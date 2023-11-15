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Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике
Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике
На соревнованиях Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67 килограммов и представлял Татарстан. 15.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Свою победу спортсмен посвятил ушедшему из жизни абсолютному чемпиону СССР по тяжелой атлетике Руслану Таркил, который был его наставником. Таркил скончался 14 ноября. Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России.Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба. Сейчас он учится в Казанском училище Олимпийского резерва.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/put-chempiona-elkan-gvazava-rasskazal-kak-stal-tyazheloatletom-1042645917.html
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Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике

18:35 15.11.2023
© Foto / Госкомитет РА по делам молодежи и спорта Элкан Гвазава
 Элкан Гвазава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2023
© Foto / Госкомитет РА по делам молодежи и спорта
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На соревнованиях Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67 килограммов и представлял Татарстан.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
Гвазава выступал в весовой категории до 67 килограммов и поднял в рывке штангу весом 124 килограмма.
Свою победу спортсмен посвятил ушедшему из жизни абсолютному чемпиону СССР по тяжелой атлетике Руслану Таркил, который был его наставником. Таркил скончался 14 ноября.
Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России.
Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба. Сейчас он учится в Казанском училище Олимпийского резерва.
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