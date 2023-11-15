https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/ekspert-otsenil-perspektivy-otkrytiya-gruziey-vtorogo-fronta-protiv-rossii-1049070739.html
Эксперт оценил перспективы открытия Грузией второго фронта против России
Эксперт оценил перспективы открытия Грузией второго фронта против России
После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и... 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T15:29+0300
2023-11-15T15:29+0300
2023-11-15T15:50+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Несмотря на внешнее давление, Грузия не будет идти против собственных интересов и открывать второй фронт против России, сказал директор института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Дмитрий Егорченков в интервью Sputnik."Я не склонен думать, что давление, которая может быть оказано из Киева или из Брюсселя на Тбилиси, позволит действующему грузинскому руководству предпринять какие-то безумные шаги. Слишком хорошо в Тбилиси помнят результаты нахождения у власти людей безответственных в этом смысле, готовых напрямую выполнять те решения, которые им транслировались, в том числе из-за океана", – подчеркнул Егорченков.При этом эксперт добавил, что ситуация в Нагорном Карабахе также не повлияет на решимость Грузии "решить вопрос" с Абхазией. "Ситуация с Карабахом трагичная, но во многом внутренняя логика, которая привела к такой развязке, читалась специалистами задолго до. Связано это было и с позицией Еревана, и с позицией Баку, и с невозможностью согласовать противоречивые желания сторон, в том числе в самом Нагорном Карабахе. Не надо забывать, что было не две стороны конфликта, а три – интересы Еревана и Степанакерта далеко не всегда были одинаковыми, мягко скажем. Поэтому, к сожалению, все случилось так, как случилось", – сказал он.После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию.Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/putin-rossiya-15-let-predlagala-armenii-poyti-na-kompromiss-s-baku-1048470783.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/gagloev-prizyvy-zelenskogo-k-gruzii-eto-priznak-agonii-kievskogo-rezhima-1048649198.html
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грузия, россия, абхазия, мнение, украина
Эксперт оценил перспективы открытия Грузией второго фронта против России
15:29 15.11.2023 (обновлено: 15:50 15.11.2023)
После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Несмотря на внешнее давление, Грузия не будет идти против собственных интересов и открывать второй фронт против России, сказал директор института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Дмитрий Егорченков в интервью Sputnik.
По его словам, давление на грузинское руководство будет продолжаться, так как Закавказский регион – важная геостратегическая точка. При этом эксперт предположил, что позиция Грузии по этому вопросу будет основываться на интересах самой республики.
"Я не склонен думать, что давление, которая может быть оказано из Киева или из Брюсселя на Тбилиси, позволит действующему грузинскому руководству предпринять какие-то безумные шаги. Слишком хорошо в Тбилиси помнят результаты нахождения у власти людей безответственных в этом смысле, готовых напрямую выполнять те решения, которые им транслировались, в том числе из-за океана", – подчеркнул Егорченков.
При этом эксперт добавил, что ситуация в Нагорном Карабахе также не повлияет на решимость Грузии "решить вопрос" с Абхазией.
"Ситуация с Карабахом трагичная, но во многом внутренняя логика, которая привела к такой развязке, читалась специалистами задолго до. Связано это было и с позицией Еревана, и с позицией Баку, и с невозможностью согласовать противоречивые желания сторон, в том числе в самом Нагорном Карабахе. Не надо забывать, что было не две стороны конфликта, а три – интересы Еревана и Степанакерта далеко не всегда были одинаковыми, мягко скажем. Поэтому, к сожалению, все случилось так, как случилось", – сказал он.
После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию.
Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям.