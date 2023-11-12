https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/arabskie-strany-nazvali-usloviya-mira-s-izrailem-1049021431.html
Арабские страны назвали условия мира с Израилем
Арабские страны назвали условия мира с Израилем
Саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества прошел в Эр-Рияде в субботу, 11 ноября. 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T09:00+0300
2023-11-12T09:00+0300
2023-11-12T09:00+0300
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Условие установления мира между Израилем и Арабскими странами - это прекращение оккупации палестинских и арабских земель, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговый документ внеочередного саммита с участием лидеров мусульманских и арабских стран."Предварительным условием мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также воплощение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа", - говорится в документе.Участники назвали Организацию освобождения Палестины единственным законным представителем палестинского народа и призвали все силы объединиться под ее эгидой, а также выступили против разделения сектора Газа и Западного берега реки Иордан, включая Восточный Иерусалим.Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.В 1964 году по решению Лиги арабских государств для представления интересов жителей Палестины была создана Организация освобождения Палестины, которую сегодня возглавляет Махмуд Аббас. В число партий, входящих в ООП входила и "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ).В 2007 году движение ХАМАС пошло на конфликт с ФАТХ и пришло к власти в секторе Газа. За эти годы двум организациям не удалось договориться о сотрудничестве. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/izrail-ostanovit-tolko-obscheislamskiy-ultimatum-zapadu-1049016336.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/voz-kazhdye-desyat-minut-v-sektore-gaza-gibnet-rebenok-1049015057.html
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израиль, палестина, лига арабских государств, новости, в мире
израиль, палестина, лига арабских государств, новости, в мире
Арабские страны назвали условия мира с Израилем
Саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества прошел в Эр-Рияде в субботу, 11 ноября.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
Условие установления мира между Израилем и Арабскими странами - это прекращение оккупации палестинских и арабских земель, сообщает РИА Новости
со ссылкой на итоговый документ внеочередного саммита с участием лидеров мусульманских и арабских стран.
Экстренный саммит проводился в целях того, чтобы подчеркнуть необходимость скорейшего завершения конфликта между Израилем и ХАМАС, который, как опасаются участники мероприятия, может охватить весь регион.
"Предварительным условием мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также воплощение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа", - говорится в документе.
Участники назвали Организацию освобождения Палестины единственным законным представителем палестинского народа и призвали все силы объединиться под ее эгидой, а также выступили против разделения сектора Газа и Западного берега реки Иордан, включая Восточный Иерусалим.
Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
В 1964 году по решению Лиги арабских государств для представления интересов жителей Палестины была создана Организация освобождения Палестины, которую сегодня возглавляет Махмуд Аббас. В число партий, входящих в ООП входила и "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ).
В 2007 году движение ХАМАС пошло на конфликт с ФАТХ и пришло к власти в секторе Газа. За эти годы двум организациям не удалось договориться о сотрудничестве.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек.