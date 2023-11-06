https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-perekhvatili-bolee-20-ukrainskikh-dronov-1048954107.html

Средства ПВО России за сутки перехватили более 20 украинских дронов

Средства ПВО России за сутки перехватили более 20 украинских дронов

Вооруженные силы России продолжают выполнять свои задачи в рамках специальной военной операции. 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T15:22+0300

2023-11-06T15:22+0300

2023-11-06T15:37+0300

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили двадцать три украинских беспилотника за сутки, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах.На Купянском направлении за сутки были отражены шесть атак ВСУ, Киев потерял до 135 человек, две боевые бронированные машины, три пикапа.На Краснолиманском направлении за сутки было уничтожено до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие Д-30, на Донецком направлении – до 220 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля.На Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли до 115 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, на Запорожском направлении - до 160 солдат, три автомобиля, артиллерийская система М777.На Херсонском направлении было предотвращено пять попыток высадки диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра. За сутки Киев потерял до 130 военных убитыми и раненными, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-20, три орудия Д-30.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/bolee-25-ukrainskikh-soldat-dobrovolno-sdalis-rossiyskim-voyskam-za-nedelyu-1048923711.html

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