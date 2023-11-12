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https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/bolee-60-rossiyan-evakuirovali-iz-sektora-gaza-1049023332.html
Более 60 россиян эвакуировали из сектора Газа
Более 60 россиян эвакуировали из сектора Газа
Сектор Газа регулярно подвергается обстрелам со стороны израильской армии, борющейся с палестинским движением ХАМАС, в результате этих обстрелов погибли более... 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T14:22+0300
2023-11-12T14:22+0300
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. С начала эвакуации территорию сектора Газа покинули более 60 россиян, сообщили в пресс-службе МЧС России.Эвакуация проводится сотрудниками МЧС России совместно с российскими дипломатами - была проделана работа по согласованию порядка вывоза соотечественников и безопасных маршрутов.На месте россиянам оказывают медицинскую и психологическую помощь, дают воду и еду. Россияне покидают Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах" между анклавом и Египтом. Всех эвакуированных позже направят в Каир, где развернут оперштаб МЧС. Там россияне пробудут до тех пор, пока им не оформят все необходимые документы.Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявлял, что в списке на эвакуацию числится до 600 россиян.КПП "Рафах" – самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала.При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы. Возможность покинуть анклав через этот пункт иностранцы получили в середине прошлой недели. Тогда началась эвакуация раненых из Газы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/arabskie-strany-nazvali-usloviya-mira-s-izrailem-1049021431.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/izrail-ostanovit-tolko-obscheislamskiy-ultimatum-zapadu-1049016336.html
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россия, израиль, палестина, сектор газа, мчс рф
россия, израиль, палестина, сектор газа, мчс рф

Более 60 россиян эвакуировали из сектора Газа

14:22 12.11.2023
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВ Тель-Авиве ракета попала в жилое здание
В Тель-Авиве ракета попала в жилое здание - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2023
© Sputnik / Стрингер
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Сектор Газа регулярно подвергается обстрелам со стороны израильской армии, борющейся с палестинским движением ХАМАС, в результате этих обстрелов погибли более 10 тысяч человек.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. С начала эвакуации территорию сектора Газа покинули более 60 россиян, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта", - говорится в публикации.
Эвакуация проводится сотрудниками МЧС России совместно с российскими дипломатами - была проделана работа по согласованию порядка вывоза соотечественников и безопасных маршрутов.
На месте россиянам оказывают медицинскую и психологическую помощь, дают воду и еду. Россияне покидают Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах" между анклавом и Египтом. Всех эвакуированных позже направят в Каир, где развернут оперштаб МЧС. Там россияне пробудут до тех пор, пока им не оформят все необходимые документы.
Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявлял, что в списке на эвакуацию числится до 600 россиян.
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КПП "Рафах" – самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала.
При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы. Возможность покинуть анклав через этот пункт иностранцы получили в середине прошлой недели. Тогда началась эвакуация раненых из Газы.
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