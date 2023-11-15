https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/ekspert-otsenil-perspektivy-otkrytiya-gruziey-vtorogo-fronta-protiv-rossii-1049070739.html

Эксперт оценил перспективы открытия Грузией второго фронта против России

Эксперт оценил перспективы открытия Грузией второго фронта против России

После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и... 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T15:29+0300

2023-11-15T15:29+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Несмотря на внешнее давление, Грузия не будет идти против собственных интересов и открывать второй фронт против России, сказал директор института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Дмитрий Егорченков в интервью Sputnik."Я не склонен думать, что давление, которая может быть оказано из Киева или из Брюсселя на Тбилиси, позволит действующему грузинскому руководству предпринять какие-то безумные шаги. Слишком хорошо в Тбилиси помнят результаты нахождения у власти людей безответственных в этом смысле, готовых напрямую выполнять те решения, которые им транслировались, в том числе из-за океана", – подчеркнул Егорченков.При этом эксперт добавил, что ситуация в Нагорном Карабахе также не повлияет на решимость Грузии "решить вопрос" с Абхазией. "Ситуация с Карабахом трагичная, но во многом внутренняя логика, которая привела к такой развязке, читалась специалистами задолго до. Связано это было и с позицией Еревана, и с позицией Баку, и с невозможностью согласовать противоречивые желания сторон, в том числе в самом Нагорном Карабахе. Не надо забывать, что было не две стороны конфликта, а три – интересы Еревана и Степанакерта далеко не всегда были одинаковыми, мягко скажем. Поэтому, к сожалению, все случилось так, как случилось", – сказал он.После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию.Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/gagloev-prizyvy-zelenskogo-k-gruzii-eto-priznak-agonii-kievskogo-rezhima-1048649198.html

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