр, кино и музыка, а также встречи дискуссионного клуба."Идея возникла в самый важный для нас день – День Победы и Независимости Республики Апсны (30 сентября - прим.). Мы убедились, что молодежь стремится к объединению и постижению духовного богатства нашего народа. На ежегодной встрече Московской абхазской диаспоры мы увидели желание наших ровесников уметь танцевать и петь по-абхазски, желание не потерять то, что они уже знают, желание освоить новое. Мы открыли "Фольклорный день", в рамках которого каждый может попрактиковаться в вокале. Наш актив сегодня состоит из 20 человек. Кооперируясь, мы планируем проводить фольклорные дни, дискуссионный клуб, дни абхазского языка и тому подобные мероприятия", – сказал представитель инициативной группы Глеб Аджба.На презентации Союза собралось около 80 человек. Среди них студенты, участники объединения и другие гости. С речью в поддержку творческого объединения выступил исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия."Есть много талантливых абхазов, которые не хотят сидеть сложа руки, хотят продвигать культуру, укреплять обычаи и традиции, показывать самобытность, они стремятся к консолидации всей абхазской молодежи. Одна из идей, озвученных на съезде, – желание объединения молодых и творческих людей по всему миру. Объединиться вокруг идеи апсуара. Мы считаем, что инициатива хорошая, и со своей стороны готовы ее поддерживать", – сказал Даур Барганджия.В рамках Союза уже создан "Фольклорный день": два раза в неделю, благодаря Московской абхазской диаспоре, молодые люди из республики собираются в Доме народов, изучают народные песни, танцы и учатся игре на народных инструментах.

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