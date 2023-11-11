https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/turizm-i-promyshlennost-kak-planiruyut-razvivat-tkuarchalskiy-rayon-1049018458.html

Туризм и промышленность: как планируют развивать Ткуарчалский район

Туризм и промышленность: как планируют развивать Ткуарчалский район

В последние годы в Ткуарчале активно начал развиваться туризм. Вместе с тем, в районе планируют развивать и промышленность. 11.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-11T18:05+0300

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2023-11-11T18:05+0300

в абхазии

ткуарчальский район

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экономика

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О том, чем живет район, как местные власти планируют пополнять бюджет за счет туризма и какие проекты собираются реализовать, рассказал в эфире радио Sputnik глава района Исидор Дочия.SputnikТуризм в Ткуарчалском районе набирает обороты. В этом году в этой отрасли было задействовано порядка 100 человек, которые в сезон занимались перевозкой туристов. Это, по словам главы района Исидора Дочия, в два раза больше, чем в прошлом году.Главный туристический маршрут - Акармара и водопады. Однако из-за состояния дорожной инфраструктуры не все желающие могут посетить эти визитки шахтерского города. В 2023 году в рамках Инвестпрограммы начали укладывать асфальт. Однако, по словам Дочия, не смогли уложиться в график. В начале работы задерживались из-за финансирования, затем испортилась техника.“Конечно, мы многое не успели. Мы должны были асфальтировать дорогу (в Акармара - прим.), еще в марте должны были начать. Но работы затянулись. Мы до сих пор ведем работы по укладке асфальта. Мы не смогли вовремя завершить по определенным причинам. Если бы дорога была сделана, то туристов было бы намного больше. Работа (по укладке асфальта - прим.) продолжается, у рабочих была поломка техники, но, надеюсь, они их устранят, и опять продолжат свою работу”, - пояснил глава района.На данный момент уложено около пяти километров нового полотна. Асфальтирование дороги планируют завершить до конца этого года.Пока от туристической деятельности в бюджет района от людей занятых в этой сфере поступают только подоходный налог. По словам Исидора Дочия, местные инвесторы, которые занимаются туристическим бизнесом в Ткуарчалском районе, собираются узаконить установку шлагбаума на дороге, ведущей к водопадам. Для посещения достопримечательностей необходимо будет покупать билет, и с каждого проданного билета 50 рублей будет поступать в бюджет района."Может это и небольшие деньги, но для бюджета нашего района это будет ощутимо", - подчеркнул Дочия.Глава района добавил, что Ткуарчал имеет большой туристический потенциал. Помимо живописных водопадов, здесь есть и радоновые источники, и здесь делается все для того, чтобы туристы приезжали не только на однодневные экскурсии, но также выбирали район местом многодневного отдыха.Промышленные планыВ планах у местной администрации развивать не только туристическую отрасль в районе, но также вернуть былую промышленную славу. Уже идут работы по возобновлению шахты по добыче угля. Открытие шахты, по словам Исидора Дочия, даст 1000 новых рабочих мест.Руководство Абхазии ведет работу по газификации Абхазии. По словам Дочия, если этот проект будет осуществлен, то Ткуарчалском районе можно будет реализовать такие большие проекты, как стекольный завод.Сельское хозяйство и благоустройство городаВ районе развивается и сельское хозяйство. Одна из самых популярных культур в последние годы - голубика. Также местные фермеры выращивают мандарины. В этом году, по словам Исидора Дочия, в районе ожидается около 800 тонн цитрусовых. Из них порядка 300 тонн соберут на совхозе “Кохора”, еще до 500 тонн - частные фермеры."Пока нет точных цифр по урожаю мандарин, но около 800 тонн будет в этом году. В совхозе "Кохора" должны получить около 300 тонн мандаринов, еще около 500 тонн планируют собрать на частных хозяйствах”, - сказал Дочия.Местные власти занимаются благоустройством города. Восстанавливаются фонтан, лестница, соединяющая нижнюю и верхнюю площадку, а также делают уличное освещение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200630/Tri-chuda-Akarmary-Tkuarchalskie-vodopady-1030438801.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/glavnyy-chetverg-dochiya-ob-itogakh-letne-osennego-sezona-v-tkuarchalskom-rayone--1048993761.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/golubichnye-plany-chto-mozhet-zamenit-abkhazskiy-mandarin-1046041425.html

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