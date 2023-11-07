https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/rossiyskie-voyska-otrazili-sem-atak-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1048965331.html
Российские войска отразили семь атак на Донецком направлении за сутки
Российские войска отразили семь атак на Донецком направлении за сутки
Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T15:09+0300
2023-11-07T15:09+0300
2023-11-07T15:36+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0b/1046846926_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_c92e3aaa45e205fc074ddc9d1075edd4.jpg
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. На Донецком направлении за сутки российские войска отразили семь атак противника, сообщает Министерство обороны России."Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины", – говорится в публикации ведомства. На Южно-Донецком за сутки было уничтожено до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". На Запорожском направлении суточные потери противника составили до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины. Уничтожены артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119.На Херсонском направлении в результате огневого поражения Киев потерял до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах. Средствами противовоздушной обороны России сбиты два украинских самолета - Су-27 в Харьковской области и МиГ-29 в ДНР, уничтожены 33 беспилотника ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/otrazhena-ataka-17-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1048959652.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/ne-khvatilo-porokhu-zaluzhnyy-priznal-proval-kontrnastupa-1048934752.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0b/1046846926_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_7fe547b321f5decbb41753f61951c18f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс
Российские войска отразили семь атак на Донецком направлении за сутки
15:09 07.11.2023 (обновлено: 15:36 07.11.2023)
Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik.
На Донецком направлении за сутки российские войска отразили семь атак противника, сообщает
Министерство обороны России.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины", – говорится в публикации ведомства.
На Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 160 бойцов и два автомобиля, на Краснолиманском направлении была отражена атака противника в районе Червоной Дибровы, уничтожено до 170 украинских военнослужащих, два пикапа, орудие Д-30.
На Южно-Донецком за сутки было уничтожено до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Запорожском направлении суточные потери противника составили до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины. Уничтожены артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения Киев потерял до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.
Средствами противовоздушной обороны России сбиты два украинских самолета - Су-27 в Харьковской области и МиГ-29 в ДНР, уничтожены 33 беспилотника ВСУ.