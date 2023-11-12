https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/kulturnaya-afisha-abkhazii-vystavka-luchi-solntsa-kontsert-apsny-star-i-spektakli-1049035644.html

Культурная афиша Абхазии: выставка “Лучи солнца”, концерт “Apsny Star” и спектакли

Культурная афиша Абхазии: выставка “Лучи солнца”, концерт “Apsny Star” и спектакли

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 12.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-12T19:21+0300

2023-11-12T19:21+0300

2023-11-12T19:21+0300

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О том, какие культурные события пройдут в республике с 13 по 19 ноября, читайте в материале Sputnik.SputnikКультурная неделя открывается выставкой “Лучи солнца” художника Бориса Ашуба. Она откроется в Центральном выставочном зале Сухума 14 ноября и продлится до 24 ноября.В Абхазской государственной филармонии 14 ноября в 19:00 пройдет очередной концерт шоу “Apsny Star”.В Абхазском драмтеатре 14 ноября в 19:00 покажут спектакль “Ловелас”. Режиссер-постановщик - заслуженный работник культуры Абхазии, заслуженный артист России Адгур Кове.15 ноября в 19:00 в Абхазском молодежном театре состоится показ “Кровавой свадьбы”. Спектакль основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Режиссер-постановщик - Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев.Ряд спектаклей ожидается в Русском театре драмы имени Искандера.14 ноября в 19:00 актеры РУСДРАМа покажут “Рассказ мула старого Хабуга”. Комедию по роману Фазиля Искандера поставил режиссер Антон Корнилов.15 и 16 ноября в 19:00 состоится спектакль “В лучах”. Эта постановка Антона Корнилова посвящена Марие Склодовской-Кюри - женщине-ученой, лауреату двух Нобелевский премий, исследовавшей радиоактивное излучение.17 и 18 ноября в 19:00 в РУСДРАМе пройдет спектакль “Метод” - психологический триллер в постановке режиссера Марка Вдовина.18 ноября в 15:00 - “Приключения Чиполлино” - детский спектакль в постановке Джамбула Жордания.19 ноября в 19:00 состоится премьерный спектакль “Евгений Онегин” в постановке Сергея Ефремова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/1048733978.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/rusdram-pokazhet-spektakl-na-teatralnom-festivale-v-sankt-peterburge-1048984821.html

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