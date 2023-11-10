https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/rossiyskie-voyska-sbili-vosem-ukrainskikh-samoletov-za-nedelyu-1049012891.html

Российские войска сбили восемь украинских самолетов за неделю

Российские войска сбили восемь украинских самолетов за неделю

Также за семь дней были сбиты 32 реактивных снаряда HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две... 10.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-10T19:31+0300

2023-11-10T19:31+0300

2023-11-10T19:31+0300

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Средства ПВО России за неделю сбили восемь боевых самолетов Украины, сообщает Министерство обороны. Ведомство также сообщает, что в период с 4 по 10 ноября было нанесено 11 высокоточных групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.На Купянском направлении за неделю было отражено 18 атак противника, уничтожено более 710 бойцов ВСУ, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.На Красно-Лиманском направлении отбиты девять атак ВСУ, поражены более 725 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.На Донецком направлении за прошедшую неделю российские войска отразили 16 атак. Киев потерял более 1590 солдат убитыми и раненными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО, на Южно-Донецком направлении - более 800 человек, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, боевую машину, склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.На Запорожском направлении за неделю российские войска успешно отразили 14 атак противника, ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 505 военных, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Кроме того, 26 украинских солдат сдались в плен.Также Минобороны России сообщает, что 9 ноября были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Большинство из них были уничтожены, 11 человек сдались в плен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/sily-pvo-rossii-unichtozhili-ukrainskuyu-raketu-v-akvatorii-chernogo-morya-1049002962.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/patrushev-ukraina-pribegaet-k-terroristicheskim-metodam-v-protivostoyanii-s-rossiey-1048979759.html

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