https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/vybor-za-nami-urok-dobra-proshel-v-gudaute-1049048685.html

Выбор за нами: "Урок добра" прошел в Гудауте

Выбор за нами: "Урок добра" прошел в Гудауте

Во Всемирный день доброты культурно-благотворительный фонд "Ашана" провел акцию "Урок добра" в школах Абхазии. 13.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-13T17:10+0300

2023-11-13T17:10+0300

2023-11-13T17:25+0300

гудаутский район

в абхазии

школьники

гудаута

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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О том, что обсуждали на "Уроке добра" в Гудаутской средней школе №4, как дети понимают значение слова "добро" и какие поступки они считают добрыми, что они представили на "Ярмарке добра" и на что потратят заработанные деньги, читайте в материале Sputnik.Главное – общениеВсемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября. В этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту.Культурно-благотворительный фонд "Ашана" ежегодно проводит "Урок добра" в школах и детсадах страны. На одном из таких уроков в Гудаутской средней школе №4 побывал корреспондент Sputnik."Урок добра" во всех классах школы провели педагоги, а с учениками 9 и 10 классов побеседовала автор проекта "Искусство без границ" фонда "Ашана" Анна Савилова. Она рассказала детям о том, что такое инклюзивная среда, почему без нее тяжело приходится людям с ограниченными возможностями здоровья, как нужно к ним относиться и чего нельзя делать.Дети ответили, что таких людей им жалко, и они нередко с ними пересекаются. Савилова объяснила, что людям с инвалидностью не нравится, когда их жалеют. Напротив, они хотят чтобы с ними общались, как и со всеми. Простое, дружеское общение, подчеркнула она, – это то, в чем больше всего они нуждаются, и то, что не дает им замкнуться в себе, чувствовать изгоями и ненужными обществу.В пример она привела проект "Искусство без границ", который реализуют фонд "Ашана" и РУСДРАМ при информационное поддержке Информагентства Sputnik Абхазия.В рамках этой акции дети с ОВЗ написали письмо в "Ашана" и поделились своими мечтами о том, кем они хотят стать. Среди них, в том числе, были пожелания о том, чтобы попробовать свои силы в музыке, кулинарии, спорте, но самое распространенная мечта была о другом.Подобные случаи в Абхазии не единичны, с сожалением отметила Савилова и добавила, что нередко сами родители стыдятся своих детей с ОВЗ и ограничивают их связь с обществом. Такой подход разрушителен и не решает проблему.По словам Савиловой, ей известны около десяти примеров в Гудаутском районе, когда уже совершеннолетние люди все еще не умеют читать и писать. Три месяца назад для них организовали обучающие курсы, и они с удовольствием проходят все занятия.Она также вспомнила случай в Абхазии, когда девушка с ОВЗ вышла из дома на улицу лишь в 27 лет. Девушка живет на пятом этаже квартиры и родители не могли обеспечить ее такой возможностью. Государство тоже не помогло в решении этой проблемы.В качестве позитивного примера Савилова рассказала историю девочки, которая в подростковом возрасте лишилась слуха из-за ошибки врачей. Конечно же, это было шоком для нее, и она стала замыкаться в себе, перестала ходить в школу, но на помощь к ней пришли одноклассники. Сверстники поддержали девочку, уговорили ее вернуться в школу и придумали способ общения с ней. С годами она научилась читать по губам и с отличием окончила учебу в школе и университете. В 18 лет начала работать и все еще самостоятельно обеспечивает себя.Савилова также обратила внимание детей на то, что инфраструктура в городах Абхазии не рассчитана на людей с ОВЗ. Отсутствие пандусов, лифтов, поручней во многих зданиях становится для них настоящим и ежедневным испытанием.Что такое добро?Немаловажным фактором Анна Савилова назвала благотворительность и уточнила, что во многих странах есть практика, когда люди, в том числе дети, жертвуют на благие дела 10% от заработанных денег."Добро всегда к вам вернется. Поверьте. Чем больше вы будете делать добрых поступков, тем лучше будет ваша личная жизнь", – уверена она.Школьники поддержали Савилову в беседе и поделились мнением о том, что такое добро и в чем оно проявляется. Элана Базба считает, что делать добрые поступки нужно всегда, когда у тебя есть такая возможность, и по отношению ко всем."Это может быть не только человек с ограниченными возможностями здоровья, а любой человек. Не нужно на этом акцентировать внимания. Можно просто подойти и помочь. Животные тоже нуждаются в помощи. Если есть возможность и не запрещают родители, можно привести их домой, покормить и напоить", – сказала Базба и добавила, что старается по мере своих возможностей пополнять карманными деньгами ящики добра, установленные в магазинах Гудауты.Добро заключается даже в простом теплом приветствии, улыбке и вежливости, что наполняет жизнь позитивом, поделилась мнением Александра Васькова.Исмет Пирвели считает, что добро – понятие растяжимое, для каждого человека оно свое.Никогда нельзя осуждать человека за то, что он обратился за помощью и нужно сделать все, что в твоих силах для того, чтобы решить его проблему, уверен Кирилл Кяхба."Добро – это в первую очередь самопожертвование", – констатировал он.Анна Савилова поблагодарила детей за искренность и согласилась с ними в их позиции. Она также добавила, что в каждом человеке есть добро и зло, но лишь от самого человека зависит, какой он сделает выбор.Ярмарка добраРазговорами о добре ученики и их педагоги не ограничились. Слова подтвердили делом. В холле школы также прошла "Ярмарка добра". Дети выставили на продажу всевозможные выпечки, сладости и поделки."Я приготовила пирог с вареньем и творогом. Мама меня научила этому рецепту, но готовила я сама. Пока продали четыре кусочка по 40 рублей. Деньги я пожертвую нуждающимся в них детям. Чужих проблем не бывает", – рассказала ученица Сара.Педагог Ханифа Бениа подчеркнула, что дети с большим энтузиазмом и интересом отнеслись ко Дню добра."Мы хотим, чтобы наши дети принимали в этом активное участие и понимали, для чего они это делают. Все, что вы здесь видите, дети сделали своими руками. Они приготовили выпечки, своими руками плели бисер, собирали", – уточнила Бениа.Все вырученные средства с продаж на ярмарке и собранных средств в "ящике добра" будут переданы культурно-благотворительному фонду "Ашана", сказала директор Гудаутской средней школы №4 Манана Ардзинба.По ее словам, такие акции идут только на пользу детям и делают их добрее. Она также поделилась тем, что накануне ученики 5-го и 6-го классов нашли на улице сумку с деньгами, банковскими картами и документами. Дети принесли сумку в школу и передали ее педагогам. Вскоре удалось найти хозяина и вернуть ему сумку. За такой жест доброй воли и честность школьникам вручили грамоты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/otkryt-sbor-sredstv-na-lechenie-andreya-varvashtyana-1047531193.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/aktsiya-urok-dobra-proshla-v-shkolakh-i-detsadakh-abkhazii-1042618127.html

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гудаутский район, школьники, гудаута, абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана"