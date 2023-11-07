https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/rossiyskie-voyska-otrazili-sem-atak-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1048965331.html

Российские войска отразили семь атак на Донецком направлении за сутки

Российские войска отразили семь атак на Донецком направлении за сутки

Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции. 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T15:09+0300

2023-11-07T15:09+0300

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. На Донецком направлении за сутки российские войска отразили семь атак противника, сообщает Министерство обороны России."Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины", – говорится в публикации ведомства. На Южно-Донецком за сутки было уничтожено до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". На Запорожском направлении суточные потери противника составили до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины. Уничтожены артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119.На Херсонском направлении в результате огневого поражения Киев потерял до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах. Средствами противовоздушной обороны России сбиты два украинских самолета - Су-27 в Харьковской области и МиГ-29 в ДНР, уничтожены 33 беспилотника ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/otrazhena-ataka-17-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1048959652.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/ne-khvatilo-porokhu-zaluzhnyy-priznal-proval-kontrnastupa-1048934752.html

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