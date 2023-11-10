https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/rossiyskie-voyska-sbili-vosem-ukrainskikh-samoletov-za-nedelyu-1049012891.html
Российские войска сбили восемь украинских самолетов за неделю
Российские войска сбили восемь украинских самолетов за неделю
Также за семь дней были сбиты 32 реактивных снаряда HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две... 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T19:31+0300
2023-11-10T19:31+0300
2023-11-10T19:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036648581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f43dbb209a2361c91918e6f62acec697.jpg
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Средства ПВО России за неделю сбили восемь боевых самолетов Украины, сообщает Министерство обороны. Ведомство также сообщает, что в период с 4 по 10 ноября было нанесено 11 высокоточных групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.На Купянском направлении за неделю было отражено 18 атак противника, уничтожено более 710 бойцов ВСУ, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.На Красно-Лиманском направлении отбиты девять атак ВСУ, поражены более 725 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.На Донецком направлении за прошедшую неделю российские войска отразили 16 атак. Киев потерял более 1590 солдат убитыми и раненными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО, на Южно-Донецком направлении - более 800 человек, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, боевую машину, склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.На Запорожском направлении за неделю российские войска успешно отразили 14 атак противника, ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 505 военных, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Кроме того, 26 украинских солдат сдались в плен.Также Минобороны России сообщает, что 9 ноября были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Большинство из них были уничтожены, 11 человек сдались в плен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/sily-pvo-rossii-unichtozhili-ukrainskuyu-raketu-v-akvatorii-chernogo-morya-1049002962.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/patrushev-ukraina-pribegaet-k-terroristicheskim-metodam-v-protivostoyanii-s-rossiey-1048979759.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036648581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ac82886f6bdc0678c6033ddb3c8b0eb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
Российские войска сбили восемь украинских самолетов за неделю
Также за семь дней были сбиты 32 реактивных снаряда HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM, 205 украинских беспилотников.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik.
Средства ПВО России за неделю сбили восемь боевых самолетов Украины, сообщает
Министерство обороны.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе: четыре Миг-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25", - говорится в сообщении.
Ведомство также сообщает, что в период с 4 по 10 ноября было нанесено 11 высокоточных групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.
На Купянском направлении за неделю было отражено 18 атак противника, уничтожено более 710 бойцов ВСУ, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.
На Красно-Лиманском направлении отбиты девять атак ВСУ, поражены более 725 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.
На Донецком направлении за прошедшую неделю российские войска отразили 16 атак. Киев потерял более 1590 солдат убитыми и раненными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО, на Южно-Донецком направлении - более 800 человек, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, боевую машину, склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
На Запорожском направлении за неделю российские войска успешно отразили 14 атак противника, ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 505 военных, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Кроме того, 26 украинских солдат сдались в плен.
Также Минобороны России сообщает, что 9 ноября были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Большинство из них были уничтожены, 11 человек сдались в плен.