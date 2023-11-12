https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/traditsionnye-gulyaniya-kak-proshel-prazdnik-urozhaya-na-lykhnashte-1049034602.html

Традиционные гуляния: как прошел праздник урожая на Лыхнаште

Традиционные гуляния: как прошел праздник урожая на Лыхнаште

Традиционный праздник урожая ежегодно проводится осенью на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны. 12.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-12T18:34+0300

2023-11-12T18:34+0300

2023-11-12T18:54+0300

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О том, как сельчане украсили свои павильоны, чем привлекали посетителей, что представили впервые участвующие в мероприятии абазины из КЧР, кто такая Тыковка и почему ее так полюбили дети, читайте в материале Sputnik.SputnikПодготовка к праздникуПо ежегодной традиции, за исключением двух лет периода пандемии коронавируса, на исторической поляне Лыхнаште прошел праздник урожая. В нем участвовало 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, впервые открыли абазинский павильон. Свою выставку также организовали сотрудники Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар.За "кулисами" позади павильонов мужчины варили мясо и мамалыгу в больших котлах. Некоторые села привезли в Лыхны вертела, и жарили туши быков целиком.Все участники старалось ярко и креативно украсить свои павильоны. Чаще всего для этого использовались бамбук, ветки мандариновых деревьев, кукуруза, табак, сушеные и свежие фрукты, шкуры зверей и рога оленей, горных коз и туров.Пока взрослые занимались своими делами, дети не теряли времени даром - они развлекали себя прогулками на лошадях в сопровождении более опытных наездников. Во избежание травм участников и гостей мероприятия на поле дежурили сотрудники правоохранительных органов и медики.Туристы не обошли национальный праздник стороной. Многие из них не смогли отказать себе в удовольствии сфотографироваться на память с местными джигитами в традиционных костюмах и осмотреть развилины резиденции владетельных абхазских князей Чачба, которые расположены на Лыхнаште.Угощенья, выставки и ТыковкаКак всегда, самые просторные павильоны достались самым большим селам Гудаутского района – Лыхны и Дурипшу. Наряду с другими участниками, их представители не только приготовили национальные блюда, но и разбили небольшие тематические выставки со старинными предметами быта, национальными костюмами, ручными изделиями из глины и дерева, архивными фотографиями.Как рассказал житель Лыхны Нури Джергения, праздник урожая на Лыхнаште впервые состоялся 40 лет назад, и он хорошо помнит тот день."Тогда не было никаких шатров – стояли апацхи (традиционные абхазские жилища - прим.ред). Все села должны были привезти свои апацхи, и с этим было строго. Сейчас времена немного изменились, но мы, лыхненцы, договорились о том, что в следующем году мы обязательно поставим здесь свою апацху", - пояснил он.Джергения также вспомнил, что в те времена костер разжигали прямо внутри апацхи. Там же варили мясо и мамалыгу, что придавало празднику неповторимую атмосферу.Вход в павильон Дурипша украшала фотозона, которая стала одним из наиболее популярных мест на празднике. Гостей встречали песнями на абхазском языке в исполнении юных артистов.Внутри "Дурипшского двора" организовали выставку старинных музыкальных инструментов и фотографий, сделанных в селе десятки лет назад. На них изображены высокопоставленные зарубежные гости, посещавшие это село в период существования СССР, абхазские долгожители, местные артисты.Единственным городом-участником был Новый Афон, и его представители не были намерены уступать селам. Они не только накрыли богатый угощеньями стол с домашними блюдами и закусками, но и украсили павильон настоящим абхазским двором в миниатюре, привезли даже традиционную телегу, наполненную кукурузой. Всех гостей лично встречали глава города Темур Отырба и его заместитель Беслан Харабуа.Пока мужчины обменивались поздравлениями и поднимали тосты, девушки неустанно украшали столы и дополняли их новыми блюдами. Донна Кварчелия из Нового Афона рассказала журналистам о том, что подготовка к этому знаменательному дню была основательной."Все, что вы здесь видите, все сделано руками сотрудников Новоафонской администрации. Мужчины приготовили козленка, бычка. У нас есть рыба, мясо, индюшатина, птицу мы сами вырастили. Также много национальных блюд и фруктов из наших садов", - пояснила Кварчелия.Павильоны многих участников украсили живые птицы – ястребы, соколы, даже цапля. Но больше всего к себе привлекла внимание ослица по кличке Тыковка из села Бармыш. Дети от нее не отходили, а сама Тыковка, судя по всему, была только рада такому количеству объятий и поглаживаний.По рассказу хозяйки Тыковки Наталии Борисовой, ее подопечной всего два месяца. Помимо ослицы, Борисова выращивает коз, баранов, телят, лошадей и даже страусов."Я не первый раз участвую в этом празднике, но вместе с Тыковкой впервые. Я хотела доставить детям радость и, мне кажется, что у нас получилось. Очень приятно наблюдать, как дети улыбаются и их родители тоже", - поделилась она.Абазинский дворВпервые в празднике урожая на Лыхнаште участие приняли абазины из Карачаево-Черкесской республики. Местные власти выделили им павильон, где представители братского народа разбили выставку национальных костюмов, холодного оружия, картин, ремесленных работ из дерева и глины.Руководитель делегации Мурат Гедугов подчеркнул, что главная задача их участия заключается в желании рассказать жителям и гостям Абхазии о быте и культуре абазинского народа."Мы очень рады здесь присутствовать. Администрация Гудаутского района пригласила нас, и мы от лица трех организаций – Всемирного Абхазо-абазинского конгресса, международного объединения по сохранению и развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" и общественной организации "Абаза" подготовили такой, на наш взгляд, замечательный абазинский дворик. Приехали к вам в гости показать свой быт, культуру, предметы национально-прикладного искусства, нашу кухню", - сказал Гедугов.Сам Мурат Гедугов в свободное от работы время увлекается изготовлением традиционных абазино-абхазских ножей. Несколько его работ, а также работы других мастеров стали частью выставки.Гедугов отметил, что абазинский нож ничем не отличается от абхазского, различаются только ножны. Абхазы нередко украшают их тонкими ремешками из кожи диких животных, а абазины этого не делают.Без преувеличения, мастером на все руки можно назвать выпускника Сухумского художественного училища Амира Биджева из КЧР. Он изготавливает ножи, пишет картины маслом и чеканным методом, работает с деревом и глиной. Многие его работы украсили сегодня абазинский павильон.Зурида Ашибокова из Карачаево-Черкесии подробно рассказал о том, какими национальными блюдами угощают посетителей их шатра."Мы привезли халву-шапку, баранину, курятину, хатык – это лепешка из кукурузной муки, хворост, бахсыма – абазинский напиток из пшена. А, вот, смотрите, это ореховое дерево. Это символ семьи. Когда родители невесты приходят в дом жениха, им дарят такое деревце с грецким орехом и конфетами", - поделилась она.Ашибокова призналась, что абазинский павильон вызвал интерес среди посетителей, чему она очень рада. Также она обратила внимание на то, как красиво украсили свои шатры другие участники праздника.Концерт и впечатленияПраздник урожая посетило руководство Абхазии. На церемонии открытия вице-президент Абхазии Бадра Гунба зачитал приветственную речь от имени главы республики Аслана Бжания."Наш народ прошел через множество невзгод, и Лыхненская поляна, и ее вековая липа тому свидетели. Мы все надеемся, что с каждым днем жизнь будет становиться лучше. Я верю, объединив усилия, мы добьемся развития и больших успехов. И народ будет счастлив, чувствовать себя хозяином процветающей страны и видеть воочию плоды своего труда здесь, на Лыхнаште", - в частности, говорилось в тексте.Историческую поляну также посетили премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, председатель СГБ Тимур Ахиба, члены правительства и депутаты Народного собрания.Они обошли все павильоны, поздравили участников и гостей с радостным событием, пожелали мира, благополучия и процветания народу Абхазии.Программа праздника состояла из концерта, на котором выступили местные танцевальные и вокальные коллективы, молодые вокалисты и ансамбль из Карачаево-Черкесской республики "Амра".С поздравительной речью выступил первый замглавы Гудаутского района Валерий Авидзба. Дали слово и руководителю объединения "Алашара" Мурату Гедугову. Гость из КЧР поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что делегация находится в Лыхны в качестве полноценных участников праздника.В программу празднования также вошли товарищеский матч по конному футболу между с наездниками из сел Лыхны и Дурипша, а также соревнования по стрельбе из лука.Туристы из Сочи в беседе с корреспондентами Sputnik признались, что ничего подобного они раньше не видели. Посетить Лыхнашту в день праздника урожая им посоветовала продавец из магазина в Новом Афоне, и они не пожалели, что последовали ее совету. Туристов угостили вареным мясом, кукурузной лепешкой, вином, разными сортами сыров.На Лыхнаште побывали жители всех районов республики. К примеру, одна компания молодых людей приехала на праздник из Сухума. В первую очередь, столичных жителей порадовал вид на горы, открывающийся с исторической поляны."Атмосфера очень приятная. Удивило, что много людей. Я первый раз на этом празднике", - поделилась Сария.Друзья Алан и Дэвид отметили, что им было интересно понаблюдать за конноспортивными играми и тем, как над полем пролетали истребители, оставляя за собой разноцветные следы на небе.

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абхазия, новости, культура, гудаутский район, лыхны