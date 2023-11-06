https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-perekhvatili-bolee-20-ukrainskikh-dronov-1048954107.html
Средства ПВО России за сутки перехватили более 20 украинских дронов
Средства ПВО России за сутки перехватили более 20 украинских дронов
Вооруженные силы России продолжают выполнять свои задачи в рамках специальной военной операции. 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T15:22+0300
2023-11-06T15:22+0300
2023-11-06T15:37+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048876892_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_bc3c4f59ce0b872d7937d35fc91c237f.jpg
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили двадцать три украинских беспилотника за сутки, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах.На Купянском направлении за сутки были отражены шесть атак ВСУ, Киев потерял до 135 человек, две боевые бронированные машины, три пикапа.На Краснолиманском направлении за сутки было уничтожено до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие Д-30, на Донецком направлении – до 220 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля.На Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли до 115 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, на Запорожском направлении - до 160 солдат, три автомобиля, артиллерийская система М777.На Херсонском направлении было предотвращено пять попыток высадки диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра. За сутки Киев потерял до 130 военных убитыми и раненными, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-20, три орудия Д-30.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/ne-khvatilo-porokhu-zaluzhnyy-priznal-proval-kontrnastupa-1048934752.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/bolee-25-ukrainskikh-soldat-dobrovolno-sdalis-rossiyskim-voyskam-za-nedelyu-1048923711.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048876892_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b6858241959bebaa80f7e3b17cee09bf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России за сутки перехватили более 20 украинских дронов
15:22 06.11.2023 (обновлено: 15:37 06.11.2023)
Вооруженные силы России продолжают выполнять свои задачи в рамках специальной военной операции.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили двадцать три украинских беспилотника за сутки, сообщает Министерство обороны России.
Также средства ПВО перехватили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах.
На Купянском направлении за сутки были отражены шесть атак ВСУ, Киев потерял до 135 человек, две боевые бронированные машины, три пикапа.
На Краснолиманском направлении за сутки было уничтожено до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие Д-30, на Донецком направлении – до 220 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли до 115 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, на Запорожском направлении - до 160 солдат, три автомобиля, артиллерийская система М777.
На Херсонском направлении было предотвращено пять попыток высадки диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра. За сутки Киев потерял до 130 военных убитыми и раненными, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-20, три орудия Д-30.